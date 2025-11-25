Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人必须面对的转变｜曾智华

更新时间：09:42 2025-11-25 HKT
过去十年，不停进出大湾区，目的是闲游及寻觅美食，但同时，也见证内地的变化，再结合香港情况，我几肯定本城与内地在各方面融合，将越来越明显，大家得有心理准备。

正如王维基近日大讲特讲的：（一）一成不变会死㗎 ！（二）香港3年内将实现免清关物流，颠覆整个零售格局；（三）海内外网购将进一步扩大；（四）香港人日渐接受内地品牌，证诸于电动车的普及；（五）无法与强手拼多多、京东及淘宝竞争，咁就加入佢哋。王维基一向寸嘴，但精准指出：「机会系留俾有准备的人，我就准备好喇，你哋有冇得留低，我就唔知喇！」

不少行业已需与大湾区竞争

事实近几年大趋势是，香港不少行业已必须直接与大湾区同业竞争，除零售之外，更包括饮食、装修、建筑、电讯、住房、娱乐……，肯定，连医疗产业，也会加快出现。

近两年大家聚头，讲到大湾区，当然首选仍是食，但日比日多是配眼镜、睇牙医。最近开始，越来越多人北上照CT scan及MRI，我身边更有朋友回去医治癌病，因内地购买镖靶药，远比香港便宜。

好多人话，香港很多方面，不能亦不会减，例如人工，真的吗？若大家奉行资本主义，坚守自由市场，就应接受自由市场的最大定准则——供求。今年见到各式楼宇物业、的士小巴车牌、舖租、车价……，以致酒店自助餐，全部跌价，点解？正是供求在「作怪」。

失业率势上升 极可能减人工

价格从不以个人意志而决定，而是市场决定。故打工仔最不愿意见到的减人工，极可能出现。因失业率势将继续上升，变相人力供应增加，若经济下滑令需求下降，人工也无法不向下调整。痛苦吗？痛苦！但大家必须面对。协助打工仔，应尽快加建公屋及鼓励退休人士考虑北移。

刚到中山一游，发觉非市中心的新大厦，平到2,000元人民币一呎，以香港人的财富，不少可住千呎以上「豪宅」。转变，当然大部分人不愿接受，但与其日怨夜怨，倒不如作出适合自己未来的规划更为明智。

资深传媒人 曾智华
 

