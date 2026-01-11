Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汇丰降定存息率后 仍有银行逆市加息 身份证或生日含一数字有优惠

投资理财
更新时间：12:00 2026-01-11 HKT
发布时间：12:00 2026-01-11 HKT

【定期存款/定存/高息定存】多间银行自踏入2026年后纷下调港元定存息率，其中包括龙头行汇丰下调6个月息率至2.1厘；不过，上周亦见部份银行息率逆市回升，例如天星银行、信银国际及建行亚洲等。以3个月存期为例，PAObank最高息率仍有近3厘。此外，华侨银行亦推出了「新年优惠」，除了适用于该行零售银行宏富理财客户之外，若香港身份证号码、护照号码或出生日期含有一个数字的客户亦可适用。

定期存款利率比较｜哪间银行定存利息高？

．PAObank新客最高18厘息

PAObank目前3个月港元定存息率维持2.9厘，6个月及12个月分别降至2.7厘及2.6厘，起存额为100元，且不限新旧资金；美元定存方面，该行3、6及12个月息率划一为2.9厘。

此外，该行全新个人客户开户可获高息优惠，由即日起至1月31日，合资格个人客户开立PAObank个人储蓄户口，并叙造1个月港元定存，首5万元可享16厘高息优惠。

同时，现有客户在1月31日前给予亲友推荐码，被推荐人成功开立全新个人户口，首5万元定存即享1个月18厘优惠，即速赚750元。另外，被推荐人成功开户并敍造5万元或以上定期存款，推荐人亦可即获500元现金奖赏，上限5,000元现金奖赏，而活动期间推荐最多新客户的首三名推荐人，更可分别额外获得3,000元、2,000元及1,000元现金奖赏。

相关文章：PAObank推「智安存」优惠 港元活期额外多1厘

．Mox定存36个月有3厘

Mox Bank的3个月港元定存息率降至2.4厘，6个月维持2.4厘，12个月则为2.6厘，起存额最低1元。此外，该行为市场上罕有提供36个月及48个月港元定存的银行，息率分别为3厘及2.9厘。

美元定存方面，该行1个月期为3.3厘，2及3个月息率均为3.3厘，6及12个月则分别为3.25厘及3.1厘。

一周高息定存
一周高息定存

．华侨银行「新年优惠」最高2.88厘

OCBC华侨银行推出「新年定期存款优惠」，以象征幸运的「8」字为主题，带来多款定存选择。港元定存之中，38日存款期最高2.6厘，起存额88.8万元；28.8万或以上为2.38厘；88.8万或以上为2.6厘。88日存款期方面，起存额达8.8万或以上为2.28厘；28.8万或以上为2.38厘；88.8万或以上为2.8厘；而288.8万或以上更有2.88厘。

188日存款期方面，存额达8.8万或以上为2.38厘；28.8万或以上为2.5厘；88.8万或以上为2.68厘；而288.8万或以上则有2.88厘。388日存款期方面，存额达8.8万或以上为2.18厘；28.8万或以上为2.28厘；88.8万或以上为2.5厘。

美元定存之中，38日存款期最高3.38厘，起存额18万美元；3.8万或以上则为3.28厘。88日存款期方面，息率最高3.8厘，起存额18万美元；3.8万或以上则为3.38厘。188日存款期方面，存额达18万美元或以上为3.6厘；3.8万或以上则为3.5厘。388日存款期方面，存额达18万美元或以上为3.38厘；3.8万或以上亦同样是3.38厘。

以上优惠至1月31日，适用于零售银行宏富理财客户；若非宏富理财客户，其香港身份证号码、护照号码或出生日期含有数字「8」的客户，亦可适用。

．天星银行12个月上调至2.85厘

天星银行3个月、4个月及6个月港元定存息率均见上调，分别为2.6厘、2.6厘及2.7厘，9个月及12个月则分别为2.7及2.85厘，起存额为1,000元。美元定存方面，该行3个月及4个月均为3.05厘，6个月及9个月为3.05厘，12个月则为3.1厘。

