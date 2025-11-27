大埔宏福苑五级火｜港保险业动员支援宏福苑居民 主动联络受影响客户 加快理赔 保联：险企有力应付巨额赔偿

大埔宏福苑五级火至今造成最少55人死亡，香港保险业联会行政总监刘佩玲接受《星岛头条》访问时表示，昨日宏福苑火警一发生，全港保险公司已在准备，「动员所有人力物力」，「特事特办」加快处理宏福苑居民的人寿、医疗、个人意外、家居保等的理赔。

代理主动接触居民

刘佩玲表示，各大保险公司均会设立特别热线协助宏福苑居民，并作出特别安排，他们的个案会「尽早做、快速做」。多间保险公司均表示，会主动翻查客户资料，找出居于宏福苑地址的客户，前线代理亦会主动接触居民。她又说，由于宏福苑涉及近2000伙，保险公司已「严阵已待」，调动人手处理居民各类理赔。

酒店房租或先行赔付

她说，今次保险赔偿很大机会「特事特办」，加快及简化赔偿程序。她举例家居保险，一些产品会因应受保人居所火警、不再适合居住，就临时居所开支，如酒店房租作「实报实销」，她说有保险公司已表示将「特事特办」，加快赔偿此项开支。

至于家居财物，过往保险公司会要求客户拍照，证明家居财物受损情况，但由于宏福苑居民暂时仍未能返回现场、公证行也未能到场，因此会请客户先向保险公司报备；亦知道居民一些财物的购买单据已烧毁，因此会酌情处理、尽量宽松、简化理赔程序。

至于市传宏福苑的屋苑综合保险由中国太平保险(香港)承保，其「大厦屋壳及公共地方」（火险）投保额为20亿元，坊间估计将会被「Claim爆」。

再保险公司分摊风险

刘佩玲说：「保险公司做保险，我们的责任就是赔钱，应赔则赔」，但外界不用担心巨额赔偿会令保险公司财政不稳健，因保险公司会买「再保险」，「再保险公司是国际性的，会将风险分摊全球，他们说的是加州山火那种scale（程度）的灾害」，再保险只要跟足合约便会赔偿。她又举例，当年台风山竹袭港，保险公司也赔了40多亿元，因此这个赔偿金额规模保险公司有力承担，公众不用担心。

她又估计，屋苑进行大维修，承建商亦会投保「建筑全险」及「第三者保险」，就今次大厦建筑受损及人命伤亡，相信有需要也可会动用到承建商买的保险。

保险公司或追讨承建商

问到警方拘捕工程公司两名董事和一名工程顾问，事件一旦涉及刑事责任会否影响保险赔偿，她说技术上有机会，但估计保险公司或会「特事特办」先进行客户理赔，将来再向工程公司追讨赔偿。

保监专责小组推进工作

保险业监管局表示，正全力协调保险业界为受影响的人士提供支持及援助，已成立了由管理层领导的专责小组，全力推进相关保险公司的工作，确保业界投入足够资源处理查询和理赔申请。

保监局主席姚建华表示，保险作为社会的穏定器，在出现严重事故时必须提供紧急支援，知悉保险公司在火灾发生后马上采取应变措施，成立专人接听热线、简化及加快赔偿程序、提供保单以外的额外支援等，帮助受影响人士渡过难关。

局方表示，与保联保持紧密联系，市民如有任何查询，可透过以下电话热线与保联或保监局联络：

保联：2861-9367

（星期一至五上午9时至下午5时30分）

保监局：3899-9983

（星期一至五上午8时45分至下午12时45分及下午1时45分至下午6时）

Bowtie设专门支援渠道 加快索偿及协助

虚拟保险公司保泰人寿Bowtie表示，对昨日大埔宏福苑发生的火灾深感悲痛，现已设立支援热线，为受影响人士提供保单、医疗及各项相关问题的解答和支援。同时，Bowtie设立专门索偿团队，协助加快处理索偿事宜，或有任何与保单保障相关的紧急问题。

Bowtie支援热线：3008 8123

索偿Specialist热线：3001 5670

