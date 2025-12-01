药股与矿业股2026年有望翻炒｜曾渊沧

2025年只剩下一个月，对不少股份而言，2025年是丰收的一年，这些股份丰收的力量能不能延续到2026年？不过，也有一些股份，从第一季炒至第三季，狂升数倍，但是仍然有些人迟迟不进场，非得等待股价一升再升才追入，不幸，一追入就是摸顶，现在也不知道如何是好，只能期待2026年这些股能再度翻炒。今天先谈药股与矿业股。

近期不少新股上市，其中不乏药股，这些新上市的药股往往一上市，股价就上升1倍，吸引许多股民借孖展申请。问题是这些股份多数是没有盈利的股，拿股民的钱继续做研究，希望将来赚大钱，能不能赚大钱，得靠点运气，只适合小赌怡情，或者干脆在抽中之后，一上市就卖掉，赚点小钱，高兴高兴。

三生制药再升能力仍强

此外，还有另一些已经上市多年的药股今年出现翻炒现象，股价表现也很好，部分由年初至今上涨接近1倍以上。其中三生制药（1530）表现最佳，理由是三生得到美国大药厂的超大定单，已经保证了未来数年的庞大利润，因此今年股价上涨4倍，展望2026年，应该仍有很强的上升空间，但是，今年升4倍、如果期望明年再升4倍，就等于升了16倍，可能性应该不大，但是再上升的能力还是很强。

倒是那些在今年上升接近1倍的药股，明年再大幅上升的空间可能更强，理由是这类股属于翻炒，数年前炒过一次，然后经过大调整后今年再翻炒，现价可能还低于当年第一轮炒作时的高位，换言之，蟹货是存在的。这几年间，这些药厂的新产品大大增加，销量也显著增加。值得留意的股份包括中国生物制药（1177）、翰森制药（3692）、药明生物（2269）等。

明年金价再涨机率不小

黄金价格连月上涨，主因是不少中央银行在买黄金，理由是美国狂印钞票，美元的认受性下降，因此金矿股炒起，大部分金矿股股价今年都倍升，金矿股股价与金价之间不是以同比例升跌，而是有很大的放大作用，金价升1%，金矿股可能升5%。同理，金价下跌，金矿股股价也会急跌。明年金价再上涨的机率不小，因此，金矿股依然有吸引力，但是要有面对急升急跌的心理准备。

黄金涨价，金饰股也炒起，不过，有部分金饰股炒作太过疯狂，已经从高价大幅下跌，也不知道明年是否有机会恢复今年的最高价，老铺黄金（6181）就是一个例子。

金价上涨，也带动其他金属价格上涨，于是铜矿股江西铜（358）、铝矿股中铝（2600）的股价今年有不错的表现，升幅超过1倍，但是仍然有潜质于2026年再上一层楼。而且，金矿股非常多，良莠不齐，有些金矿经营不善，连累股价，倒是铜矿股与铝矿股不多，较易选择。

曾渊沧

