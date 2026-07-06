时尚购物｜ gl X Molsion 首度携手 泰国人气首饰RAVIPA 新品速递
更新时间：14:50 2026-07-06 HKT
发布时间：14:50 2026-07-06 HKT
发布时间：14:50 2026-07-06 HKT
时尚购物1︰都市小黑裙 配搭潮流眼镜
Little Black Dress向来受女士欢迎，皆因容易配搭，既可打造出轻奢华的时尚感，亦能展示优雅一面。gl（Giordano Ladies） 推出全新 「The Fluid Noir」the Little Black Dress系列，并首度携手 Molsion 眼镜，以极简美学与时尚配饰交织出新世代女性的独特优雅姿态，正让大家穿出日常潮流。
时装方面，四款焦点单品以俐落设计为主轴，轻盈零负担的都市小黑裙，尽显随性减龄的时髦感。而为迎接全新一季的时尚浪潮，MOLSION 由人气实力演员张凌赫（Zhang Linghe）与 K-pop 顶流时尚偶像宋雨琦（Song Yuqi） 携手出任 2026 春夏季全球品牌代言人。
查询︰www.giordanoladies.com
时尚购物2︰吉祥与守护 限定首饰
泰国人气首饰品牌 RAVIPA 以「A Meaning for Every Day」为理念，希望凭借特别的饰品传递爱意，让好运相随。 最近品牌于 K11 MUSEA 打造全新概念店，带来沉浸式购物体验， 新店独家发售香港限定金线系列，并推出共十款匠心设计的精致手链，以多个备受尊崇的神祇与吉祥力量为灵感，寓意爱、好运、繁荣、智慧、守护与成功。 将珠宝化作日常陪伴，又或送给挚爱，都别具意义。
查询︰ravipa.com
文︰Angel
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