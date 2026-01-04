定存攻略｜2026年定存息率回落 3个月最高力守3厘 一间推16厘吸客

【定期存款/定存/高息定存】踏入2026年，随着年结效应消除，港元拆息全线回落，其中1个月Hibor上周五报2.6225厘，显著低于3厘水平，同时本港多间银行提供的港元定存息率亦见回落，当中包括富邦银行、大新银行、集友银行及富融银行等。不过，部份银行继续推出高息吸新客，其中PAObank设有16厘息的1个月港元定存优惠；而工银亚洲新客3个月定存则力守3厘息率水平。

定期存款利率比较｜哪间银行定存利息高？

．PAObank推新客16厘息优惠

PAObank目前3个月港元定存息率2.9厘，6个月及12个月则为2.8厘及2.7厘，起存额为100元，且不限新旧资金；美元定存方面，该行3、6及12个月息率划一为2.9厘。

此外，该行全新个人客户开户可获高息优惠，由即日起至1月31日，合资格个人客户使用推荐码「PR2026」开立PAObank个人储蓄户口，并叙造1个月港元定存，首5万元可享16厘高息优惠。

至于现有客户透过PAObank个人银行手机App，在「美元定期存款」页面内锁定带有「外币兑换优惠」标签的1个月或3个月美元定存，亦可分别享有高达5.9厘或4.2厘年利率，惟额度有限。

一周高息定存

．工银亚洲新客3个月3厘

在工银亚洲开立或持有工银财富或理财金账户，并以全新资金到分行开立港元定存，98天为2.9厘，188天维持2.5厘，存款额需80万元或以上；若为零售银行个人客户，存款额为5万元以上，98天及188天分别为2.85厘及2.45厘。美元定存方面，该行98天或188天最高3.5厘及3.45厘，起存额10万美元或以上；若起存额15,000美元或以上，息率分别降至3.45厘及3.4厘。

此外，该行全新工银财富客户，若以300万元或以上到分行开立3个月港元定存，最高息率为3厘；至于全新理财金、理财e时代或综合客户，3个月最高2.95厘，起存额为10万元或以上。

．Mox定存36个月有3厘

Mox Bank的3个月及6个月港元定存息率分别为2.5厘及2.4厘，12个月则为2.8厘，起存额最低1元。此外，该行为市场上罕有提供36个月及48个月港元定存的银行，息率分别为3厘及2.9厘。

美元定存方面，该行1个月期为3.35厘，2及3个月息率分别为3.3厘及3.25厘，6个月及12个月则分别为3.25厘及3.1厘。

．南商3个月定存2.9厘

南洋商业银行港元定存3个月息率最高2.9厘，起存额10万元，并适用于理财客户及一般客户。该行4个月、6个月及12个期息率，则分别为2.85厘、2.7厘及2.3厘。

若为美元定存的话，特选理财客户1个月及3个月最高3.7厘及3.75厘，6个月及12个月分别为3.7厘及3.4厘；若为一般理财客户，1、3、6、12个月期分别为3.6厘、3.65厘、3.6厘及3.3厘，起存额为等值10万港元。

．华侨银行3个月2.8厘

华侨银行1个月及3个月港元定存分别为2.65厘及2.8厘，6及12个月定存为2.6厘及2.5厘，需为宏富理财客户，起存额10万元新资金。一般个人客户方面，1个月及3个月定存分别为2.55厘及2.6厘，6及12个月定存为2.5厘及2.4厘，起存额需50万元新资金。

至于美元定存，3个月及6个月分别3.75厘及3.5厘，12个月则为3厘，起存额为等值10万港元新资金，但需为宏富理财客户；若为个人客户，3个月、6个月及12个月分别为3.6厘、3.38厘及2.9厘。

．富邦3、4及6个月降至2.8厘

富邦银行3个月港元定存息率降至2.8厘，4个月及6个月亦降至2.8厘，1个月、2个月为2.5厘，12个月则为2.6厘，起存额50万元，不论新旧资金，需经Fubon+手机应用程式申请。

