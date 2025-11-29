白银单日升逾6% 期铜价同创新高 芝商所「死机」导致贵金属市场大波动

早前芝商所集团旗下商品交易所发生持续数小时故障，导致贵金属价格大幅波动，白银和铜齐创新高，白银期货单日大升逾6%，曾高见每盎司57.25美元，突破10月创下的高位。伦敦金属交易所（LME）铜期货结算价上涨2.3%。另外现货金亦升近2%，至每盎司4239.44美元；纽约期金升1.2%至4254.9美元。

「冷却问题」致暂停交易

芝商所于香港时间周五下午约6时确认，因CyrusOne数据中心「冷却问题」暂停所有市场交易。至同日晚上9时40分左右，确认所有市场已完全恢复交易。

今次银行急升有多重因素叠加，芝商所旗下纽约商品交易所(COMEX)故障数小时、美国「黑色星期五」致交易量淡静，加上市场对联储局12月降息的预期升温、资金流入实物资产支撑ETF，以及供应持续紧张均推升银价；而铜价亦在供应短缺、看涨预测背景下大涨。

白银今次创新高，距离上个月伦敦主要交易中心出现供应严重紧张仅一个多月，当时伦敦银价飙升，超过上海和纽约价格。尽管近5,400万盎司白银抵达伦敦缓解了紧张状况，但市场仍明显偏紧。

分析师料银价或进一步上涨

而白银流入伦敦市场，已开始对包括中国在内的其他交易中心造成压力。根据交易所数据，上海期货交易所关联仓库的白银库存近日降至2015年以来最低。德国商业银行分析师在周五较早时的报告指：「短期内，如果中国登记白银库存继续下降，则不能排除价格进一步上涨的可能性。」

至于铜价，在今次上涨之前，矿企、冶炼商和贸易商本周在上海举行了会议，重点讨论了市场趋紧问题。Mercuria Energy Group Ltd.金属业务负责人Kostas Bintas重申其看涨预测，警告称，争相将金属运往美国的行为，可能会抽空其他地区的库存。

