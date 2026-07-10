周末好去处｜Jo Malone London/Bobbi Brown 购物礼遇 智能体验 工作坊 限定登场

周末好去处1︰ Jo Malone London 英伦蔬果园香氛限定店

香气与食物，同样可令人愉悦快乐，Jo Malone London 推出「英伦蔬果园限量系列」，就将两者相融合，系列灵感源自居家栽培、自然随性的英式菜园，品牌将新鲜采撷的草本芬芳转化为惊喜独特的「夏日玩味蔬果香气灵感」，编织出全新香氛 ，引领大众仿佛瞬间漫步于英伦蔬果园间。

为庆祝全新限量系列登场，Jo Malone London于即日至 7 月 15 日在尖沙咀 K11 Art Mall 打造沉浸式「英伦蔬果园香氛限定店」。现场设 6 大沉浸式互动体验，公众可置身于蔬果园景中尽情打卡，完成指定打卡任务更可透过 「Pick Your Veggies」获得限定田园香氛体验试用装。此外，活动亦设有英伦蔬果园手绘工作坊，公众更可尊享米芝莲一星及绿星餐厅 Roganic 呈献的期间限定英式特调饮品，并探索多项盛夏购物礼遇。

INFO

Jo Malone London英伦蔬果园香氛限定店

日期：即日至7月15日

限定店开放时间：上午11点至晚上9点

活动登记：https://www.jomalone.com.hk/britoutpost

周末好去处2︰Bobbi Brown 贴妆体验馆

Bobbi Brown 推出全新升级维他命营养底霜， 妆前养肤二合一，而且加强定妆效果，定是夏日扮靓的好帮手。想亲身体验一下，现在可到海港城的「Vitamin Glow 24HR贴妆体验馆」，

现场设智能体验个人化底妆分析，凡体验全新升级维他命营养底霜，即可获得新品体验装及限定购物礼遇。另凡购物即可专享LE JUS无添加维他命果昔，为大家消消暑。

海港城的「Vitamin Glow 24HR贴妆体验馆」

凡体验全新升级维他命营养底霜，即可获得新品体验装及限定购物礼遇。

凡体验全新升级维他命营养底霜，即可获得新品体验装及限定购物礼遇。

INFO

Bobbi Brown Vitamin Glow 24HR贴妆体验馆

日期︰即日至7月19日

时间︰11:00am至9:00pm

地点︰尖沙咀海港城海运中心入口大堂

活动登记︰https://apr.pics/i/QDN94NV