至于该行3个月美元定存息率为3.7厘，1个月及2个月分别为3.5厘及3.65厘，4个月、6个月及12个月则为3.5厘、3.45厘及3.4厘，起存额为65,000美元或以上。

．大新3及6个月降至2.7厘

大新银行VIP客户3个月及6个月港元定存息率降至2.7厘，12个月期为2.4厘，起存额需20万元；一般客户方面，3个月及6个月期最高2.6厘，12个月则为2.3厘，但起存额需100万元；若起存额20万元至100万元以下，各存期均低0.1厘。

美元定存方面，VIP客户3个月及6个月最高3.5厘及3.4厘，起存额为等值港元100万或以上；一般客户方面，3个月及6个月期最高3.2厘及3.1厘，起存额亦需100万元。

．集友银行3个月降至2.65厘

集友银行3个月港元定存降至2.65厘，4个月为2.55厘，6个月及12个月则为2.45厘及2厘，起存额为100万至5,000万元新资金；若起存额为20万至100万元以下，3、4、6及12个月定存息率，分别为2.45厘、2.35厘、2.15厘及1.8厘，上述优惠只适用于分行。

美元定存方面，3、6及12个月定存息率分别为3.55厘、3.45厘及3厘，起存额为12.5万至1,000万美元新资金；若起存额为3万至12.5万美元，3、6及12个月定存息率，分别为3.25厘、3.1厘及2.7厘，同样只适用于分行。

．富融银行3个月降至2.6厘

富融银行（Fusion Bank）现有客户3个月港元定存息率降至2.6厘；6个月及12个月定存息率2.5厘及2厘，起存额为1元。美元定存方面，该行3、6及12个月息率，分别为3.7厘、3.5厘及3.3厘。

此外，该行推出「外币兑换交易」定存优惠，若客户以美元或人民币兑换成港元，或以港元或人民币兑换成美元，可享一张额外2厘的加息券。但要留意的是，存款上限为客户在其外币兑换交易中买入的外币金额、存款期为1个月；以及存款币种为外币兑换交易中买入的币种。

．天星银行6个月2.55厘

天星银行3个月、4个月及6个月港元定存息率均见上调，分别为2.4厘、2.45厘及2.55厘，9个月及12个月则分别为2.15及2.25厘，起存额为1,000元。美元定存方面，该行3个月及4个月均为3.05厘，6及9个月为3.1厘及3.15厘，12个月则为3.15厘。

．WeLab Bank港元定存2.5厘

WeLab Bank港元定存3、6及12个月均为2.5厘。此外，该行提供18及24个月超长期定存，息率则为2.25厘，起存额为10元。

美元定存方面，1个月3厘，3、6及12个月为3.35厘、3.3厘及2厘，起存额10美元。

．东亚银行3个月2.5厘

东亚银行网上3个月及6个月港元定存息率分别为2.5厘及2.4厘，起存额1万元新资金，适用于显卓私人理财或显卓理财客户；而至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口则分别最高2.45及2.35厘。12个月期方面，显卓私人理财或显卓理财客户最高2.2厘，至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口则为2.15厘。

美元定存方面，3个月及6个月分别为3.4及3.2厘，12个月则为2.9厘，适用于显卓私人理财或显卓理财客户；若为至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口，3、6及12个月息率分别为3.35厘、3.15厘及2.85厘。以上起存额需为1,000美元或以上。

．信银国际3个月降至2.5厘

中信银行（国际）新旧客户经「inMotion动感银行」开立港元定存新资金，3个月期息率降至2.5厘，6个月及12个月分别为2.1厘及1.8厘，起存额为10万元新资金。若起存额为1万元，3、6及12个月息率，则分别为2.35厘、2厘及1.75厘。

美元定存方面，3个月及6个月期息率最高3.35厘及3.25厘，12个月则为3.1厘，起存额为1万美元新资金。

．Livi Bank定存3个月降至2.5厘

Livi Bank港元定存息率3个月降至2.5厘，4个月维持2.5厘，6个月为2.3厘 ，9个月及12个月则为2厘，起存额5万元或以上；若起存额为500至5万元以下，3个月及4个月分别为1.1及1.2厘 、6个月及9个月1.3厘，12个月则为1.6厘。

