CHIIKAWA主题轻铁7.25启航！立体扶手首度亮相 /夜光星星隐藏图案 $88套票搭专属班次

港铁Chiikawa主题轻铁登场！港铁今日（20日）宣布配合「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展，由7月25日推出暑期限定的主题轻铁， 逢周末行驶大西北各区，车厢设有首度亮相的吉伊卡哇、小八及兔兔立体造型扶手，车身更有隐藏夜光星星图案，各位CHIIKAWA粉丝不可错过！

港铁Chiikawa主题轻铁登场！角色立体扶手/夜光星星隐藏图案 $88套票乘搭专属班次

港铁Chiikawa主题轻铁将于7月25日至8月30日期间的逢星期六、日行驶，每日共设4个特定班次，来往轻铁兆康站至屯门站或元朗站。乘客只需在周末前往轻铁兆康站，以港币88元购买限量发售的「轻铁旅游证」套装，即可乘搭专属主题轻铁一次，并于同日无限次乘搭其他轻铁路线。该套装亦会随车附送限定的特展纪念封套、随机款式小物袋以及50元网店优惠券。

本次列车特别在车厢内加入了首度亮相的吉伊卡哇、小八及兔兔立体造型扶手，车身更隐藏了夜光星星图案，粉丝必打卡！

港铁流动应用程式会员搭车满额可抽特展门票

为了回馈乘客，MTR Mobile会员由即日起至7月30日期间，使用已连结账户的八达通乘搭港币10元或以上的指定本地车程满10次，即可自动获赠100 MTR积分。符合资格的会员更能自动获得抽奖机会，争夺总共300个名额的「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展成人一般门票，每张门票价值港币200元，非常吸引！

8月加码！角色惊喜现身车站及主题纪念品

除了首波的主题轻铁和车站装饰外，官方预告将于7月下旬至8月底推出更多精彩活动。届时吉伊卡哇的人气角色将会以独特的方式现身不同的港铁车站，并会加推大批粉丝期待的官方主题纪念品，详情将于稍后陆续公布。