定存攻略｜恒生退市可考虑高息定存 3个月最高3厘 一间逆市上调12个月期息率

投资理财
更新时间：12:00 2026-01-18 HKT
发布时间：12:00 2026-01-18 HKT

【定期存款/定存/高息定存】踏入2026年，不少银行已下调港元定存息率，但始终是市场上最稳阵收息之选。恒生银行股票上周已过了最后交易日，将于1月27日除牌，仍持股股东将在2月4日前收到每股155元退款，部份已提早套现股东可考虑分批再作股票投资之余，亦可先行承造定存收息，再慢慢选择其他投资。值得留意的是，PAObank近日再推定存优惠，3个月港元定存息率可达3厘，上限100万港元；6个月及12个月期定存方面，天星银行逆市上调至2.8厘及2.9厘。此外，富邦银行3个月、4个月及6个月港元定存息率均为2.8厘，同样是市场上较高息选择。

相关文章：恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股

定期存款利率比较｜哪间银行定存利息高？

．PAObank推3厘港元定存优惠

PAObank近日再推定存优惠，在本月底前，以外币兑换美元可获7天12.5厘定存息率，同时将3个月港元定存利率上调至3厘，起存额100港元新资金，上限100万元，即优惠存款最高可获7,500元利息。至于目前6个月及12个月港元定存息率为2.7厘及2.6厘，起存额为100元，且不限新旧资金；美元定存方面，该行3、6及12个月息率划一为2.9厘。

相关文章：PAObank推美元定存7日12.5厘 港元定存3个月有3厘

此外，该行全新个人客户开户可获高息优惠，由即日起至1月31日，合资格个人客户开立PAObank个人储蓄户口，并叙造1个月港元定存，首5万元可享16厘高息优惠。

同时，现有客户在1月31日前给予亲友推荐码，被推荐人成功开立全新个人户口，首5万元定存即享1个月18厘优惠，即速赚750元。另外，被推荐人成功开户并敍造5万元或以上定期存款，推荐人亦可即获500元现金奖赏，上限5,000元现金奖赏，而活动期间推荐最多新客户的首三名推荐人，更可分别额外获得3,000元、2,000元及1,000元现金奖赏。

一周高息定存
一周高息定存

．Mox定存36个月有3厘

Mox Bank的3个月及6个月港元定存息率维持2.4厘，12个月则为2.6厘，起存额最低1元。此外，该行为市场上罕有提供36个月及48个月港元定存的银行，息率分别为3厘及2.9厘。

美元定存方面，该行1个月、2个月及3个月期息率均为3.3厘，6及12个月则分别为3.25厘及3.1厘。

．天星银行12个月上调至2.9厘

天星银行3个月、4个月及6个月港元定存息率均见上调，分别为2.65厘、2.7厘及2.8厘，9个月及12个月则分别为2.8及2.9厘，起存额为1,000元。美元定存方面，该行3个月及4个月均为3.05厘，6个月及9个月亦为3.05厘，12个月则为3.1厘。

．华侨银行新年优惠最高2.88厘

OCBC华侨银行推出「新年定期存款优惠」，以象征幸运的「8」字为主题，带来多款定存选择，惟优惠名额有限，先到先得。港元定存之中，38日存款期最高2.6厘，起存额88.8万元；28.8万或以上为2.38厘；8.8万或以上为2.18厘。88日存款期方面，起存额达8.8万或以上为2.28厘；28.8万或以上为2.38厘；88.8万或以上为2.8厘；而288.8万或以上更有2.88厘。

188日存款期方面，存额达8.8万或以上为2.38厘；28.8万或以上为2.5厘；88.8万或以上为2.68厘；而288.8万或以上则有2.88厘。388日存款期方面，存额达8.8万或以上为2.18厘；28.8万或以上为2.28厘；88.8万或以上为2.5厘。

美元定存之中，38日存款期最高3.38厘，起存额18万美元；3.8万或以上则为3.28厘。88日存款期方面，息率最高3.8厘，起存额18万美元；3.8万或以上则为3.38厘。188日存款期方面，存额达18万美元或以上为3.6厘；3.8万或以上则为3.5厘。388日存款期方面，存额达18万美元或以上为3.38厘；3.8万或以上亦同样是3.38厘。

以上优惠至1月31日，适用于零售银行宏富理财客户；若非宏富理财客户，其香港身份证号码、护照号码或出生日期含有数字「8」的客户，亦可适用。

．富邦3、4及6个月2.8厘

富邦银行3个月、4个月及6个月港元定存息率为2.8厘，1个月、2个月为2.5厘，12个月则为2.6厘，起存额50万元，不论新旧资金，需经Fubon+手机应用程式申请。

至于该行3个月美元定存息率为3.7厘，1个月及2个月分别为3.5厘及3.65厘，4个月、6个月及12个月则为3.7厘、3.65厘及3.5厘，起存额为65,000美元或以上。

