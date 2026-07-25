周末好去处｜隐身闹巿皮革工房 一针一线匠人时光

在这个追求极致速度的都市里，手工制作已是一件奢侈品，铜锣湾闹巿却有一家 LCM 皮革工作室，这里是由梁志明（Ming Sir）与李卓敏（Mo）夫妇于十多年前携手创办的手工艺圣地。十多年来，他们用无限的创意与对皮革的热爱，化作案头上的一针一线，陪伴无数都市人打造出属于自己的匠人时光。

手工皮革的魅力，往往始于一种对独一无二的追求。LCM 皮革工作室的教学理念十分纯粹，就是带领学员一步一步踏入这个充满质感的创作世界，无论是对皮革一无所知的初学者，还是希望进阶学习的手作爱好者，Ming Sir 和 Mo 都会耐心地从最基础的「选皮」开始教起。在这里，你不再只是被动的消费者，而是拥有完全自主权的产品设计师。

2小时完成卡包

Ming Sir娓娓道来，「要做好一件皮具，必须先学会与皮革对话。」这是进入课堂后学到的第一课。皮革是活的材质，不同的动物皮延展性、密度、纹理各异，选择皮革时，首要考虑的便是产品的实际用途，例如日常使用的包包和鞋子，建议首选牛皮，牛皮结构紧密、质地坚韧且极为耐磨。最迷人的是，牛皮会随着使用者的摩擦、油脂分泌以及日照，留下美丽的痕迹，越用越有质感。

在课堂上，学员可以完全发挥自己的小宇宙。工作坊提供了极为丰富的皮革色彩与五金配件供学员自由配搭，学员从一整幅原始皮革开始，然后经过裁切、打孔、缝合，最终化为一件充满手感温度的作品，那种成就感是任何现成名牌都无法比拟的。

要多久才能完成一件小皮革？Mo说到要按产品的复杂程度，例如一个小卡包，需要约两小时，一个手袋就需十个小时以上。至于制作是否很难？Mo则笑称每一步骤都高度考验着制作者的专注与耐心，缝制时要保持双手张力均匀，从一端开始穿针，拉力适中。双针缝合出来的线比机器缝线韧度更高，确保不会松脱。她提到曾有不少12、13岁的年轻人来学习制作皮革，亦有游客来上堂，他们一堂已可完成一件小皮具。

承传的可贵

不久前，发生了一件让 Ming Sir 和Mo极感动的事。一位旧学员再度找上门来，Ming Sir 对他印象深刻，「因为大约十多年前，这位学员曾带着他的朋友来到这里，嘻嘻哈哈、学做一些皮革小物。时隔十多年，这学员的身影再次出现，然而这一次，他的身边不再是当年的朋友，而是带来了自己的小孩。」看着眼前蹦蹦跳跳的小孩，Ming Sir 才惊觉岁月流逝得如此悄无声息，心头更涌上一股难以言喻的微妙与感动。这间隐身于闹市大厦之中的皮革工作坊，原来不仅仅是商业教学，更在一槌一钉、一针一线之间，默默完成了工艺的承传。当年的年轻人已成家立室，而手工工艺那份专注、沉稳的精神，却流转到了下一代的手中。手作的温度不会随着时间冷却，反而像皮革一样，越经雕琢，越发显露出岁月沉淀的美好香气。

INFO

LCM 皮革工作室

地址︰ 铜锣湾富明街2至6号宝明大厦4J

查询︰www.facebook.com/LCMLeatherWorkshop