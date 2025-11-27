大埔宏福苑五级火｜港保险业动员支援宏福苑居民 主动联络受影响客户 加快理赔 附各保险公司支援措施

大埔宏福苑五级火至今造成严重伤亡，香港保险业联会行政总监刘佩玲接受《星岛头条》访问时表示，昨日宏福苑火警一发生，全港保险公司已在准备，「动员所有人力物力」，「特事特办」加快处理宏福苑居民的人寿、医疗、个人意外、家居保等的理赔。她表示，各大保险公司均会设立特别热线协助宏福苑居民，并作出特别安排，他们的个案会「尽早做、快速做」。多间保险公司均表示，会主动翻查客户资料，找出居于宏福苑地址的客户，前线代理亦会主动接触居民。她又说，由于宏福苑涉及近2000伙，保险公司已「严阵已待」，调动人手处理居民各类理赔。

酒店房租或先行赔付

她说，今次保险赔偿很大机会「特事特办」，加快及简化赔偿程序。她举例家居保险，一些产品会因应受保人居所火警、不再适合居住，就临时居所开支，如酒店房租作「实报实销」，她说有保险公司已表示将「特事特办」，加快赔偿此项开支。

至于家居财物，过往保险公司会要求客户拍照，证明家居财物受损情况，但由于宏福苑居民暂时仍未能返回现场、公证行也未能到场，因此会请客户先向保险公司报备；亦知道居民一些财物的购买单据已烧毁，因此会酌情处理、尽量宽松、简化理赔程序。

对于宏福苑的屋苑综合保险由中国太平保险(香港)承保，其「大厦屋壳及公共地方」（火险）投保额为20亿元，坊间估计将会被「Claim爆」。

再保险公司分摊风险

刘佩玲说：「保险公司做保险，我们的责任就是赔钱，应赔则赔」，但外界不用担心巨额赔偿会令保险公司财政不稳健，因保险公司会买「再保险」，「再保险公司是国际性的，会将风险分摊全球，他们说的是加州山火那种scale（程度）的灾害」，再保险只要跟足合约便会赔偿。她又举例，当年台风山竹袭港，保险公司也赔了40多亿元，因此这个赔偿金额规模保险公司有力承担，公众不用担心。

相关文章：大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应

她又估计，屋苑进行大维修，承建商亦会投保「建筑全险」及「第三者保险」，就今次大厦建筑受损及人命伤亡，相信有需要也可会动用到承建商买的保险。

保险公司或追讨承建商

问到警方拘捕工程公司两名董事和一名工程顾问，事件一旦涉及刑事责任会否影响保险赔偿，她说技术上有机会，但估计保险公司或会「特事特办」先进行客户理赔，将来再向工程公司追讨赔偿。

相关文章：大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万

尽可能免除死亡理赔所需证明

保联表示，会员保险公司已即时采取行动，包括：

• 成立专人接听热线，解答灾民对保单保障范围、索偿具体安排的问题

• 简化及加快赔偿程序

• 提供保单以外的额外支援

• 促请代理人为受害客户提供即时协助

• 优先处理受影响保单持有人的索赔，包括：人寿保险、医疗保险、个人意外保险、家庭保险、火灾保险等

• 尽可能免除死亡理赔所需的死亡证明

• 为灾民提供保费假期／延长保单缴款期限

• 在指定时间内提供保单贷款利息减免

保联表示，上述措施旨在确保受保人在此艰难时刻，能够得到保险公司适切的协助，纾解他们面对的重大财政及精神压力。为协助灾民了解其人寿保险、家居保险、楼宇保险、医疗及个人意外保险等保障，保联特别设立查询服务，包括电话查询和电邮：

电话：852-28619367

电邮：[email protected]

保联网页：大埔宏福苑五级大火相关的保险保障及理赔安排

保监专责小组推进工作

保险业监管局表示，正全力协调保险业界为受影响的人士提供支持及援助，已成立了由管理层领导的专责小组，全力推进相关保险公司的工作，确保业界投入足够资源处理查询和理赔申请。

保监局主席姚建华表示，保险作为社会的穏定器，在出现严重事故时必须提供紧急支援，知悉保险公司在火灾发生后马上采取应变措施，成立专人接听热线、简化及加快赔偿程序、提供保单以外的额外支援等，帮助受影响人士渡过难关。

