定存攻略｜年结临近 拆息回升 多间港银上调定存息 12个月期有3厘

【定期存款/定存/高息定存】随着月结及年结临近，港元拆息回升，其中1个月Hibor按周升近0.7厘至3.18厘，连带部份本港银行港元定存息率亦见向上，包括Mox Bank、富邦银行、大新银行、集友银行、信银国际及天星银行。至于目前市场上提供较高息率的银行，PAObank、华侨银行及富融银行续提供3个月3厘的定存优惠；若希望承造较长年期，Mox提供的12个月及36个月定存，均有3厘。

定期存款利率比较｜哪间银行定存利息高？

．PAObank定存3个月3厘

PAObank的3个月港元定存息率由3.1厘微降至3厘，6个月及12个月则为3厘及2.7厘，起存额为100元，且不限新旧资金。美元定存方面，该行3、6及12个月息率划一为3厘。

一周高息定存

．华侨银行3个月3厘

华侨银行3个月期港元定存息率为3厘，1个月、6个月及12个月分别为2厘、2.8厘及2.6厘，需为宏富理财客户，起存额10万元新资金。一般个人客户方面，3个月定存为2.8厘，1个月、6个月及12个月为2厘、2.68厘及2.5厘，起存额需50万元新资金。

至于美元定存，3个月及6个月分别3.75厘及3.5厘，12个月则为3厘，起存额为等值10万港元新资金，但需为宏富理财客户；若为个人客户，3个月、6个月及12个月分别为3.6厘、3.38厘及2.9厘。

．富融银行3个月维持3厘

富融银行（Fusion Bank）现有客户3个月港元定存息率维持3厘；6个月及12个月定存息率2.5厘及2厘，起存额为1元。美元定存方面，该行3、6及12个月息率，分别为3.7厘、3.5厘及3.3厘。

此外，该行在其「快闪星期一」活动推出年利率25厘定存优惠，其中新客户于12月5日前用邀请码「FLASH2025」开户，并存入新资金，可于星期一抢25厘的14天港元定存优惠，名额1,500份，每份额度为5万元，每位客户限抢1份，以存入5万元计，成功开立可赚取479元利息。

同时，该行设有1个月7.88厘及4个月3厘的港元定存快闪优惠，各有20份及3,000份名额，每份额度5万元，每位客户分别限抢1份及60份，适用于新客户及现有客户。

．Mox定存12个月上调至3厘

Mox Bank的3个月及6个月港元定存息率分别为2.5厘及2.4厘，12个月则上调至3厘，起存额最低1元。此外，该行为市场上罕有提供36个月及48个月港元定存的银行，息率分别为3及2.9厘。

美元定存方面，该行1个月期为3.25厘，2及3个月息率分别为3.3厘及3.25厘，6个月及12个月则分别为3.25厘及3.1厘。

．富邦3、4及6个月升至2.9厘

富邦银行3个月港元定存息率按周回升至2.9厘，4个月及6个月亦升至2.9厘，1个月及2个月分别为2厘及2.6厘，12个月亦为2.6厘，起存额50万元，不论新旧资金，需经Fubon+手机应用程式申请。若起存额为20万至50万元以下，3个月为、4个月及6个月均为1.7厘，1个月及2个月均为1.4厘，12个月亦为1.4厘。

至于该行3个月美元定存息率为3.9厘，1个月及2个月分别为3.75厘及3.85厘，4个月、6个月及12个月则为3.55厘、3.5厘及3.4厘，起存额为65,000美元或以上。

．大新3个月上调至2.9厘

大新银行VIP客户3个月港元定存息率上调至2.9厘，6个月及12个月期维持2.8厘及2.4厘，起存额需20万元；一般客户方面，3个月及6个月期最高2.8厘及2.7厘，12个月则为2.3厘，但起存额需100万元；若起存额20万元至100万元以下，各存期均低0.1厘。

．南商3个月最高2.9厘

南洋商业银行港元定存3个月息率最高2.9厘，起存额100万元，需为特选理财客户；若为一般理财客户，息率为2.8厘。至于6及12个月最高息率则为2.7厘及2.3厘，同样属特选理财客户优惠；若为一般理财客户，息率为2.6厘及2.2厘。其他客户方面，3个月最高2.7厘，起存额10万元，6及12个月息率则为2.5厘及2.1厘。

若为美元定存的话，特选理财客户3个月最高3.75厘，6个月及12个月分别为3.7厘及3.4厘；若为一般理财客户，3、6、12个月期分别为3.65厘、3.6厘及3.3厘，起存额为等值10万港元。

