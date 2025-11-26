Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Webb-site.com获继承｜周显

投资理财
更新时间：11:14 2025-11-26 HKT
发布时间：11:14 2025-11-26 HKT

我们研究股票的，最常参考的资讯网站就是Webb-site.com，虽然里头的都是公开资讯，但是因为资料齐全，而且查阅方便，所以业界均乐于使用。

然而在2020年，David Webb宣布自己患上前列腺癌，并已扩散至骨骼。他当时曾考虑在逝世后，把Webb-site.com交给香港大学接手营运，但这方案最终被大学管理层否决了。

2025年2月，Webb的病情恶化，并且在11月关闭网站，这当然会引来公众的不方便。后来，他公开了源代码，容许公众继承网站，这当然是一件好事。事实上，我的拍档与Webb亦有私交，也因而得到了一些方便。

为了承续Webb的志愿和公众的方便，我们决定把网站内容继续下去，新的网址为https://0xmd.com/webbsite，希望各方多加使用，并欢迎给予意见。

最后，我们保证的是，这网站将会永远有David Webb的名字，以及绝对不会夹带他不喜欢的私货，如点击诱饵、加密货币及诈骗等。

周显
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
02:17
LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火 增至13人死亡34伤 李家超抵威院探望伤者
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火｜周四及周五政府选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
大埔宏福苑五级火｜政府宣布周四及周五选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
01:41
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
突发
5小时前
网民拍摄到大批深圳消防在莲塘口岸外集结，疑准备来港协助求火。FB@关你车事
大埔宏福苑五级火｜深圳消防5个中队 莲塘口岸候命来港支援
即时中国
3小时前
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
02:12
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱擎天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
01:41
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
03:51
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 送往东昌街社区会堂
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 有酒店提供客房安顿
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
突发
2小时前
习近平对大埔宏福苑火灾死难者表示哀悼。新华社
大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援
即时中国
3小时前