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定存攻略｜美加息预期续升温 港元定存3厘变主流 一间12个月加至3.2厘

投资理财
更新时间：11:45 2026-07-12 HKT
发布时间：11:45 2026-07-12 HKT

【定期存款/定存/高息定存】随着美伊局势紧张，联储局加息预期升温，本港银行港元定存息率亦持续高企，甚至已令3厘息率成为了「主流」。统计各银行资料，至少有11间银行提供3厘或以上港元定存选择，其中华侨银行12个月期定存更加至3.2厘；此外，富邦银行6、9及12个月期定存均有3.1厘。低门槛选择方面，平安数字银行及象象银行的12个月期定存均有3.1厘，起存额分别为100元及1,000元。

定期存款利率比较｜哪间银行定存利息高？

．华侨银行12个月加至3.2厘

华侨银行1个月及3个月港元定存分别为1.85厘及2.8厘，6、9及12个月定存，分别加至3厘、3.1厘及3.2厘，适用于宏富理财客户，起存额10万元新资金；若为一般个人客户，1个月及3个月港元定存分别为1.85厘及2.5厘，6、9及12个月定存为2.7厘、2.88厘及3厘，起存额50万元新资金。

此外，若为宏富理财全新及升级客户，3个月定存息率可享3.2厘，起存额需300万或以上；若起存额为100至300万元，息率则为3厘。

至于美元定存，3个月及6个月分别3.7厘及3.8厘，12个月则为4厘，起存额为等值10万港元新资金，适用于宏富理财客户。若为个人客户，3个月及6个月分别3.6厘及3.7厘，12个月则为3.8厘，起存额同为等值10万港元新资金。

一周高息定存
一周高息定存

．星展银行6个月最高3.2厘

星展银行网上3个月期港元定存息率2.55厘，4个月及6个月2.6厘，12个月为2.5厘，起存额为5万元或以上新资金，适用于星展丰盛理财及私人客户，以及一般星展客户。美元定存方面，该行网上3个月、4个月、6个月及12个月期均为3.45厘，起存额为6,000美元或以上新资金。

此外，该行合资格DBS Account或星展丰盛理财户口客户于7月31日前登记推广优惠；并以合资格「新资金」开立50万港元或65,000美元或以上的4或6个月网上定存；以及完成任何一项合资格产品交易，包括凭星展银联钻石扣账卡完成任何金额单笔零售签账交易，或成功转账100元或以上至其他银行户口持有人；可享港元定存3厘或3.2厘，以及美元定存4厘。

除了新资金优惠，特选星展丰盛理财户口或DBS Account客户成功登记，并透过分行或网上开立100万港元或12.8万美元或以上的4或6个月定存，可享总年利率港元定存3厘或3.2厘，以及美元定存3.8厘。

．富邦6、9及12个月均3.1厘

富邦银行新资金定期存款优惠中，港元定存3个月2.95厘，6个月、9个月及12个月均为3.1厘，起存额50万元新资金；美元定存3个月则为4.1厘，起存额12.8万美元新资金。

至于不论新旧资金的优惠，该行港元1个月定存2.45厘、2个月2.55厘，3个月及4个月均为2.9厘，6个月及1年期则为3.05厘，起存额50万元，需经Fubon+手机应用程式申请。至于美元定存1个月及2个月息率分别为3.75厘及3.9厘，3个月为4厘，4个月、6个月及12个月均为3.9厘，起存额为65,000美元或以上。

．平安数字银行12个月3.1厘

平安数字银行现有客户的港元新资金定存优惠最高3.1厘，个人客户存入100至1亿元新资金，1个月2.5厘、3个月3厘、6个月2.9厘，12个月则为3.1厘，惟额度有限，额满即止。美元定存方面，该行1、3、6及12个月息率分别为3.6厘、3.6厘、3.7厘及3.75厘。