．工银亚洲98天降至2.75厘

在工银亚洲开立或持有工银财富或理财金账户，并以全新资金到分行开立港元定存，98天降至2.75厘，188天维持2.5厘，存款额需80万元或以上；若为零售银行个人客户，存款额为5万元以上，98天及188天分别为2.7厘及2.45厘。美元定存方面，该行98天或188天最高3.45厘及3.4厘，起存额10万美元或以上；若起存额15,000美元或以上，息率分别降至3.4厘及3.35厘。

此外，该行全新工银财富客户，若以300万元或以上到分行开立3个月港元定存，最高息率降至2.8厘；至于全新理财金、理财e时代或综合客户，3个月最高2.75厘，起存额为10万元或以上。

．信银国际3个月降至2.7厘

中信银行（国际）新旧客户经「inMotion动感银行」开立港元定存新资金，3个月期息率降至2.7厘，6个月及12个月分别为2.4厘及1.8厘，起存额为10万元新资金。若起存额为1万元，3、6及12个月息率，则分别为2.65厘、2.3厘及1.75厘。

美元定存方面，3个月及6个月期息率最高3.45厘及3.35厘，12个月则为3.15厘，起存额为1万美元新资金。

．集友银行3个月降至2.6厘

集友银行3个月港元定存2.6厘，4个月为2.5厘，6个月及12个月则为2.45厘及2厘，起存额为100万至5,000万元新资金；若起存额为20万至100万元以下，3、4、6及12个月定存息率，分别为2.4厘、2.3厘、2.15厘及1.8厘，上述优惠只适用于分行。

美元定存方面，3、6及12个月定存息率分别为3.55厘、3.25厘及2.75厘，起存额为12.5万至1,000万美元新资金；若起存额为3万至12.5万美元，3、6及12个月定存息率，分别为3.2厘、3.05厘及2.65厘，同样只适用于分行。

．建行亚洲3个月降至2.6厘

建行亚洲客户以合资格新资金开立3个月定存，息率降至2.6厘，起存额需100万元或以上。美元定存方面，3个月息率为3.5厘，起存额需10万美元或以上。

至于新客户开立「贵宾理财」帐户，以100万至250万元开立3个月港元定存，当中首20%资金年利率为6.88厘，其余80%资金需以另一定期存款利率作计算，优惠期至3月31日。

此外，该行全新合资格客户透过｢e账户服务｣开户，可享200元人民币现金奖赏，若同时开立证券户口，可以10万元承做12厘的港元1个月定存，或以10万元承做5.88厘的港元3个月定存；若仅开立一般储蓄或支票户口，则只可以5万元承做12厘的港元1个月定存，或以5万元承做5.88厘的港元3个月定存。优惠期至3月31日。

．大众银行3个月上调至2.5厘

大众银行港元定存3个月上调至2.5厘，6个月为2.45厘，12个月期则为2.3厘，起存额为50万元，适用于新旧资金，并需以电子银行办理。若起存额为10万至50万元以下，3个月及6个月分别为2.45厘及2.4厘，12个月息率为2.25厘；起存额为1万至10万元以下的话，3个月、6个月及12个月则分别为2.4厘、2.35厘及2.2厘。

．花旗银行1及3个月2.5厘

花旗银行现有客户1个月港元定存2.5厘，不设最高或最低存款额限制，2、3、6及12个月期息率分别为1.7、2.5、1.82及1.75厘。美元定存方面，1个月期最高3.08厘，2、3、6及12个月期息率分别为3.07厘、3.06厘、3厘及2.84厘。惟以上年利率仅为参考，每日或有浮动。

．大新3个月定存2.5厘

大新银行VIP客户3个月及6个月港元定存息率分别2.5厘及2.4厘，12个月期为2.2厘，起存额需20万元；一般客户方面，3个月及6个月期最高2.4厘及2.3厘，12个月则为2.1厘，但起存额需100万元；若起存额20万元至100万元以下，各存期均低0.1厘。

美元定存方面，VIP客户3个月及6个月最高3.4厘及3.3厘，12个月为3.2厘，起存额为等值港元100万或以上；一般客户方面，3个月及6个月期最高3.1厘及3厘，12个月为2.9厘，起存额亦需100万元。

．南商3个月定存2.5厘

南洋商业银行港元定存3个月息率最高2.5厘，起存额100万元，但需为特选理财客户；若为一般理财客户，息率为2.4厘。至于6及12个月最高息率则为2.4厘及2.3厘，同样属特选理财客户优惠；若为一般理财客户，息率为2.3厘及2.2厘。其他客户方面，3个月最高2.3厘，起存额10万元，6及12个月息率则为2.2厘及2.1厘。

若为美元定存的话，特选理财客户3个月最高3.55厘，6个月及12个月分别为3.5厘及3.25厘；若为一般客户，3、6、12个月期分别为3.45厘、3.4厘及3.15厘，起存额为等值10万港元。

．富融银行3个月2.5厘

富融银行（Fusion Bank）现有客户3个月港元定存息率2.5厘；6个月及12个月定存息率则为2.4厘，起存额为1元。美元定存方面，该行3、6及12个月息率，分别为3.5厘、3.4厘及3.3厘。

