HIBOR一个月拆息连升4日 报2.81369厘
更新时间：11:27 2025-11-25 HKT
发布时间：11:27 2025-11-25 HKT
发布时间：11:27 2025-11-25 HKT
根据香港银行公会于11月25日公布的数据，香港银行同业拆息(HIBOR)除隔夜利率外全线向上。与楼按相关的1个月HIBOR连升4日，报2.81369厘，较上一个交易日升18.81点子。
短期拆息
短期拆息方面，隔夜HIBOR跌9.88点子至1.37107厘；1星期HIBOR升26.50点子至2.65798厘；2星期HIBOR则升16.26点子至2.63393厘。
中长线利率
中长线利率方面，2个月HIBOR升8.86点子至3.14238厘；3个月HIBOR升5.95点子至3.14310厘；6个月HIBOR升4.91点子至3.24595厘；12个月HIBOR亦升1.57点子至3.26018厘。
相关新闻：HIBOR是什么？银行同业拆息最新走势+H按解释 供楼必睇！
最Hit
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
2025-11-24 15:30 HKT
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
2025-11-24 15:34 HKT