此外，该行早前推出「Money Goal」现金奖赏。第一，全新客户开立个人储蓄存款账户，享有港元活期存款8厘、1个月港元定存8厘，以及额外200元现金迎新奖；第二，现有客户分享专属推荐码，每推荐一人赚500元，每月奖赏上限15,000元（当月推荐最多者额外获8,888元），被推荐人则可获赠100元；第三，开立「晋升储蓄存款」，首30日内平均结余达8,000港元或1,000美元或以上，可再赚100元现金奖。若在7月29日前完成上述三大任务，再额外送出200元大满贯现金赏。

．象象银行12个月3.1厘

象象银行（EleBank）港元定存息率3个月上调至2.6厘，4个月2.7厘，6个月2.9厘，9个月及12个月则为3厘及3.1厘，起存额为1,000元。美元定存方面，该行3个月及4个月分别为3.55厘及3.6厘，6个月及9个月均为3.7厘，12个月则为3.8厘。

．南商6、9及12个月3.05厘

南洋商业银行3、4及5个月期港元定存息率2.85厘，需为特选理财客户，若为一般理财客户，息率为2.8厘，起存额均为100万元；其他客户息率则为2.75厘，起存额10万元。该行6、9及12个月期港元定存息率，最高均为3.05厘，需为特选理财客户；一般理财客户享3厘，其他客户息率则为2.95厘。

若为美元定存的话，特选理财客户3个月3.7厘，4及5个月3.75厘，1个月及2个月同为3.5厘，6个月、9个月及12个月则为3.85厘；若为一般客户，息率则低1厘，起存额同为等值10万港元。

另一方面，该行新客户经个人网上银行或手机银行开立「新客户专享定期存款」，港元定存1个月息率3.48厘，起存金额1万元，累计存款本金金额最高15万元。优惠期至9月30日。

此外，该行设有「多元配置，多元赏息」优惠，成功认购基金、股票挂钩投资（ELI）、债券或投保人寿保险客户，可以「最新合资格资金结余」等值新资金，开立2个月或3个月港元定存，年利率分别为2.88厘及3.08厘；美元、澳元或英镑更达3.8厘。每笔定存本金最少为等值10万港元，并需留意「合资格资金结余」定义是指推广期内之基金、ELI或债券总认购金额。优惠期至9月30日。

．富融银行6个月3厘

富融银行现有客户3个月港元定存息率2.7厘，6个月及12个月定存息率分别为3厘及2.9厘，起存额为1元。美元定存方面，该行3个月期息率为3.8厘，6及12个月息率分别为3.9厘及3.8厘。

此外，该行在「快闪星期一」活动推出年利率高达25厘的港元1个月定存优惠。该行新客户于8月30日前用邀请码「FLASH2026」开户，并存入新资金，可于星期一抢25厘的1个月港元定存优惠，名额1,000份；每份额度为2万元，每位客户限抢一份。同时，该行亦提供7天6.88厘、18个月2.95厘优惠，名额分别有100份及2,500份，每份额度为1万元及2万元，每位客户可抢1份及150份，适用于新客户及现有客户。

．大新银行6个月加至3厘

大新银行VIP客户3个月及6个月港元定存息率为2.7厘及3厘，12个月期为2.1厘，起存额需20万元或以上；一般客户方面，3个月及6个月期为2.6厘及2.9厘，12个月则为2厘，但起存额需100万元；若起存额20万元至100万元以下，各存期均低0.1厘。

美元定存方面，VIP客户3个月及6个月均为3.6厘，12个月3.3厘，起存额为等值港元100万或以上；一般客户方面，3个月及6个月期均为3.3厘，12个月为3厘，起存额需等值100万港元。

．大众银行12个月加至3厘

大众银行港元定存3个月加至2.85厘，6个月亦为2.85厘，12个月期则为3厘，起存额为50万元，适用于新旧资金，并需以电子银行办理。若起存额为10万至50万元以下，3个月及6个月为2.8厘，12个月息率为2.95厘；起存额为1万至10万元以下的话，3个月、6个月及12个月则分别为2.75厘、2.75厘及2.9厘。

