老谋深算策划收购｜曾智华

每个人，时间有限，经验有限，见识自然有限。故此，欲知世间事，除多读书，多接触传媒外，亦可多结交各行各业高人。当大家建立关系后，很易一杯在手，即吸收到难以想像的知识。某日，与一位江湖高人H哥共聚，此君关系纵横，认识超过8成香港老牌富豪，故此掌握大部分人犀利之处，佢哋简直能人所不能。

「碌sir，上一代华人超级富豪，若非来自大家族的，多数是由外地来港，从低层做起，白手兴家，最终做赢鬼佬财团。能够如此，当然有过人的眼光、谋略与手段。」

有舖位唔租 搞到睇见唔开胃

H哥曾替某著名大地产商打工，有日，佢见到公司旗下一个靓舖有人求租，租金俾到高过市价，沾沾自喜向老板报告，谂住必定有赏，点知……。「H仔，唔好租，几多钱都唔租！唔止，你切勿装修间吉舖，一于搞到佢溶溶烂烂，行过都唔开胃就最啱嘞。」

真系闻所未闻，咁都有？未够！老板继续指示：「嗱，旁边成列我哋嘅舖，记住，一满约就唔续租，赶客，清空后也是，切勿装修，也毋须执得干干净净，全部门面破破落落就最掂。」

H哥心谂，大老板目光如炬，揾钱叻到飞起，如今有舖位唔租出去，倒钱落咸水海，更要搞到吉舖睇见唔开胃，必定有后着，于是虚心求教。「嗱，H仔，我哋几间舖位于旺角黄金地段，价值必将飞升（20年前），坐喺度唔郁佢都会越来越值钱。我哋座楼如此，左右的，也一样如此。如今，我哋最大座，占号码最多，成半条街，所以，市值上升有最大着数。」

「咁即系点呢老板？」

「H仔，你唔系唔知嘛？我正部署收购左右两边十间舖，对方业主唔减价，因收租和味。如今我来一招自残，搞到条街破破落落，将吸客力大大减低，影响两边舖即时冇咁值钱。」

哗，系咪犀利，先自斩双臂揽炒，令两边业主冇晒瘾，被逼接受「优惠」条件投降。他日合并成条街后，老板立即大事投资重建，舖面价值与租值，必将升高两倍，系咪老谋深算呢？

资深传媒人 曾智华

