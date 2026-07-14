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限时登记！嘉道理农场暑假门票免费 入场行山赏花、睇动物

好去处
更新时间：11:03 2026-07-14 HKT
发布时间：11:03 2026-07-14 HKT

嘉道理农场免费入场｜为庆祝成立70周年，嘉道理农场暨植物园（KFBG）现正推出暑假推广活动，公众只需提前于网上登记，即可享受限时免费入园优惠，豁免高达$50的标准门票收费，轻松展开一趟亲子户外游。

嘉道理农场暑假免费入场 1招登记即可预约

即日起，访客只需预先完成嘉道理农场暨植物园网上登记，并输入姓名、手提电话、电邮等简单个人资料，再选择入场券的数量，即可预约免费入场券。成功登记的访客，于7月15日（三）至9月14日（一）期间到访，并出示登记确认电邮便可免费入园。值得一提的是，成人、小童及长者或合资格残疾人士均可参与是次70周年活动，轻松计划夏日行程。

嘉道理农场免费行山赏花、睇野生动物

嘉道理农场暨植物园种植了多种本土及奇珍植物，在夏日阳光下绽放色彩斑斓的花朵，绝对是摄影爱好者的打卡胜地。此外，场内拥有丰富的生物多样性，是多种野生动物的栖息地。访客在林间小径漫步时，或许能邂逅赤麂、猴子或各种珍稀雀鸟。

对于热爱户外活动的访客来说，园内层层递进的山路及林径是理想的登山好去处。沿著「从荒芜到丰饶：唤醒记忆的七十年」的特别展览及古迹路径拾级而上，访客不仅能按自己的步伐自在漫游，享受登山健行的乐趣，更能沿途俯瞰壮丽的自然景色。

嘉道理农场免费门票优惠

  • 登记期限：7月15日至9月14日
  • 优惠详情：于活动期间预先完成网上登记，即可获得免费入园资格。
  • 登记及入场要求：网上登记时需填写访客之姓氏、名字、手提电话、电邮，并选择免费入场券的数量。到访当日必须出示登记确认电邮方可免费入园。
  • 交通资讯：
    • 经东铁线：乘搭至太和站，由A出口经商场前往64K巴士站，乘搭往元朗（西）方向巴士。车程约15至20分钟，于「嘉道理农场」站（TP153）下车。
    • 经屯马线：乘搭至锦上路站，由C出口步行至巴士总站，乘搭往大埔墟站方向64K巴士。车程约15至20分钟，于「嘉道理农场」站（TP183）下车。
      3）下车。

资料来源：嘉道理农场暨植物园

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