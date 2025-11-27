话说我们把Webb-site复活了没几天，发生了一件事：事发该天中午，流速忽然变慢，从平时的不到1秒，降至10秒左右。

影响正常用户流速

于是我们便去调查原因，原来是OpenAI和字节跳动在拿我们的资料，而且拿得十分狼，即是短时间拿得很多，因而影响到正常用户流速。本来，Webb-site是有一日的存取数量上限，一天不超过300次。

David Webb生于1986年，在牛津大学埃克塞特学院数学系毕业，曾开发Sinclair ZX Spectrum及Commodore 64电脑游戏，所以他是懂得电脑运作，整个Webb-site的后台都是他本人搞的。

不过我们是AI同行，都明知AI需要读取资料，本着与人为善的精神，于是把存取上限取消了，结果就是……。

对此拍挡Allen的评语是：「我们开了十多天，OpenAI和字节跳动已来拿资料，这证明了它们对市场的反应迅速，是好公司！」

周显

相关文章：Webb-site.com获继承｜周显