此外，该行富融银行（Fusion Bank）在「快闪星期一」活动推出年利率高达25厘港元定存优惠。该行新客户于2月8日前用邀请码「FLASH2026」开户，并存入新资金，可于星期一抢25厘的14天港元定存优惠，名额1,500份；每份额度为5万元，每位客户限抢一份。同时，该行亦提供1个月5厘及12个月的2.8厘优惠，名额分别有40份及1,000份，每位客户可抢1份及60份，适用于新客户及现有客户。

．Livi Bank定存3个月2.5厘

Livi Bank港元定存息率3个月2.5厘，4个月维持2.5厘，6个月为2.3厘 ，9个月及12个月则为2厘，起存额5万元或以上；若起存额为500至5万元以下，3个月及4个月分别为1.1及1.2厘 、6个月及9个月1.3厘，12个月则为1.6厘。

美元定存方面，3、6及12个月息率分别为3.5厘、3.4厘及3.2厘。

．蚂蚁银行12个月2.5厘

蚂蚁银行港元1个月定存为2厘，3个月、6个月及9个月为2.3厘，12个月则为2.5厘，起存额为1元新资金。美元定存方面，1个月息率为3.8厘，3、6、9及12个月息率一律为3厘。

．WeLab定存3及6个月2.45厘

WeLab Bank港元定存3及6个月为2.45厘，12个月2.4厘。此外，该行提供18及24个月超长期定存，息率则为2.25厘，起存额为10元。

美元定存方面，1个月3厘年利率，3、6及12个月分别为3.3厘、3.3厘及2厘，起存额10美元。

．东亚银行3个月2.4厘

东亚银行网上3个月及6个月港元定存息率分别为2.4厘及2.25厘，起存额1万元新资金，适用于显卓私人理财或显卓理财客户；而至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口则分别最高2.35及2.2厘。12个月期方面，显卓私人理财或显卓理财客户最高2厘，至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口则为1.95厘。

美元定存方面，3个月及6个月分别为3.4及3.2厘，12个月则为2.9厘，适用于显卓私人理财或显卓理财客户；若为至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口，3、6及12个月息率分别为3.35厘、3.15厘及2.85厘。以上起存额需为1,000美元或以上。

．汇丰3个月2.4厘

汇丰3个月港元定存息率2.4厘，6个月为2.1厘，适于用理财客户、HSBC One及其他客户，起存额为1万元新资金。美元定存方面，汇丰理财客户3个月及6个月期美元定存息率分别为3.3厘及3.2厘，12个月期则为3厘；HSBC One及其他客户则分别有3.1厘、3厘及2.8厘，起存额为2,000美元或以上新资金。

此外，汇丰继续提供1个月港元定存最高10厘的优惠，起存额为10,000元，但需要加入「交易荟」，并每月至少需完成一项交易。值得留意的是，若每月交易金额越多，经纪佣金将越少、10厘息定存上限亦会越高，其中每月交易金额要求由1元至4,000万元不等，佣金由0.01%至0.25%，定存上限则由1万元至最高400万元。

．恒生3个月2.4厘

恒生银行3个月定存息率2.4厘，6个月2.1厘，需透过网上理财开立，适用于优越私人理财、优越理财、优进理财或综合户口，起存额同为1万元新资金。至于该行美元定期存款3个月及6个月期，息率分别为3.5厘及3.3厘，起存额美元2,000或以上。

．中银3个月2.4厘

中银香港3个月定存息率2.4厘，6个月则为2.1厘，起存额1万元，需透过网上理财或手机银行开立，除了适用于私人财富、中银理财客户外，亦适用于智盈理财、自在理财及其他个人客户。

美元定期存款方面，私人财富及中银理财客户可享3个月定存息率3.3厘，6个月定存则为3.2厘；若为智盈理财、自在理财及其他个人客户，息率低0.2厘，起存额为1,000美元。

．渣打3个月2.3厘

渣打银行一般3个月定存息率2.3厘，6个月及12个月期分别为2.1厘及2.2厘，起存额为1万元新资金。至于该行美元定存3个月及6个月期为3.2厘，12个月则为2.9厘，起存额为2,000美元或以上新资金。

．ZA Bank定存12个月2.01厘

ZA Bank港元定存3个月为0.51厘、4个月为0.61厘，而6及12个月息率分别为1.61厘及2.01厘；美元定存方面，4个月定存息率有3.11厘。

此外，该行设有「加息星期二」活动，用户于每周二可领取4张存款加息券，连同基础年利率0.1厘，最高可达9厘年利率；若用户邀请好友完成指定操作，而好友帮手进度在周二当天达到100%，再可获得「额外加息券」，最终加码后可获最高18厘息率。不过，加息券存款上限、下限、存期、利率和有效期，均以加息券上显示内容为准，推广期至3月31日。

联储局议息时间表｜美国减几多息？

根据芝商所FedWatch工具显示，联储局2026年1月减息0.25厘机会率仅4.4%，维持息率不变机会率则达95.6%。

以下为联储局2026年议息时间表：

2026年

 1月28日
3月18日
4月29日
6月17日
7月29日
9月16日
10月28日
12月9日

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