．富邦3、4及6个月2.8厘

富邦银行3个月港元定存息率2.8厘，4个月及6个月亦为2.8厘，1个月、2个月为2.5厘，12个月则为2.6厘，起存额50万元，不论新旧资金，需经Fubon+手机应用程式申请。

至于该行3个月美元定存息率为3.7厘，1个月及2个月分别为3.5厘及3.65厘，4个月、6个月及12个月则为3.5厘、3.45厘及3.4厘，起存额为65,000美元或以上。

．工银亚洲98天降至2.8厘

在工银亚洲开立或持有工银财富或理财金账户，并以全新资金到分行开立港元定存，98天降至2.8厘，188天维持2.5厘，存款额需80万元或以上；若为零售银行个人客户，存款额为5万元以上，98天及188天分别为2.75厘及2.45厘。美元定存方面，该行98天或188天最高3.45厘及3.4厘，起存额10万美元或以上；若起存额15,000美元或以上，息率分别降至3.4厘及3.35厘。

此外，该行全新工银财富客户，若以300万元或以上到分行开立3个月港元定存，最高息率降至2.85厘；至于全新理财金、理财e时代或综合客户，3个月最高2.8厘，起存额为10万元或以上。

．信银国际3个月上调至2.75厘

中信银行（国际）新旧客户经「inMotion动感银行」开立港元定存新资金，3个月期息率上调至2.75厘，6个月及12个月分别为2.4厘及1.8厘，起存额为10万元新资金。若起存额为1万元，3、6及12个月息率，则分别为2.65厘、2.3厘及1.75厘。

美元定存方面，3个月及6个月期息率最高3.45厘及3.35厘，12个月则为3.15厘，起存额为1万美元新资金。

．建行亚洲3个月上调至2.7厘

建行亚洲客户以合资格新资金开立3个月定存，息率上调至2.7厘，起存额需100万元或以上。美元定存方面，3个月息率为3.55厘，起存额需10万美元或以上。

至于新客户开立「贵宾理财」帐户，以100万至250万元开立3个月港元定存，当中首20%资金年利率为6.88厘，其余80%资金需以另一定期存款利率作计算，优惠期至3月31日。

此外，该行全新合资格客户透过｢e账户服务｣开户，可享200元人民币现金奖赏，若同时开立证券户口，可以10万元承做12厘的港元1个月定存，或以10万元承做5.88厘的港元3个月定存；若仅开立一般储蓄或支票户口，则只可以5万元承做12厘的港元1个月定存，或以5万元承做5.88厘的港元3个月定存。优惠期至3月31日。

．WeLab Bank特选客最高2.7厘

WeLab Bank港元定存3、6及12个月均为2.5厘。此外，该行提供18及24个月超长期定存，息率则为2.25厘，起存额为10元。不过，该行近日推出特选客户定存年利率，特选客户可在WeLab Bank App内查看，最高达2.7厘。

美元定存方面，1个月3厘年利率，3、6及12个月分别为3.3厘、3.3厘及2厘，起存额10美元。

．集友银行3个月2.65厘

集友银行3个月港元定存2.65厘，4个月为2.55厘，6个月及12个月则为2.45厘及2厘，起存额为100万至5,000万元新资金；若起存额为20万至100万元以下，3、4、6及12个月定存息率，分别为2.45厘、2.35厘、2.15厘及1.8厘，上述优惠只适用于分行。

美元定存方面，3、6及12个月定存息率分别为3.55厘、3.3厘及2.8厘，起存额为12.5万至1,000万美元新资金；若起存额为3万至12.5万美元，3、6及12个月定存息率，分别为3.25厘、3.1厘及2.7厘，同样只适用于分行。

