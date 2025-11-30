惨剧影响未来楼市属危言耸听 GDP和零售转好 李声扬：楼价反弹有租金实质支持

大埔的惨剧，全城伤痛。除了人命外，不少幸存者也痛失家园。有关保险赔偿细节，坊间已有讨论，笔者不再重复。由于涉及自住楼，于是也有部份KOL发表意见，有些借今次事件劝人「不要买楼」，著实有点奇怪。

笔者不想诛心论，也不想批评别人借机「抽水」。不过置业乃是影响几十年的决定，不能被一时情绪影响。若说今次惨剧会影响未来数十年楼市，只怕是危言耸听。惨剧肯定会令大家心情低落，但最后大家仍是要向前行。

施永青也没有水晶球

近期香港楼市，气氛改善不少。早前施永青高调全面唱好楼市，声称楼价6年会升85%云云。以他为名的基金，也斥资约5000万入市买入二手单位。读者问笔者「点睇」，笔者反问为何有此一问。

施永青当然是重量级人物，经验及智慧不用怀疑。不过，他也只是个常人，并没有水晶球，坊间也有人拿出他「看错市」的往绩。但这根本不重要，只去看一个人「准唔准」，相当肤浅。事实是施永青看错市也好，他仍是相当富裕。5000万云云，散纸而矣。若大家对楼市有看法，根本不应因为他忽然高调，而改变自己看法。

况且大家都知，施永青在行业有不少利益。我们不应因人废言，但公众人物高调发言，当然有其计算。同样地，「目标价」当然讲得越夸张越好。老实说，笔者相信楼价会升，但不太可能6年升85%。不过重点来了：若笔者讲楼价会微升，根本无人理会。但施永青出来讲升85%，就全城讨论了。若最后成真，施永青就成为永远的神。他看错市呢？也没有所谓。难道他会为此生气吗？

楼市向好有实际数据支持

再讲一次，笔者不同意施永青，不等于认为楼价不会升。近期楼市的基本面，有不少改善。香港GDP和零售数字一直在转好，但当然无人理会。但即使只看楼价和租金，也看到强势。

根据差饷物业估价署数字，10月私宅楼价升0.4%，已连升五个月，累升3%，并创出16个月新高。今年的楼价已累升2%，但当然和高位仍有近30%距离。不过正面地看，楼价高位回落，也代表不少人可以负担更好的物业。而楼价似乎真的已经见了底。

另一方面，楼价反弹，背后有租金实质支持。租金的表现，比楼价更强。租金指数已连升10个月，累升4%，并突破2019年的顶位。

租金回报高过港元定存

有传媒提到，现在租金回报已经达到3.5%，比港元定期存款更高。同时间，美国已经减息多次。12月的联储局会议，原本仍有变数，但最新情况看来，还会再减息，甚至明年都会再减。在此情况下，租金回报会变得吸引。当然收租和做定期是两回事，不能直接比较。不过既然租金一直在升，供楼负担也下跌，楼价也已回稳。认为买楼绝不可取，不知理据何在。

