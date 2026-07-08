香港书展2026 | 星岛好礼大放送：参与会场活动即赏限定迎新礼

书迷引颈以待的夏日盛事——香港书展2026，将于7月15至21日于香港会议展览中心隆重举行。今年有年度好书、新书发布、重磅作家讲座及精彩文化活动，更继续实行「一票三展」，持票人士可同时畅游同场举行的「香港运动消闲博览」及「零食世界」，一举三得！

星岛一如以往，现场大派惊喜迎新好礼，大家只要在书展期间亲临星岛摊位（编号：1B-A02），现场下载《星岛头条APP》并登记成为会员或加入「Tiger Circle」社群（IG：@tigercircle.hk及LinkedIn: @Tiger Circle），或者现场订阅《星岛电子报》，即可获取惊喜礼品一份，更多活动详情请以现场活动为准。

礼品有限，先到先得，万勿错过！



【香港书展2026—星岛摊位】

日期：7月15至21日（星期三至星期二）

地点：香港会议展览中心

摊位编号：1B-A02

《星岛头条》X Tiger Circle | 香港书展2026礼品大放送详情如下：

Smartech智能家电系列

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-“Easy Cook”智能迷你多功能电饭煲 (SC-2398)：集煮饭、煲粥、煲汤、蒸煮、焖炖、焗蛋糕及翻热 7 大功能于一身，一键解锁百变料理，让单身贵族或小家庭餐餐轻松开饭！

-“Eco Dry Combo”环保抽湿盒 (SD-3321)：创新 4 个分离式迷你抽湿盒，无需插电即可用于不同生活场景，随时随地告别潮湿发霉，守护居家干爽舒适！

YUTAKANA 丰盛生活《享瘦Duo》速纤享瘦深层排毒燃脂素 & 餐餐享瘦极纤消脂丸 (价值HK$966)

《享瘦Duo》「餐前1＋3」轻松打造食极唔肥嘅易瘦体质！每日最大餐前食1包速纤享瘦＋3粒餐餐享瘦。「速纤享瘦深层排毒燃脂素」含α-葡萄橘皮苷萃取，强效排毒去水肿，更有专利LIPOXIM Fire®萃取自不丹皇室御用姜黄，活化肝脏提升代谢，加速燃脂，每天额外燃烧700卡路里*。「餐餐享瘦极纤消脂丸」你的大餐救星，从源头阻截糖油吸收，有效抑制脂肪生成；日本专利清酒粕发酵萃取EX帮你即时增强饱腹感并排出过多油分，增加脂肪排泄量，4周内极速塑形纤腰7cm、灭脂减重3.6KG*。日本制造、无依赖、无副作用，经临床研究实证。

*资料由第三方提供，详情请参阅 YUTAKANA 丰盛生活官网产品页面。

Cetaphil舒特肤控油抗痘洁肤露

炎热夏日，Cetaphil舒特肤守护你的皮肤健康！Cetaphil舒特肤控油抗痘洁肤露适合暗疮、混合性至油性及敏感肌肤。微泡配方的深层洁净啫喱含维他命B3 及维他命原B5，能保护肌肤天然保湿屏障。经临床证实，控油抗痘洁肤露配方能洁净油脂污垢、去除多余油脂，可用于全身肌肤，有效减少油脂最多60%。医学实证有效减少黑头达97%，同时不刺激及不阻塞毛孔，让你清爽一「夏」。

卡洛塔妮三护高钙羊奶粉

一杯羊奶，3 重守护。卡洛塔妮为你带来最强护骨组合，含高含量葡萄糖胺、鲨鱼软骨与高钙黄金三角。同时，羊奶粉添加晶亮护眼的叶黄素及支持心血管健康的奥米加 3 ，一步到位全方位守护你的健康。配方更另有独家专利 Fibersol-2 膳食纤维以促进肠道顺畅。超过9成用家认同关节更灵活，视力更清晰*。

*卡洛塔妮根据子亲传讯社有限公司邀请了100位试饮卡洛塔妮羊奶粉调查之结果。



Calo Hero 轻食堂 即开即食豆腐面

轻食堂推出全新【常温升级版】即开即食豆腐面，让你享受美味的同时，拥抱健康。突破传统技术限制实现常温保存，无需霸占雪柜空间，囤货更轻松。产品主打健康无负担，每包仅约 140 卡路里，提供高达 11g 优质植物蛋白质。严选非基因改造大豆制成且不含防腐剂，符合低碳水、低脂肪、低 GI 三大指标。面条口感顺滑弹牙，备有经典日式酱油与秘制辣味噌两款口味

Salonsip 撒隆适清凉渗透膏贴

撒隆适清凉膏贴采用含水分配方，能迅速降低患处温度，带来清凉感受，帮助舒缓酸痛与炎症。膏贴具超强弹性，建议使用时拉长伸展，可紧贴身体不同部位且不易脱落；易撕易贴，撕除时亦较少痛感。适合用于肌肉疲劳、肌肉疼痛、肩颈僵硬、背痛、瘀伤、扭伤、跌打及腰痛等不适，特别适合日常活动后或运动后使用。日本制造，12岁或以上人士可使用。

MegRhythm 儿童蒸气温热眼膜

日本制蒸气温热眼膜，尺寸专为儿童设计，医生推荐帮助预防及减低儿童近视风险^。约40°C 温热蒸气能持续约20 分钟温柔地包覆儿童双眼，让儿童随时随地放松双眼及身心。调查显示98% 试用者认为使用后更易入睡*。采用柔软蓬松物料配合弹力伸缩挂耳，佩戴舒适不会勒著耳朵，并备有五款可爱包装。

^根据花王临床结果显示，蒸气温热可令脉络膜血流增加，并使裸眼远视力增加，有助预防及减低儿童近视风险。

*花王于2023年4月的调查，邀请140名6至12岁儿童试用并接受访问。

**《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权