Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI巨企「狼取」Webb-site资料｜周显

投资理财
更新时间：11:00 2025-11-27 HKT
发布时间：11:00 2025-11-27 HKT

话说我们把Webb-site复活了没几天，发生了一件事：事发该天中午，流速忽然变慢，从平时的不到1秒，降至10秒左右。

影响正常用户流速

于是我们便去调查原因，原来是OpenAI和字节跳动在拿我们的资料，而且拿得十分狼，即是短时间拿得很多，因而影响到正常用户流速。本来，Webb-site是有一日的存取数量上限，一天不超过300次。

David Webb生于1986年，在牛津大学埃克塞特学院数学系毕业，曾开发Sinclair ZX Spectrum及Commodore 64电脑游戏，所以他是懂得电脑运作，整个Webb-site的后台都是他本人搞的。

不过我们是AI同行，都明知AI需要读取资料，本着与人为善的精神，于是把存取上限取消了，结果就是……。

对此拍挡Allen的评语是：「我们开了十多天，OpenAI和字节跳动已来拿资料，这证明了它们对市场的反应迅速，是好公司！」

周显

相关文章：Webb-site.com获继承｜周显

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
34分钟前
大埔宏福苑五级火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火势受控 李家超视察灾场
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
01:51
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
影视圈
3小时前
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
商业创科
2小时前
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
影视圈
4小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 当区区议员黄碧娇：不清楚工程最新进度不便回应
00:38
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 当区区议员黄碧娇：不清楚工程最新进度不便回应
政情
2小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
突发
47分钟前