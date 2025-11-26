Webb-site.com获继承｜周显

我们研究股票的，最常参考的资讯网站就是Webb-site.com，虽然里头的都是公开资讯，但是因为资料齐全，而且查阅方便，所以业界均乐于使用。

然而在2020年，David Webb宣布自己患上前列腺癌，并已扩散至骨骼。他当时曾考虑在逝世后，把Webb-site.com交给香港大学接手营运，但这方案最终被大学管理层否决了。

2025年2月，Webb的病情恶化，并且在11月关闭网站，这当然会引来公众的不方便。后来，他公开了源代码，容许公众继承网站，这当然是一件好事。事实上，我的拍档与Webb亦有私交，也因而得到了一些方便。

为了承续Webb的志愿和公众的方便，我们决定把网站内容继续下去，新的网址为https://0xmd.com/webbsite，希望各方多加使用，并欢迎给予意见。

最后，我们保证的是，这网站将会永远有David Webb的名字，以及绝对不会夹带他不喜欢的私货，如点击诱饵、加密货币及诈骗等。

周显

