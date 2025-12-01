大埔宏福苑五级火｜HKCERT吁提防骗徒利用火灾诈骗 留意3大诈骗手法

香港网络安全事故协调中心（HKCERT）表示，近期大埔火灾造成重大伤亡，社会各界纷纷捐款以支援救灾及援助工作，但有骗徒正利用火灾名义进行诈骗，包括假冒慈善机构或院方、发放恶意连结及二维码（QR Code）声称筹款，甚至假扮义工意图收集灾民的个人及银行讯息。

强烈呼吁市民提高警觉

针对近日有骗徒以不法手段利用居民的个人资料，包括浑水摸鱼冒认居民身份领走1万元应急钱或冒认灾民领取援助，HKCERT强烈呼吁市民提高警觉，避免善款及个人资料落入不法之徒手中。

诈骗手法包括：

1. 假网站及钓鱼讯息：骗徒冒充慈善机构，例如假冒「香港圣公会福利协会」，发送筹款钓鱼短讯或电邮，附上恶意连结，诱使市民进入虚假筹款网站，从而骗取善款。

有网民整合其中一宗假网站网址并发帖警示。

2. 虚假二维码筹款：社交平台流传「灾民急需援助」讯息，同时附上不明来源二维码，要求即时转帐。亦有骗徒冒充仁济医院筹款，仁济医院已澄清，从未授权任何第三方收取善款。

3. 假冒义工收集资料：可疑人士假扮义工，派发虚假的「大埔宏福苑灾民登记表」，要求灾民填写姓名、身份证号码、住址，甚至银行帐户及提款密码；而社会福利署登记证表格并未要求灾民提供银行及提款密码等。

可疑人士自制假「灾民登记表」骗取灾民个人资料。

HKCERT防骗建议：

保护个人资料：切勿随便填写任何表格，切勿透露个人敏感资料，例如姓名、身份证号码、银行户口号码、网上银行帐户及密码。

主动核实官方资讯：捐款前，请浏览政府新闻网，或向相关机构查证，确认透过官方及可靠途径进行捐款。如接获自称机构职员来电，亦须再三核实来电者身份。

拒绝陌生连结及二维码：切勿点击不明连结或随意扫描可疑二维码及转账至来历不明的户口。

使用反钓鱼工具：可利用「CyberDefender 守网者」的「防骗视伏器」，通过检查网址和IP地址等，来辨识诈骗及网络陷阱。

互相提醒：提醒亲朋好友、长者及弱势群体普及防骗意识，避免他们成为骗徒目标。

