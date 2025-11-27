打工仔呻今年税款大增 会计师称漏报扣税可提修订 5大情况准缓缴「暂缴税」

环球经济阴晴不定，不少香港打工仔也面对冻薪、减薪，甚至裁员危机，恰逢税务局近期发出「绿色炸弹」，有不少市民在网上抱怨今年度税款金额大升，思疑是薪俸税退税额大减所致。有税务专家认为，单是薪俸税退税额大减未必会导致税款大增，提醒市民留意税款计算有否出错，例如个别免税额或扣税项目有否漏计，以尽早反对评税结果。若市民经济出现困难，符合五大情况可申请缓缴暂缴税。

税款大增 网民疑因扣税大减

有市民近日在网上公开税单，2024/25年度应缴税额4888元，2025/26年度暂缴税为6388元，增幅达到30.6%。扣除上一度的暂缴税，她今年度要缴交10537元的税款，她又称去年度只是交税千多元。不过她其后回应网民表示，自己报税时漏报了供养父母。

其他网民回帖时亦纷纷贴出税单，有一位网民2024/25年度应缴税额25380元，2025/26年度暂缴税为26880元，增幅约6%。扣除上年度已支付的暂缴税，要交税51928元。另一网民2024/25年度应缴41988元，2025/26年度暂缴税43488元，增幅3.5%。扣除上年度的暂缴税，今个税季要交84821元，他称「见到时候晕了一下」。

对于今年要交的税款大增，不少网民估计是因2024/25年度的薪俸税退税上限仅1500元，较上年度的3000元退税上限大减一半，并为过去18年来退税最少的一年。

会计师料收入同时上升所致

不过，资深会计师、毅思会计执行合伙人何健邦表示，单是退税金额减少不会令税款大幅增加，相信是纳税人收入同一时间也上升所致。「因为以前（退税）金额更大，对上一年3000元、6000元、10000元、20000元也试过。」

他建议市民收到税单，第一时间揭到第二页看看税款计算方法有没有出了问题，有时候可能是报税时漏报了一些免税额，也可能雇主向税局申报雇员收入时填错，另外税局人手处理报税表时也可出错，结果令2024/25年度应缴税额及2025/26年度暂缴税款一同出现问题。

税单发出1个月内可反对评税

若纳税人不同意税款金额，可递交「反对／申请修订评税通知书」（表格IR831），清楚说明反对评税的理由。政府指，纳税人需在税单发出日期的1个月之内提出申请。除非是因为患病、不在香港或其他合理原因而未能于1个月的期限内提出，税局才考虑接纳逾期提交的反对通知书。

若市民在10月初收到税单，反对评税的1个月期限已过，但现在才发现问题、不同意评税怎么办？何健邦指，税局对个人薪俸税的反对评税较宽容，市民仍可尝试申请，例如前述有网民漏报供养父母免税额，现在仍可尝试提交「反对／申请修订评税通知书」补报，以重新计算应缴税款。不过在未获得结果前，他提醒市民仍需在截止缴税日期前交税，以免被税局施加5%罚款。

若市民近月被减薪、裁员，或转到一份薪金较低的工作，可申请暂缓缴交暂缴税。

裁员减薪可申暂缓交暂缴税

何健邦续指，若市民对于评税结果没有问题，但近月被减薪、裁员，或转到一份薪金较低的工作，则可申请暂缓交暂缴税。他举例早前有传某本地银行IT经理虽然避过裁员，由月薪8万元减至4万元，他便可以向税局提交最新粮单成申请。

据税局资料，五个情况下，纳税人申请缓缴「暂缴薪俸税」：

一：初生儿出世

若纳税人在暂缴税年度内享有新生子女的子女免税额，或因父母届满合资格的年龄而可得到的供养父母免税额，可申请缓缴暂缴薪俸税。

二：应课税入息实额减90%

在暂缴税课税年度的应课税入息实额，少于或可能会少于前一年度的应课税入息实额的90%，又或少于或可能会少于暂缴税课税年度估计入息的90%。

三：指定开支超过上一年度

已在或相当可能在暂缴薪俸税课税年度支付个人进修开支、认可退休计划供款、住宿照顾开支、居所贷款利息、自愿医保计划保单下的合资格保费、合资格年金保费、可扣税强积金供款或住宅租金，而该等开支超过或相当可能超过在暂缴税课税年度的上一年而指明的款额。

四：失业、退休及减薪

停止或会在暂缴税课税年度终结前停止赚取应课薪俸税入息。纳税人须在申请书内清楚填写整个课税年度估计入息的数额。例如：你打算申请暂缓缴交2025/26课税年度的暂缴薪俸税，须列明于2025年4月1日至2026年3月31日的估计入息，并提供入息减少的原因，例如失业、退休及减薪。

五：已提出反对评税

最后一个情况，是已就上年度的薪俸税评税提出反对，也可申请缓缴暂缴薪俸税。

纳税人需要填妥「申请缓缴暂缴税」表格（表格IR1121），并在缴付暂缴税限期前28天，或在缴付暂缴税通知书发出日期后14天内（以较迟者为准）提交。

今年2月的财政预算案公布，2024/25年度的薪俸税退税上限减至1,500元。

【小知识】甚么是暂缴税？

暂缴税是政府按纳税人上一课税年度的入息推算至12个月而计算出的应缴税款，并要求预缴接下来的课税年度中的部份税款。例如大家现在收到的税单，除了要缴交2024/25年度年度的薪俸税，亦要缴交2025/26年度的暂缴税。

暂缴税可以抵销来年税款，税务局会待下一年度评定该课税年度的入息和应课缴的税项后作调整。已缴付的暂缴税可先用来抵销应课缴的薪俸税（或利得税、物业税），倘有剩余，则沿用和抵销下一课税年度的暂缴税。

财政司司长陈茂波在今年2月的财政预算案公布，2024/25年度薪俸税退税上限减至1,500元，较上年度的3,000元大减一半。事实上，薪俸税退税措施已推出多年，在2017/18年度曾高达3万元，其后逐年缩减。

历年退税上限：