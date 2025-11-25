Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

HIBOR一个月拆息连升4日 报2.81369厘

投资理财
更新时间：11:27 2025-11-25 HKT
根据香港银行公会于11月25日公布的数据，香港银行同业拆息(HIBOR)除隔夜利率外全线向上。与楼按相关的1个月HIBOR连升4日，报2.81369厘，较上一个交易日升18.81点子。

短期拆息

短期拆息方面，隔夜HIBOR跌9.88点子至1.37107厘；1星期HIBOR升26.50点子至2.65798厘；2星期HIBOR则升16.26点子至2.63393厘。

中长线利率

中长线利率方面，2个月HIBOR升8.86点子至3.14238厘；3个月HIBOR升5.95点子至3.14310厘；6个月HIBOR升4.91点子至3.24595厘；12个月HIBOR亦升1.57点子至3.26018厘。

