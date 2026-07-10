Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周末好去处｜Jo Malone London/Bobbi Brown 购物礼遇 智能体验 工作坊 限定登场

好去处
更新时间：16:05 2026-07-10 HKT
发布时间：16:05 2026-07-10 HKT

周末好去处1︰ Jo Malone London 英伦蔬果园香氛限定店

香气与食物，同样可令人愉悦快乐，Jo Malone London 推出「英伦蔬果园限量系列」，就将两者相融合，系列灵感源自居家栽培、自然随性的英式菜园，品牌将新鲜采撷的草本芬芳转化为惊喜独特的「夏日玩味蔬果香气灵感」，编织出全新香氛 ，引领大众仿佛瞬间漫步于英伦蔬果园间。

为庆祝全新限量系列登场，Jo Malone London于即日至 7 月 15 日在尖沙咀 K11 Art Mall 打造沉浸式「英伦蔬果园香氛限定店」。现场设 6 大沉浸式互动体验，公众可置身于蔬果园景中尽情打卡，完成指定打卡任务更可透过 「Pick Your Veggies」获得限定田园香氛体验试用装。此外，活动亦设有英伦蔬果园手绘工作坊，公众更可尊享米芝莲一星及绿星餐厅 Roganic 呈献的期间限定英式特调饮品，并探索多项盛夏购物礼遇。

INFO

Jo Malone London英伦蔬果园香氛限定店

日期：即日至7月15日

限定店开放时间：上午11点至晚上9点

活动登记：https://www.jomalone.com.hk/britoutpost

 

周末好去处2︰Bobbi Brown 贴妆体验馆

Bobbi Brown 推出全新升级维他命营养底霜， 妆前养肤二合一，而且加强定妆效果，定是夏日扮靓的好帮手。想亲身体验一下，现在可到海港城的「Vitamin Glow 24HR贴妆体验馆」，

现场设智能体验个人化底妆分析，凡体验全新升级维他命营养底霜，即可获得新品体验装及限定购物礼遇。另凡购物即可专享LE JUS无添加维他命果昔，为大家消消暑。

海港城的「Vitamin Glow 24HR贴妆体验馆」
海港城的「Vitamin Glow 24HR贴妆体验馆」
凡体验全新升级维他命营养底霜，即可获得新品体验装及限定购物礼遇。
凡体验全新升级维他命营养底霜，即可获得新品体验装及限定购物礼遇。
凡体验全新升级维他命营养底霜，即可获得新品体验装及限定购物礼遇。
凡体验全新升级维他命营养底霜，即可获得新品体验装及限定购物礼遇。

INFO

Bobbi Brown Vitamin Glow 24HR贴妆体验馆

日期︰即日至7月19日

时间︰11:00am至9:00pm

地点︰尖沙咀海港城海运中心入口大堂

活动登记︰https://apr.pics/i/QDN94NV

最Hit
居屋、绿置居、白居二2025｜ 搅珠结果出炉 即睇首10个号码
社会
6小时前
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史 网民翻狂躁黑历史
01:30
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史
影视圈
4小时前
港男首战赌场赢$1400变狂倒$38万落海 输身家后崩溃做一事 友人叹：唔好唔信邪｜Juicy叮
赢$1400变狂倒$38万落海 港男首战赌场输身家后崩溃做一事 友人叹：唔好唔信邪｜Juicy叮
时事热话
5小时前
乐易玲生日失窃事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行踪曝光返乡寻根认祖 疑被邵氏与TVB官网除名
乐易玲生日失窃事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行踪曝光返乡寻根认祖 疑被邵氏与TVB官网除名
影视圈
18小时前
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
时尚购物
2026-07-09 15:10 HKT
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！ 网民惊呼：我信但做不到
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！网民惊呼：我信但做不到
保健养生
2026-07-09 13:00 HKT
苗侨伟与仔女合体于加拿大睇世界杯 苗彤骚S形曲线野性诱人 苗俊复制父神颜高大威猛
苗侨伟与仔女合体于加拿大睇世界杯 苗彤骚S形曲线野性诱人 苗俊复制父神颜高大威猛
影视圈
7小时前
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
00:31
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
突发
1小时前
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
旅游
4小时前
大律师关百安涉醉酒驾驶撞伤人，被控醉驾及危驾致他人受严重伤害罪。
00:54
涉年初沙田醉驾酿一伤 大律师关百安被控危驾致重伤等2罪 准保释至8月待转介区院
社会
6小时前