．WeLab定存6个月降至2.88厘

WeLab Bank港元定存3个月由3厘降至2.7厘，6个月亦由3.05厘降至2.88厘，12个月则为2厘；此外，该行更提供18及24个月超长期定存，息率均为2厘，起存额为10元。

美元定存方面，3个月3.5厘，6及12个月为3.41厘及2厘，起存额10美元。

．集友银行3个月微升至2.85厘

集友银行3个月及4个月港元定存分别轻微上调至2.85厘及2.8厘，6个月及12个月则为2.5厘及2厘，起存额为100万至5,000万元新资金；若起存额为20万至100万元以下，3、6及12个月定存息率，分别为2.6厘、2.2厘及1.8厘，上述优惠只适用于分行。

美元定存方面，3、6及12个月定存息率分别为3.65厘、3.4厘及3.1厘，起存额为12.5万至1,000万元新资金。若起存额为3万至12.5万元，3、6及12个月定存息率，分别为3.35厘、3.2厘及3厘，同样只适用于分行。

．工银亚洲98天2.8厘

在工银亚洲开立或持有工银财富或理财金账户，并以全新资金到分行开立港元定存，98天为2.8厘，188天亦维持2.5厘，存款额需80万元或以上；若为工银财富、理财金、理财e时代或综合户口，存款额为10万元以上，98天及188天分别为2.75厘及2.45厘。美元定存方面，该行98天或188天最高3.65厘及3.45厘，起存额10万美元或以上；若起存额15,000美元或以上，息率分别降至3.6厘及3.4厘。

至于该行全新工银财富账户，若以300万元以上到分行开立3个月港元定存，最高息率2.9厘；若为全新理财金、理财e时代、综合客户，起存额10万元或以上，3个月最高息率上调至2.85厘。

．信银国际3个月升至2.75厘

中信银行（国际）新旧客户经「inMotion动感银行」开立港元定存新资金，3个月期息率由最高2.6厘上调至2.75厘，6个月则为2.5厘，起存额需50万元新资金。若起存额为10万元新资金，3个月及6个月期息率分别为2.7厘及2.45厘，12个月则为1.6厘；现有资金的话，3个月、6个月及12个月分别为2.6厘、2.35厘及1.55厘。

美元定存方面，3个月及6个月期息率最高3.5厘及3.35厘，起存额为10万美元新资金。若起存额为1万美元新资金，3个月及6个月期息率为3.45厘及3.3厘，12个月则为3厘；现有资金的话，3个月、6个月及12个月分别为3.4厘、3.25厘及2.95厘。

．Livi Bank定存3个月2.7厘

Livi Bank港元定存息率3个月及4个月2.7厘及2.6厘，6个月为2.3厘 ，9个月及12个月则为2厘，起存额5万元或以上；若起存额为500至5万元以下，3个月及4个月分别为1.1及1.2厘 、6个月及9个月1.3厘，12个月则为1.6厘。

．大众银行3个月2.6厘

大众银行港元定存3个月2.6厘，6个月为2.55厘，12个月期则为2.4厘，起存额为50万元，适用于新旧资金，并需以电子银行办理。若起存额为10万至50万元以下，3个月及6个月为2.55厘及2.5厘，12个月息率为2.35厘；起存额为1万至10万元以下的话，3个月、6个月及12个月则分别为2.5厘、2.45厘及2.3厘。

．天星银行6个月升至2.55厘

天星银行3个月、4个月港元定存息率升至2.5厘，6个月、9个月及12个月更升至2.55厘，起存额为1,000元。美元定存方面，该行3个月、4个月分别为3.1及3.15厘，6、9及12个月息率同为3.25厘。

．东亚银行3个月2.5厘

东亚银行网上3个月及6个月港元定存息率分别为2.5厘及2.4厘，起存额1万元新资金，适用于显卓私人理财或显卓理财客户；而至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口则分别最高2.45及2.35厘。12个月期方面，显卓私人理财或显卓理财客户最高2.2厘，至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口则为2.15厘。

美元定存方面，3个月及6个月分别为3.4及3.2厘，12个月则为2.9厘，适用于显卓私人理财或显卓理财客户；若为至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口，3、6及12个月息率分别为3.35厘、3.15厘及2.85厘。以上起存额需为1,000美元或以上。

．蚂蚁银行6个月2.5厘

蚂蚁银行港元1个月定存为2厘，3个月2.3厘，6个月2.5厘，9个月及12个月则为2.3厘，起存额为1元。美元定存方面，1个月息率为3.8厘，3、6、9及12个月息率一律为3厘。

