憧憬中央经济工作会议 内房死猫弹｜蓝血工厂

当年法国玛丽皇后（Marie Antoinette）说过：如果农民嫌面包太贵，不如我们派发一些蛋糕优惠券？

出招救楼市，就像是试图通过服用大量的壮阳药来维持青春的幻觉。花旗报告指，政策制定者正在考虑为新购房者提供按揭补贴，甚至降低契税。这招数在经济学上叫「需求侧刺激」，在生物学上叫「打强心针」，但在中国的人性逻辑里，这叫「请君入瓮」。

为何如此著急？因为那个曾经让无数中产阶级为之疯狂的二手楼市，正在经历一场自由落体。十月份的房地产投资（REI）跌幅扩大到了 22.5%。更讽刺的是，市场上突然涌现了一批「准新楼」——那是 2019 年到 2021 年间，在「限价令」高压下像赶尸一样赶出来的单位。当年大家抢著买，以为买到就是赚到；如今这些钢筋水泥变成了沈重的十字架，压得苏州、杭州的业主们透不过气来。

花旗：按揭成本仅决策小部分

以为只要将按揭利率这颗糖果包装得甜一点，韭菜就会忘记疼痛，重新长出来。但 Citi 的分析员很诚实，他们冷冷地指出：按揭成本只是买家决策的一小部分，资产价值才是关键。换句话说，当你明知那间房子明天会贬值，银行就算倒贴利息给你，你也只会觉得这是一个陷阱。

在这场闹剧中，银行扮演了一个极其尴尬的角色——既是受害者，又是帮凶。报告说，为了配合国家任务，银行可能要维持 3% 的最低按揭利率。这就像是要求一个营养不良的苦力，既要扛大包，又要保持微笑。

虽然分析指补贴主要由财政部买单，对银行的净息差（NIM）影响有限，但这不过是左口袋掏钱补右口袋的把戏。招商银行、邮储行这些对房地产敞口巨大的银行，现在就像是被绑在铁达尼号锅炉房里的锅炉工，明知船在沈，还得拚命铲煤，维持那虚假的繁荣。

既然楼市下跌的数据太难看，解决不了问题，那就解决提出问题的人。报告提到，上海网信办联同房管局，发起了一场整治「网上房地产信息」的运动，美其名曰打击「虚假或误导性信息」。Citi 预计，连那些房地产中介原本每月发布的销售排行榜（Sales League Table），在 11 月可能都要「暂停」一下。

砖头不再是黄金

但受惠于 12 月中央经济工作会议的政策憧憬，内房股在 11 月下旬可能会有一波「死猫弹」（Short-term rebound）。

在这个大时代，砖头不再是黄金，它甚至连砖头都不是，它是困住国人灵魂的沈重肉身。而那一剂剂的按揭补贴，不过是在黄昏时分，递给你的一粒过期伟哥。

你吃，还是不吃？C'est la vie.

蓝血工厂