．花旗银行1个月2.56厘

花旗银行现有客户1个月港元定存2.56厘，不设最高或最低存款额限制，2、3、6及12个月期息率分别为2.05、2.06、1.98及1.87厘。美元定存方面，1个月期最高3.08厘，2、3、6及12个月期息率分别为3.07厘、3.05厘、2.97厘及2.79厘。惟以上年利率仅为参考，每日或有浮动。

．大新3个月降至2.5厘

大新银行VIP客户3个月及6个月港元定存息率分别降至2.5厘及2.4厘，12个月期为2.2厘，起存额需20万元；一般客户方面，3个月及6个月期最高2.4厘及2.3厘，12个月则为2.1厘，但起存额需100万元；若起存额20万元至100万元以下，各存期均低0.1厘。

美元定存方面，VIP客户3个月及6个月最高3.4厘及3.3厘，起存额为等值港元100万或以上；一般客户方面，3个月及6个月期最高3.1厘及3厘，起存额亦需100万元。

．南商3个月定存降至2.5厘

南洋商业银行港元定存3个月息率最高2.5厘，起存额100万元，但需为特选理财客户；若为一般理财客户，息率为2.4厘。至于6及12个月最高息率则为2.4厘及2.3厘，同样属特选理财客户优惠；若为一般理财客户，息率为2.3厘及2.2厘。其他客户方面，3个月最高2.3厘，起存额10万元，6及12个月息率则为2.2厘及2.1厘。

若为美元定存的话，特选理财客户3个月最高3.55厘，6个月及12个月分别为3.5厘及3.25厘；若为一般客户，3、6、12个月期分别为3.45厘、3.4厘及3.15厘，起存额为等值10万港元。

．富融银行3个月降至2.5厘

富融银行（Fusion Bank）现有客户3个月港元定存息率降至2.5厘；6个月及12个月定存息率则为2.4厘，起存额为1元。美元定存方面，该行3、6及12个月息率，分别为3.6厘、3.5厘及3.3厘。

此外，该行富融银行（Fusion Bank）在「快闪星期一」活动推出年利率高达25厘港元定存优惠。该行新客户于2月8日前用邀请码「FLASH2026」开户，并存入新资金，可于星期一抢25厘的14天港元定存优惠，名额1,500份；每份额度为5万元，每位客户限抢一份。同时，该行亦提供1个月5厘及12个月的2.8厘优惠，名额分别有40份及1,000份，每位客户可抢1份及60份，适用于新客户及现有客户。

．Livi Bank定存3个月2.5厘

Livi Bank港元定存息率3个月2.5厘，4个月维持2.5厘，6个月为2.3厘 ，9个月及12个月则为2厘，起存额5万元或以上；若起存额为500至5万元以下，3个月及4个月分别为1.1及1.2厘 、6个月及9个月1.3厘，12个月则为1.6厘。

美元定存方面，3、6及12个月息率分别为3.5厘、3.4厘及3.2厘。

．蚂蚁银行6个月2.5厘

蚂蚁银行港元1个月定存为2厘，3个月2.3厘，6个月2.5厘，9个月及12个月则为2.3厘，起存额为1元新资金。美元定存方面，1个月息率为3.8厘，3、6、9及12个月息率一律为3厘。

．大众银行3及6个月2.45厘

大众银行港元定存3个月为2.45厘，6个月为2.45厘，12个月期则为2.3厘，起存额为50万元，适用于新旧资金，并需以电子银行办理。若起存额为10万至50万元以下，3个月及6个月为2.4厘，12个月息率为2.25厘；起存额为1万至10万元以下的话，3个月、6个月及12个月则分别为2.35厘、2.35厘及2.2厘。

．东亚银行3个月降至2.4厘

东亚银行网上3个月及6个月港元定存息率分别为2.4厘及2.25厘，起存额1万元新资金，适用于显卓私人理财或显卓理财客户；而至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口则分别最高2.35及2.2厘。12个月期方面，显卓私人理财或显卓理财客户最高2厘，至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口则为1.95厘。