．信银国际12个月3厘

中信银行（国际）新旧客户经「inMotion动感银行」开立港元定存，3个月期及6个月息率分别为2.8厘及2.9厘，12个月则为3厘，起存额为1万元新资金。美元定存方面，3个月及6个月期息率分别为3.6厘及3.8厘，12个月则为3.7厘，起存额为1,500美元新资金。

此外，该行早前宣布全新客户选用CITICfirst服务或开立一般储蓄或往来存款户口并符合指定条件，以新资金敍做港元6个月定存可享3.3厘，存款额需100万至200万；若存款额为50万至100万以下，息率为3.25厘；若存款额为10万至50万以下，则息率为3.2厘。推广期至9月30日。

．渣打12个月定存3厘

渣打银行港元定存3个月、6个月均为2.4厘，12个月则为3厘，起存额为1万元新资金。至于该行美元定存3个月、6个月、12个月均为3.3厘，起存额为2,000美元或以上新资金。

．汇立银行6及12个月2.95厘

汇立银行（WeLab Bank）港元定存3个月及6个月息率分别为2.8厘及2.95厘（或设最低及最高存款额），12个月亦为2.95厘；此外，该行提供18及24个月超长期定存，息率均为2.9厘，起存额为10元。美元定存方面，1个月为3厘，3、6及12个月分别为3.45厘、3.6厘及3.6厘，起存额10美元。

．工银亚洲98天及188天2.95厘

工银亚洲客户以全新资金到分行开立港元定存，98天及188天最高2.95厘，存款额需300万元或以上；若为工银财富或理财金账户，98天及188天均为2.9厘，存款额需80万元或以上；若为零售银行个人客户，存款额为5万元以上，98天及188天均为2.85厘。

美元定存方面，该行工银财富或理财金客户98天或188天最高3.8厘，起存额10万美元或以上；若为零售银行个人客户，起存额15,000美元或以上，息率为3.75厘。

此外，该行新客户手机银行「e开户」定存3个月优惠达5.88厘，但存款额仅为1,000元至5万元，推广期至9月30日。至于该行全新工银财富客户，若以300万元到分行开立3个月港元定存，最高息率3厘；若为全新理财金客户，3个月最高2.95厘，起存额1万以上。

．集友银行3个月2.85厘

集友银行3个月港元定存2.85厘，4个月及6个月均为2.85厘，12个月则为2.5厘，起存额为100万至5,000万元新资金；若起存额为20万至100万元以下，3、4、6及12个月定存息率，分别为2.65厘、2.65厘、2.65厘及2.3厘，上述优惠只适用于分行。

美元定存方面，3、4、6及12个月定存息率分别为3.7厘、3.75厘、3.75厘及3.3厘，起存额为12.5万至1,000万美元新资金；若起存额为3万至12.5万美元，3、4、6及12个月定存息率，分别为3.55厘、3.55厘、3.55厘及2.9厘，同样只适用于分行。

．Livi Bank定存3个月2.8厘

Livi Bank港元定存息率3个月为2.8厘，4个月、6个月均为2.6厘，9个月及12个月均为2.7厘，起存额5万元或以上；若起存额为500至5万元以下，3个月及4个月分别为1.1及1.2厘，6个月及9个月1.3厘，12个月则为1.6厘。美元定存方面，3、6及12个月息率分别为3.9厘、3.4厘及3.3厘。

．Mox定存12个月2.75厘

Mox Bank港元定存3、6及12个月分别为2.4厘、2.5厘及2.75厘，起存额仅1元新资金。此外，该行为市场上罕有提供36个月及48个月港元定存的银行，息率均为2.3厘。

美元定存方面，该行1个月及2个月定存息率分别为3.35厘及3.3厘，3个月及6个月为3.4厘及3.5厘，12个月为3.45厘。

．花旗银行3个月2.7厘

花旗银行1个月港元定存息率2.6厘，2个月及3个月分别为2.06及2.7厘，6个月2.32厘，12个月则为2.35厘，不设最高或最低存款额限制。美元定存方面，1个月及2个月为3.06及3.09厘，3、6及12个月分别为3.13厘、3.24厘及3.37厘。惟以上年利率仅为参考，每日或有浮动。

