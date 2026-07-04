周末好去处｜亲手雕琢 生活美学 疗愈系文艺体验

在急速的都市节奏中，香港近年涌现不少充满惊喜的手作艺术工作坊，让大家在专注创作的过程中，重拾感官自在。以下精选三个本地人气工作室，由嗅觉、视觉到触觉，带大家展开一场疗愈的心灵创作之旅。

周末好去处1︰个性化制作 香气盛宴

在繁忙的都市节奏中，我们每天都在与不同的声音、影像擦身而过，却往往忽略了最能触动记忆与情感的嗅觉感官。气味能在不经意间诉说个性、心情与故事，如果大家正在寻找一种方式来放松心灵，又或者想为摰爱准备一份无可比拟的礼物，位于尖沙咀的PerfumeTalk 香水工作坊，会是你展开这场寻香之旅的开始。

邝振良（Ryan）是位调香师，也是PerfumeTalk 的创办人，Ryan本身从事有关调香的工作，大约7年前，决定创业开办香水工作坊，凭借专业的调香教授、顶级的英国直送原料，以及客制化 UV 打印香水樽服务，累积了极佳的口碑。

Ryan说︰「以前总觉得市面上的香水玻璃樽少了一点个性，所以工作坊引进了先进的打印技术，学员可以先将自己心仪的相片、激励人心的座右铭，甚至是亲自设计的图案和名字给我，让我在学员参与工作坊前，将相片或图案打印在香水樽身。」

整个体验课程约为 90分钟，时间安排得刚刚好，节奏轻松却充实。在充满疗愈香气的工作坊里，Ryan会从最基础的技巧教起，深入浅出地讲解。Ryan补充说︰「很多学员来这里不止想做一瓶香水，他们还想学习更多，例如香水基本知识，了解香水的起源、种类与浓度的分别。前调、中调、后调的搭法其实很有趣，可以将不同挥发速度的香气层层叠加，创造出有层次的立体气味。」

Ryan示范樽内还可以放入精致的保鲜花作装饰。当清澈的香水液体与优雅的保鲜花在樽内交织，配合樽身专属于自己的彩色打印图案，已是一件充满艺术感、精致无比的装饰品。无论是作为情侣间的定情信物、闺密间的生日惊喜，还是送给自己的礼物，都非常有意思。

成功将专业调香技术与个人化完美结合，难怪过去亦有准新人邀请Ryan的调香师团队在婚礼现场为宾客调配香水，作为婚礼礼物，这份独一无二的视觉与嗅觉双重盛宴，令宾客都非常难忘。

Info

PerfumeTalk

地址︰尖沙咀漆咸道南87至105号百利商业中心12楼

查询︰www.perfumetalk.com.hk

周末好去处2︰迷你霓虹灯 打卡道具

近年流行以冷光线制作的迷你霓虹灯， 不但可以为家居增添型格的小布置，还可做成打卡道具。霓虹灯DIY工作坊可譲大家亲手制作专属图案的霓虹灯，而霓虹灯提供多种颜色选择，图案和色彩都可自订，正好让大家发挥创意，打造独一无二的个人作品。

info

Myosotis.flower

地址︰观塘伟业街221号美德工业大厦B座6楼

查询︰www.instagram.com/myosotis.flower

大家在制作过程中发挥创意。

霓虹灯DIY工作坊可譲大家亲手制作专属图案的霓虹灯。

大家在制作过程中发挥创意。

周末好去处3︰流体树脂创作 艺术摆件

流体树脂是近年日本及欧美流行的创作素材，由于树脂的形态多变，因此被广泛使用在家具、饰品、艺术画作上。而流体树脂课程制作班，内容包括树脂的种类与特性介绍、基础的画面配色诀窍分享、实际构图操作、调制树脂示范与技巧说明等。

Info

LoveMyarts

地址︰观塘成业街19至23号成业大厦8楼

查询︰myarts.hk

流体树脂可作创作素材，它可变身成一幅画。

树脂的形态多变，易于配合其他素材一同创作。

树脂的形态多变，易于配合其他素材一同创作。