美元定存方面，3个月及6个月分别为3.4及3.2厘，12个月则为2.9厘，适用于显卓私人理财或显卓理财客户；若为至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口，3、6及12个月息率分别为3.35厘、3.15厘及2.85厘。以上起存额需为1,000美元或以上。

．汇丰3个月2.4厘

汇丰3个月港元定存息率2.4厘，6个月则降至2.1厘，适于用理财客户、HSBC One及其他客户，起存额为1万元新资金。美元定存方面，汇丰理财客户3个月及6个月期美元定存息率分别为3.3厘及3.2厘，12个月期则为3厘；HSBC One及其他客户则分别有3.1厘、3厘及2.8厘，起存额为2,000美元或以上新资金。

此外，汇丰继续提供1个月港元定存最高10厘的优惠，起存额为10,000元，但需要加入「交易荟」，并每月至少需完成一项交易。值得留意的是，若每月交易金额越多，经纪佣金将越少、10厘息定存上限亦会越高，其中每月交易金额要求由1元至4,000万元不等，佣金由0.01%至0.25%，定存上限则由1万元至最高400万元。

．恒生3个月2.4厘

恒生银行3个月定存息率2.4厘，6个月则降至2.1厘，需透过网上理财开立，适用于优越私人理财、优越理财、优进理财或综合户口，起存额同为1万元新资金。至于该行美元定期存款3个月及6个月期，息率分别为3.5厘及3.3厘，起存额美元2,000或以上。

．中银3个月2.4厘

中银香港3个月定存息率2.4厘，6个月则为2.2厘，起存额1万元，需透过网上理财或手机银行开立，除了适用于私人财富、中银理财客户外，亦适用于智盈理财、自在理财及其他个人客户。

美元定期存款方面，私人财富及中银理财客户可享3个月定存息率3.3厘，6个月定存则为3.2厘；若为智盈理财、自在理财及其他个人客户，息率低0.2厘，起存额为1,000美元。

．渣打3个月2.3厘

渣打银行一般3个月定存息率2.3厘，6个月及12个月期分别为2.1厘及2.2厘，起存额为1万元新资金。至于该行美元定存3个月及6个月期为3.2厘，12个月则为2.9厘，起存额为2,000美元或以上新资金。

．ZA Bank定存12个月2.01厘

ZA Bank港元定存3个月为0.51厘、4个月为0.61厘，而6及12个月息率分别为1.61厘及2.01厘；美元定存方面，4个月定存息率有3.11厘。

此外，该行设有「加息星期二」活动，用户于每周二可领取4张存款加息券，连同基础年利率0.1厘，最高可达9厘年利率；若用户邀请好友完成指定操作，而好友帮手进度在周二当天达到100%，再可获得「额外加息券」，最终加码后可获最高18厘息率。不过，加息券存款上限、下限、存期、利率和有效期，均以加息券上显示内容为准，推广期至3月31日。

以下为联储局2026年议息时间表：

2026年

 1月28日
3月18日
4月29日
6月17日
7月29日
9月16日
10月28日
12月9日

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
元朗Yoho Town单位起火，酿一死一伤。梁国峰摄
00:57
元朗Yoho Town单位起火 酿1死1命危 逾400人疏散
突发
5小时前
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
21小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
影视圈
18小时前
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
影视圈
22小时前
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇闻趣事
6小时前
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
影视圈
20小时前
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
影视圈
18小时前
《蒋中正日记》解封｜自揭香港嫖妓细节 早泄、染性病等露骨色欲内容曝光
两岸热话
21小时前
公屋户新年收利是要注意！大额现金存银行户口 随时超房署最新审查红线？婚嫁收金器点计？
公屋户新年收利是要注意！大额现金存银行户口 随时超房署最新审查红线？婚嫁收金器点计？
生活百科
2026-01-10 10:30 HKT