．建行亚洲3个月2.7厘

建行亚洲客户以合资格新资金开立3个月定存，息率最高2.7厘，6及12个月为2.55厘，起存额需100万元或以上；若起存额低于100万元，3、6及12个月息率为2.6厘、2.45厘及2.45厘。美元定存方面，3个月、6个月及12个月最高均为3.8厘，起存额需10万美元或以上。

此外，该行全新「智选理财」客户可享3个月5.88厘港元定存优惠，以本金5万元计，到期后可获741元利息。至于新客户开立「贵宾理财」帐户，以100万至250万元开立3个月港元定存，当中首15%资金年利率为7.88厘，其余85%资金需以另一定期存款利率作计算，优惠期至9月30日。

．东亚3、6及12个月2.65厘

东亚银行网上3个月、6个月及12个月港元定存息率均为2.65厘，起存额1万元新资金，适用于显卓私人理财或显卓理财客户；而至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口则为2.6厘。

美元定存方面，3个月、6个月及12个月均为3.6厘，适用于显卓私人理财或显卓理财客户；若为至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口，3、6及12个月息率均为3.55厘。以上起存额需为1,000美元或以上。

．中银香港3及6个月2.4厘

中银香港3个月及6个月定存息率2.4厘，起存额1万元，需透过网上理财或手机银行开立，除了适用于私人财富、中银理财客户外，亦适用于智盈理财、自在理财及其他个人客户。

美元定期存款方面，私人财富及中银理财客户可享3个月及6个月定存息率3.3厘；若为智盈理财、自在理财及其他个人客户，息率低0.2厘，起存额为1,000美元。

．汇丰3个月定存2.4厘

汇丰3个月港元定存息率2.4厘，6个月2.2厘，适用于理财客户、HSBC One及其他客户，起存额为1万元新资金。美元定存方面，汇丰理财客户3个月、6个月及12个月期均为3.3厘；HSBC One及其他客户则划一3.1厘，起存额为2,000美元或以上新资金。

「奖赏钱」定存优惠方面，透过HSBC HK App开立港元或美元新资金定存，即可赚取预先发放「奖赏钱」，最低存款金额10,000港元或2,000美元，等值年利率根据基本年利率及预先发放「奖赏钱」的价值合并计算得出，其中港元定存3个月2.395厘、6个月2.195厘。美元定存方面，汇丰理财客户3个月3.3厘、6个月3.295厘；HSBC One及其他客户则分别有3.1厘、3.095厘。

此外，汇丰继续提供1个月港元定存最高10厘的优惠，起存额为10,000元，但需要加入「交易荟」，并每月至少需完成一项交易。若每月交易金额越多，经纪佣金将越少、10厘息定存上限亦会越高，其中每月交易金额要求由1元至4,000万元不等，佣金由0.01%至0.25%，定存上限则由1万元至最高400万元。

．恒生3及6个月定存2.4厘

恒生银行3个月及6个月港元定存息率为2.4，需透过网上理财开立，适用于优越私人理财、优越理财、优进理财或综合户口，起存额同为1万元新资金。至于该行美元定期存款3个月及6个月期息率分别为3.3厘及3.4厘，起存额美元2,000或以上。

．蚂蚁银行12个月2.3厘

蚂蚁银行港元3个月定存1.6厘，6个月1.8厘，9个月及12个月则为2.2厘及2.3厘，起存额为1元新资金。此外，该行提供18个月及24个月港元定存，息率均为2.3厘。美元定存方面，1、3、6、9及12个月息率一律为3厘。

联储局议息时间表｜美国加息定减息？

根据芝商所FedWatch工具显示，联储局2026年7月维持利不变的机会率为65.8，加息0.25厘机会率则为34.2%。至于今年9月，加0.25厘为51.2%，加0.5厘机会率亦有18.4%，维持利率不变机会率为30.4%。

以下为联储局2026年议息时间表：

2026年

 1月28日
3月18日
4月29日
6月17日
7月29日
9月16日
10月28日
12月9日

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