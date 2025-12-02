港元拆息｜1个月HIBOR连跌3日 见2.8厘

港元拆息（HIBOR）全线下跌。根据香港银行公会12月2日公布的数据，与楼按相关的1个月HIBOR连跌3日，报2.80232厘，较上一个交易日下跌13.26点子。

短期拆息全线向下

短期拆息方面，隔夜息跌0.46点子至1.18512厘；1星期拆息跌15.57点子至1.46798厘；2星期拆息亦跌15.06点子至1.72679厘。

中长线利率亦告下跌

中长线利率方面，2个月拆息跌9.16点子，报2.84881厘。3个月拆息跌7.50点子，报2.86607厘。半年期拆息跌9.81点子，报3.09357厘；1年期拆息跌9.97点子，报3.13577厘。

相关新闻：HIBOR是什么？银行同业拆息最新走势+H按解释 供楼必睇！