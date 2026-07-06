时尚购物｜ gl X Molsion 首度携手 泰国人气首饰RAVIPA 新品速递

时尚购物1︰都市小黑裙 配搭潮流眼镜

Little Black Dress向来受女士欢迎，皆因容易配搭，既可打造出轻奢华的时尚感，亦能展示优雅一面。gl（Giordano Ladies） 推出全新 「The Fluid Noir」the Little Black Dress系列，并首度携手 Molsion 眼镜，以极简美学与时尚配饰交织出新世代女性的独特优雅姿态，正让大家穿出日常潮流。

时装方面，四款焦点单品以俐落设计为主轴，轻盈零负担的都市小黑裙，尽显随性减龄的时髦感。而为迎接全新一季的时尚浪潮，MOLSION 由人气实力演员张凌赫（Zhang Linghe）与 K-pop 顶流时尚偶像宋雨琦（Song Yuqi） 携手出任 2026 春夏季全球品牌代言人。

查询︰www.giordanoladies.com

gl（Giordano Ladies） 推出全新 「The Fluid Noir」the Little Black Dress系列。

gl（Giordano Ladies） 推出全新 「The Fluid Noir」the Little Black Dress系列。

gl（Giordano Ladies） 推出全新 「The Fluid Noir」the Little Black Dress系列。

K-pop 顶流时尚偶像宋雨琦（Song Yuqi）

时尚购物2︰吉祥与守护 限定首饰

泰国人气首饰品牌 RAVIPA 以「A Meaning for Every Day」为理念，希望凭借特别的饰品传递爱意，让好运相随。 最近品牌于 K11 MUSEA 打造全新概念店，带来沉浸式购物体验， 新店独家发售香港限定金线系列，并推出共十款匠心设计的精致手链，以多个备受尊崇的神祇与吉祥力量为灵感，寓意爱、好运、繁荣、智慧、守护与成功。 将珠宝化作日常陪伴，又或送给挚爱，都别具意义。

查询︰ravipa.com

泰国人气首饰品牌 RAVIPA 于 K11 MUSEA 打造全新概念店。

泰国人气首饰品牌 RAVIPA 于 K11 MUSEA 打造全新概念店。

新店独家发售香港限定金线系列。

新店独家发售香港限定金线系列。

文︰Angel