．星展银行3个月2.4厘

星展银行网上3个月期港元定存息率为2.4厘，6个月及12个月分别为2.35厘及2.2厘，起存额为5万元以上，适用于星展丰盛理财及私人客户，以及一般星展客户。

此外，该行早前推出了一项特选客户限时定存优惠，在12月5日之前，登记并以不少于20万港元或2.5万美元新资金开立4或6个月网上定期，再完成指定任务，可享高达港元3.3厘及美元3.8厘息率（包括当日新资金特惠年利率及额外年利率)。

有关任务为完成该行任何一项合资格产品交易，包括凭银联钻石扣账卡完成任何金额单笔零售签账交易；透过网上理财或流动应用程式以往来户口或储蓄户口使用其他银行账户持有人的手机号码、电邮地址、转数快识别码、银行账户或电子钱包转账100元或以上；完成单笔外币兑换交易达1,000港元或以上（或其外币等值）；或透过财富管理户口完成单笔任何金额之香港、美国、加拿大、新加坡、澳洲、日本或英国证券的买入或卖出交易。

．汇丰3及6个月2.4厘

汇丰3个月及6个月港元定存息率2.4厘，而且适于用理财客户、HSBC One及其他客户，起存额为1万元。美元定存方面，汇丰理财客户3个月及6个月期美元定存息率分别为3.5厘及3.4厘，12个月期则为3.1厘；HSBC One及其他客户则分别有3.3厘、3.2厘及2.9厘，起存额为2,000美元或以上。

此外，汇丰继续提供1个月港元定存最高10厘的优惠，起存额为10,000元，但需要加入「交易荟」，并每月至少需完成一项交易。值得留意的是，若每月交易金额越多，经纪佣金将越少、10厘息定存上限亦会越高，其中每月交易金额要求由1元至4,000万元不等，佣金由0.01%至0.25%，定存上限则由1万元至最高400万元。

．恒生3及6个月2.4厘

恒生银行3个月及6个月定存息率2.4厘，需透过网上理财开立，适用于优越私人理财、优越理财、优进理财或综合户口，起存额同为1万元新资金。至于该行美元定期存款3个月及6个月期，息率分别为3.6厘及3.5厘，起存额美元2,000或以上。

．渣打3及6个月2.4厘

渣打银行一般3个月定存息率2.4厘，6个月及12个月期分别为2.4厘及2.5厘，起存额为1万元新资金。至于该行美元定存3个月及6个月期为3.5厘，12个月则为3.1厘，起存额为2,000美元或以上新资金。

此外，该行特选客户12个月定存息最高3厘，起存额1万元，需透过网上理财SC Mobile、分行或专线办理。

．中银3个月定存2.4厘

中银香港3个月定存息率2.4厘，6个月则为2.2厘，起存额1万元，需透过网上理财或手机银行开立，除了适用于私人财富、中银理财客户外，亦适用于智盈理财、自在理财及其他个人客户。

美元定期存款方面，私人财富及中银理财客户可享3个月定存息率3.5厘，6个月定存则为3.3厘；若为智盈理财、自在理财及其他个人客户，息率低0.2厘，起存额为1,000美元。

．建行亚洲3个月2.3厘

建行亚洲客户以合资格新资金开立3个月定存，息率2.3厘，起存额需100万元或以上。美元定存方面，3个月息率则降至3.6厘，起存额需10万美元或以上。

至于新客户开立「贵宾理财」帐户，以100万至250万元开立3个月港元定存，当中首20%资金年利率为6.88厘，其余80%资金需以另一定期存款利率作计算，优惠期至12月31日。

此外，该行全新合资格客户透过｢e账户服务｣开户，可享200元人民币现金奖赏，若同时开立证券户口，可以10万元承做12厘的港元1个月定存，或以10万元承做5.88厘的港元3个月定存；若仅开立一般储蓄或支票户口，则只可以5万元承做12厘的港元1个月定存，或以5万元承做5.88厘的港元3个月定存。优惠期至12月31日。

．ZA Bank定存12个月2.01厘

ZA Bank港元定存3个月为0.51厘、4个月为0.61厘，而6及12个月息率分别为1.61厘及2.01厘；美元定存方面，4个月定存息率有3.11厘。

此外，该行设有「加息星期二」活动，用户于每周二可领取4张存款加息券，连同基础年利率0.1厘，最高可达9厘年利率；若用户邀请好友完成指定操作，而好友帮手进度在周二当天达到100%，再可获得「额外加息券」，最终加码后可获最高18厘息率。不过，加息券存款上限、下限、存期、利率和有效期，均以加息券上显示内容为准，推广期至12月31日。

联储局议息时间表｜美国减几多息？

根据芝商所FedWatch工具显示，联储局12月减息0.25厘机会率升至86.4%；维持息率不变机会率降至13.6%。展望明年1月，有10%维持现时息率不变，较目前减息0.25厘为67%、减息0.5厘则为23%。

以下为联储局今年议息时间表：