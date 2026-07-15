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迪士尼半价最平$344.5/位！香港迪士尼乐园门票快闪5折 输入折扣码即享 附预订网址

好去处
更新时间：16:17 2026-07-15 HKT
发布时间：16:17 2026-07-15 HKT

香港迪士尼乐园作为备受喜爱的景点，不论是经典的地标城堡、精彩的主题园区，还是夏日限定的湿身巡游，每到暑假都吸引无数家庭与粉丝前往狂欢。今年夏天，乐园推出快闪半价门票优惠，只要在指定时间经Klook平台抢购，即可用半价入手门票，同步有多款门票及全新暑期限定套餐推出折上折优惠，今年暑假不容错过！  

迪士尼半价最平$344.5/位！香港迪士尼乐园门票快闪5折

香港迪士尼乐园于2026年7月18日中午12:00推出门票快闪半价优惠，届时经Klook平台预订门票，输入指定优惠码【HKDLJUL1850】，即可享有半价优惠，门票最平$344.5，最高可折抵HK$424.5，名额有限，先到先得！ 

如果未能抢到半价优惠，平台亦于2026年7月18日中午12:00至7月19日23:59期间，推出全线门票及套餐低至9折的优惠，只需在结帐时输入优惠码【HKDL10SUMMER】，即可享9折优惠（最多可减$39）。

暑期水花大街派对套餐低至8折

除了门票折扣外，乐园今夏更特别推出全新「广场饭店迪士尼匠心套餐 +『Pixar 水花大街派对！』指定观赏专区」暑期限定套餐。除了享用中式精致美馔，包括极具心思的卡通造型点心、经典烧味双拼、养生老火汤及精致甜品等，更可获得「Pixar 水花大街派对！」指定观赏专区的入场资格，在最佳观赏位置近距离接触喜爱的彼思好友，感受水花四溅的清凉快感。目前推出推出折上折优惠，结合89折优惠与9折优惠码后，价格只需$354起（原价$438），悭近8折，不可错过。 

香港迪士尼乐园夏日快闪优惠详情

  • 【快闪半价】香港迪士尼乐园入场门票
    • 优惠内容：输入优惠码【HKDLJUL1850】享半价（最多减$424.5）
    • 开售时间：2026年7月18日 12:00 PM起发售
    • ＞＞预订按此＜＜ 
  • 【全线低至9折】所有门票及套餐
    • 优惠内容：输入优惠码【HKDL10SUMMER】享9折（最多减$39）
    • 推广期：2026年7月18日 12:00 PM 至 7月19日 23:59
    • ＞＞预订按此＜＜ 

延伸阅读：限时登记！嘉道理农场暑假门票免费 入场行山赏花、睇动物

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