美元定存方面，3、6及12个月息率分别为3.6厘、3.5厘及3.2厘。

．蚂蚁银行6个月2.5厘

蚂蚁银行港元1个月定存为2厘，3个月2.3厘，6个月2.5厘，9个月及12个月则为2.3厘，起存额为1元。美元定存方面，1个月息率为3.8厘，3、6、9及12个月息率一律为3厘。

．建行亚洲3个月降至2.45厘

建行亚洲客户以合资格新资金开立3个月定存，息率降至2.45厘，起存额需100万元或以上。美元定存方面，3个月息率为3.55厘，起存额需10万美元或以上。

．大众银行6个月2.45厘

大众银行港元定存3个月为2.4厘，6个月为2.45厘，12个月期则为2.2厘，起存额为50万元，适用于新旧资金，并需以电子银行办理。若起存额为10万至50万元以下，3个月及6个月分别为2.35厘及2.4厘，12个月息率为2.45厘；起存额为1万至10万元以下的话，3个月、6个月及12个月则分别为2.3厘、2.35厘及2.1厘。

．渣打银行12个月2.45厘

渣打银行一般3个月定存息率2.3厘，6个月及12个月期分别为2.4厘及2.45厘，起存额为1万元新资金。至于该行美元定存3个月及6个月期为3.2厘，12个月则为2.9厘，起存额为2,000美元或以上新资金。

．汇丰3及6个月2.4厘

汇丰3个月及6个月港元定存息率2.4厘，而且适于用理财客户、HSBC One及其他客户，起存额为1万元新资金。美元定存方面，汇丰理财客户3个月及6个月期美元定存息率分别为3.4厘及3.3厘，12个月期则为3厘；HSBC One及其他客户则分别有3.2厘、3.1厘及2.8厘，起存额为2,000美元或以上新资金。

此外，汇丰继续提供1个月港元定存最高10厘的优惠，起存额为10,000元，但需要加入「交易荟」，并每月至少需完成一项交易。值得留意的是，若每月交易金额越多，经纪佣金将越少、10厘息定存上限亦会越高，其中每月交易金额要求由1元至4,000万元不等，佣金由0.01%至0.25%，定存上限则由1万元至最高400万元。

．恒生3及6个月2.4厘

恒生银行3个月及6个月定存息率2.4厘，需透过网上理财开立，适用于优越私人理财、优越理财、优进理财或综合户口，起存额同为1万元新资金。至于该行美元定期存款3个月及6个月期，息率均为3.5厘，起存额美元2,000或以上。

．中银香港3个月2.4厘

中银香港3个月定存息率2.4厘，6个月则为2.2厘，起存额1万元，需透过网上理财或手机银行开立，除了适用于私人财富、中银理财客户外，亦适用于智盈理财、自在理财及其他个人客户。

美元定期存款方面，私人财富及中银理财客户可享3个月定存息率3.5厘，6个月定存则为3.3厘；若为智盈理财、自在理财及其他个人客户，息率低0.2厘，起存额为1,000美元。

．星展银行3个月2.4厘

星展银行网上3个月期港元定存息率为2.4厘，6个月及12个月分别为2.3厘及2.2厘，起存额为5万元以上，适用于星展丰盛理财及私人客户，以及一般星展客户。

．ZA Bank定存12个月2.01厘

ZA Bank港元定存3个月为0.51厘、4个月为0.61厘，而6及12个月息率分别为1.61厘及2.01厘；美元定存方面，4个月定存息率有3.11厘。

此外，该行设有「加息星期二」活动，用户于每周二可领取4张存款加息券，连同基础年利率0.1厘，最高可达9厘年利率；若用户邀请好友完成指定操作，而好友帮手进度在周二当天达到100%，再可获得「额外加息券」，最终加码后可获最高18厘息率。不过，加息券存款上限、下限、存期、利率和有效期，均以加息券上显示内容为准，推广期至3月31日。

联储局议息时间表｜美国减几多息？

根据芝商所FedWatch工具显示，联储局2026年1月减息0.25厘机会率仅16.6%，维持息率不变机会率则达83.4%。

以下为联储局2026年议息时间表：