局方表示，与保联保持紧密联系，市民如有任何查询，可透过以下电话热线与保联或保监局联络：

保联：2861-9367

（星期一至五上午9时至下午5时30分）

保监局：3899-9983

（星期一至五上午8时45分至下午12时45分及下午1时45分至下午6时）

大埔宏福苑五级火｜各大保险公司支援措施（持续更新）

汇丰保险提供加快及个人化的理赔服务

汇丰保险表示，亦已设立专线，为受影响客户提供协助：

汇丰银行服务 / 汇丰人寿保险：2233 3066

汇丰一般保险（由安盛 AXA 营运）：2894 4676

汇丰保险将提供加快及个人化的理赔服务，以及视像心理健康支援，以协助受影响的个人寿险持有人。

友邦设24小时专线提供协助

友邦香港对大埔宏福苑发生的严重火灾深感悲痛，并向所有受影响人士及其家人致以深切慰问。友邦香港会透过友邦慈善基金捐出2,000万元，提供紧急援助并协助复原工作。友邦香港及蓝十字承诺在这段艰难时期全力支援社群。

友邦香港客户支援服务

友邦香港已于设立24小时专线2232 8860，为有需要的客户提供即时协助。透过此热线，客户可获得以下支援：

• 专人紧急跟进个案

• 医疗、理赔及其他所需支援

• 保障、索偿及相关查询

该公司表示，正根据纪录识别可能受影响的客户，财务策划顾问亦已逐一主动联络他们，提供适切协助。

目前收到与本次事件相关的所有索偿申请，已全部完成处理。将继续致力为客户在这段艰难时期提供即时、灵活及适时的支援。

中银集团保险开设应急理赔绿色通道

中银集团保险表示，已即时开设服务专线和应急理赔绿色通道，简化理赔手续，快速响应受影响客户的索偿查询与申请。如需协助或查询中银集团保险及经该行投保其他保险公司保单的事宜，请联络以下热线：

中银集团保险：3187 5137

中国太平保险 (香港)：3716 1616

中银人寿：2860 0676

中国人寿 (海外) ：3999 5522

永明发5000元紧急援助津贴予受影响客户

Sun Life永明对大埔宏福苑发生的大火深表关注，并向受影响居民致以深切慰问。Sun Life永明已即时启动紧急应变措施，包括设立紧急支援专线 852-2103 8686，处理受影响客户的查询，前线理财顾问亦为受灾客户提供即时协助。

为协助受灾人士应对燃眉之急，Sun Life永明将向居于宏福苑的受影响客户及理财顾问，每人发放5,000元紧急援助津贴，并优先处理相关保单持有人之理赔申请，涵盖人寿、医疗、及个人意外等范畴。

该公司又承诺全力支援受影响客户，确保理赔程序快捷顺畅，并与社区携手共渡难关。

宏利主动联络宏福苑客户支援 5000元现金援助

宏利表示，十分关注大埔宏福苑火灾事件，并向受影响人士致以深切慰问，正主动联络居住于宏福苑的客户，并提供以下支援措施：

特设紧急支援热线2108 1333：为有需要的客户提供协助，例如安排专人紧急跟进个案，提供医疗或其他所需支援，以及回应有关保障及索偿事宜的查询。

应急现金支援：为每一位居住于宏福苑的受影响客户提供5,000港元的现金援助以应付即时开支。

个案管理：专属医疗专案经理团队可协助正在留院的宏福苑客户跟进后续治疗及康复事宜。

加快索偿及豁免文件要求： 已成立专责团队加速处理索偿，并豁免受影响个案的个别文件要求，以简化并加快流程。

保障持续：为配合受影响客户的保障需要，若其保费未能如期缴交，保单将维持有效，确保客户在这段艰难时间仍享有全面保障。

Bowtie设专门支援渠道 加快索偿及协助

虚拟保险公司保泰人寿Bowtie表示，对昨日大埔宏福苑发生的火灾深感悲痛，现已设立支援热线，为受影响人士提供保单、医疗及各项相关问题的解答和支援。同时，Bowtie设立专门索偿团队，协助加快处理索偿事宜，或有任何与保单保障相关的紧急问题。

Bowtie支援热线：3008 8123

索偿Specialist热线：3001 5670

