积金评级指11月强积金微跌 人均蚀63元 一只康健护理基金大升一成

投资理财
更新时间：11:51 2025-12-03 HKT
发布时间：11:51 2025-12-03 HKT

强积金研究机构积金评级表示，11月强积金微跌0.02%，未能实现连续第七个月投资正回报，相当于每名强积金成员损失约63元；不过，强积金今年累计投资收益仍保持在2,108亿元高位，相当于每名成员赚约43,972元。

亚洲股票基金表现最差

基金表现方面，宏利MPF康健护理基金11月回报达10.02%，带动其他股票基金类别在11月上涨9.46%，亦是同期表现第二佳强积金基金回报的5倍。此外，11月以亚洲股票基金表现最差，按月跌2.77%，中港股票基金亦跌1.15%；不过，两者今年至今仍录22.23%及31.22%的回报。

全年回报或成史上第四佳

积金评级指出，2025年是强积金投资表现强劲的一年，平均每月回报达1.46%。若此趋势在12月持续，年度回报将达约17.6%，成为强积金有史以来第四佳年度表现（仅次于2003、2017及2009年），较强积金年均回报高出12%，但低于2009年录得的约24.61%的历史最佳纪录。

积金评级主席丛川普（Francis Chung）提到，虽然强积金在11月以极微弱差距未能实现连续第七个月正投资回报，但强积金总资产连续第七个月刷新纪录，规模达1.54万亿元，较年初增长约0.25万亿元，相当于每名成员平均结余约32.13万元，较年初升约5.2万元。

