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周末好去处｜ FUGGLER/ because/ iroiro wagaya 潮流玩物梦幻登场

好去处
更新时间：16:14 2026-07-12 HKT
发布时间：16:14 2026-07-12 HKT

周末好去处1︰ FUGGLER新推Fugglercorns 独角兽系列


来自英国的超人气「丑萌公仔FUGGLER」（别名：牙宝），以其毛茸茸的外型、长有像人类般的牙齿、空洞眼神和调皮捣蛋的个性，在全球掀起一场「怪诞可爱」的流行旋风。

FUGGLER香港开设首间专门店已于4月登陆铜锣湾希慎广场，而为庆祝香港首店开幕，现场将同步推出全新系列及多款首发必藏单品。而品牌新推Fugglercorns 独角兽系列，采用马卡龙色系柔软绒料，头顶闪亮独角十分醒目，满满淘气活力，各位粉丝要留意喇。

INFO

FUGGLER 香港专门店

地址：铜锣湾希慎广场B1F-B101B

品牌新推Fugglercorns 独角兽系列，采用马卡龙色系柔软绒料，头顶闪亮独角十分醒目。
品牌新推Fugglercorns 独角兽系列，采用马卡龙色系柔软绒料，头顶闪亮独角十分醒目。
品牌新推Fugglercorns 独角兽系列，采用马卡龙色系柔软绒料，头顶闪亮独角十分醒目。
品牌新推Fugglercorns 独角兽系列，采用马卡龙色系柔软绒料，头顶闪亮独角十分醒目。

周末好去处2︰ 东京雨具品牌 because 期限店

来自日本东京的时尚雨具品牌 because，凭借高品质制作与时尚设计，在日本广受年轻女性追捧，并成功拓展至韩国、新加坡、澳洲、香港、台湾等海外市场。

想入货的话，要留意香港首个期间限定店已登陆希慎广场，同步呈献 because 旗下两大核心品牌，包括because 及 U-DAY，带来全方位的日系美学生活雨具。because 专注于多元化设计，为日常造型增添时尚魅力 ，U-DAY 则致力于开发对人与自然环境友善的雨具，推动可持续发展的生活方式。

INFO
POP-UP STORE 期间限定店

日期︰即日至7月21日（二）

地点︰铜锣湾希慎广场 B1 层 B113 & B115

来自日本东京的时尚雨具品牌 because。
来自日本东京的时尚雨具品牌 because。
香港首个期间限定店已登陆希慎广场，同步呈献 because 旗下两大核心品牌，包括because 及 U-DAY。
香港首个期间限定店已登陆希慎广场，同步呈献 because 旗下两大核心品牌，包括because 及 U-DAY。

周末好去处3︰ iroiro wagaya 日系生活用品期限店

在希慎广场登场的 iroiro wagaya期限店，同样是潮男潮女入手精品的好去处 ，精选日本高品质生活用品，涵盖人气公仔、毛巾精品、雨具等好物，并特别引入法国艺术家 Nathalie Lété 和日本艺术家松尾美雪的限量插画杂货，为大家带来独特的选购体验。

 

INFO
POP-UP STORE 期间限定店

日期︰即日至7月21日（二）

地点︰铜锣湾希慎广场 B1 层 B113 & B115

文︰Angel
 

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