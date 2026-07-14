海洋公园水族馆都有得露营？港妈惊叹「咁正点解唔宣传」 人均$600夜游海洋奇观

踏入暑假，不少家长都会带同小孩参与本地特色体验。有港妈于暑假期间，带同家人前往海洋公园水族馆「海洋奇观」参与两日一夜的露营活动，形容职员服务极佳且体验难忘，惊叹「咁正点解官方唔宣传多啲！」引起网民关注。

于海洋公园水族馆露营一晚？港妈惊叹「咁正点解唔宣传」

事缘有网民在社交平台 Threads 上分享个人经历，指自己与女儿早前参与海洋公园一个夜间体验活动，不但设有导赏团近距离接触海洋生物，更可于海洋公园水族馆内露营一晚，形容活动过程中「职员超好」，让他们全家留下了极其美好的回忆，绝对可以得到「金色记忆球」、「绝对系good嫁！」同时亦不禁对园方的推广策略感到疑惑：「海洋公园明明你有咁正嘅活动，点解你唔宣传多啲吸引人课金！」

人均$600夜探海洋奇观

根据官网资料，该项名为「快闪海洋夜」的夜间体验活动，主打让参加者在展馆内设置的帐篷中留宿。活动对象为 3 岁或以上人士，活动费用为$1200/2位，旨在让市民在繁嚣生活中享受宁静的蓝色海底世界，近距离欣赏夜间的海洋生物。

海洋公园 快闪海洋夜

日期：2026年7月3日至8月29日

时间：晚上08:30至翌日09:30

对象：3岁或以上（大小同价；未满18岁须由已付费家长/监护人陪同）

费用：港币 $1,200 / 每组（每组 2 位参加者*）

* 注意：活动须以「2人一组」报名，1人报名仍须缴付2人费用。每位家长最多可陪同两位3-11岁小朋友。

报名网址及详情

图片及资料来源：Threads、海洋公园