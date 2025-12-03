Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

PAObank延长高息定存优惠 新客最高16厘

投资理财
更新时间：12:00 2025-12-03 HKT
发布时间：12:00 2025-12-03 HKT

数字银行PAObank延长多项息率优惠，提早送上「圣诞大礼」，当中包括新客户港元1个月定存16厘高息、推荐亲友开户赚最多8,000元现金赏及18厘高息，以及现有客户1个月及3个月美元定存年利率加码0.8厘。

PAObank表示，由即日起至12月31日，全新个人合资格客户使用推荐码【PAOBPR】开立个人储蓄户口，并叙造1个月港元定期存款，首5万元可享16厘年利率高息优惠。

该行又指，现时「开户迎新大激赏」第二期，由即日起至12月31日期间，只要闯过第一关、成为PAObank客户，并于个人银行手机应用程式内的相关页面内，分享专属推荐码予亲友，而被推荐人为全新合资格客户以专属推荐码成功开立全新个人户口，于活动期间可享1个月港元定存优惠，首5万元息率达18厘。

同时，被推荐人成功开户并敍造5万元或以上定期存款，推荐人亦可获500元现金奖赏， 最高可获5,000元现金奖赏。活动期间推荐最多新客户的首3名推荐人，可额外获得3,000元、2,000元及1,000元现金奖赏。

美元定存加码0.8厘

美元定存方面，由即日起至12月31日，该行个人客户存入新资金，并叙造1个月或3个月美元定存，年利率可加码0.8厘，存款金额无上限；该行美元活期存款息率则为2.2厘。

