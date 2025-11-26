内地流传「股票亏损保险」讹称年回报272倍 犹如庞氏骗局 港保险公司多度澄清不实

近期内地流传一种名为「安我股保」的保险，声称是「全网首家股票网路保险」及「散户之光」，除了背靠香港保险公司外，又称与中信证券战略合作，如果投保的个股出现亏损，当天就可全额理赔，且不需要提前支付保险费，最低投保金额仅100元，最短投资周期仅1个交易日，而且一年回报率可高达272倍！不过，一系列宣传已获相关机构澄清，安我保险强烈谴责任何冒充公司进行诈欺的非法行为，另有指这是典型「庞氏骗局」。

自称香港保险公司创新险种

据内媒《第一财经》引述「安我股保」宣传资料指出，该保险自称为香港安我保险有限公司旗下创新险种，隶属于总公司独立的事业部门，是内地第一个专属股民个股保障的险种，具体模式为投保的个股出现亏损，「安我股保」将立即全额赔付，若投保的个股出现盈利，「安我股保」将抽取30%盈利作为保费收入。

内地流传的「安我股保」宣传资料。

「投入6000元，12个月后164万」

值得留意的是，「安我股保」每日会提供适合投保的机构牛股，客户购买推荐的机构牛股后，保险会自动承保，而操作策略为「当天买入，第二交易日就卖出，T+1超短线操作，最快时间看到效果」，预计收益为1%至10%之间。

宣传资料又指，「投入本金6,000元，首次充值到帐6,240元；第1个月后获利9,646元；第2个月后盈利14,913元；第3个月后盈利23,988元；第6个月后盈利114,528元；第12个月后164万元」，换言之，所谓的回报率一年可高逾272倍。

安我保险强烈谴责冒充行为

不过，一系列宣传很快已获相关机构澄清。本港虚拟保险公司安我保险（Avo）曾于今年1月、7月、9月分别发出了3条澄清公告，称部份自媒体持续发布不实消息，讹称公司推出「安我股保」金融产品，并捏造相关负责人「林新天」进行访问，强烈谴责任何冒充公司进行诈欺的非法行为，并声明从未与中信证券有任何形式的合作关系，包括但不限于产品开发、销售或行销等方面。

中信证券：严正声明资讯不实

中信证券也于10月20日发布了风险提示，称有不法分子透过网路、社群媒体散播假讯息，谎称中信证券与安我保险合作，严正声明上述资讯严重不实，属于违法行为。

另一方面，李旭反传防骗团队负责人李旭亦向内媒指出，「这是一家典型的冒充香港正规保险公司、打着股票投资幌子的资金盘」，主要在社交平台筛选目标，并伪装成荐股大师，用虚假收益营造赚钱的假象，实际上这些收益可以透过人为后台操纵，同时透过推荐奖、团队奖等形式不断「拉人头」，属于典型的庞氏骗局。

事实上，目前市面上还没有可以理赔股票亏损的正规保险产品，虽然2023年曾出现过一款名为「上市公司违规责任保险」的保险产品，但当时引起了较大争议，并且很快已下架。