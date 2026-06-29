泡泡星球体验展首度登陆香港！11大主题展区沉浸体验 镜面光影空间/巨型充气波波场景 

泡泡星球体验展香港｜风靡全球、吸引全球500万参观人次的沉浸式家庭体验「泡泡星球体验展」（Bubble Planet Experience）于2026年6月29日起在香港启德邮轮码头举行。展览占地27,000平方英尺，设有11大主题展区沉浸体验，展览透过VR技术、主题房间及奇幻场景，带领访客进入奇妙泡泡世界，预计成为暑期亲子活动热门选择。

泡泡星球体验展首度登陆香港！

泡泡星球体验展作为全球备受欢迎的沉浸式家庭娱乐项目，首次登陆香港，为本地家庭与游客带来一场梦幻感官之旅。这场展览已在纽约、伦敦、新加坡等多个城市吸引超过500万人次参观，以创新科技与奇幻泡泡元素融合，深受各年龄层喜爱。今次香港站于2026年6月29日起在启德邮轮码头开放，预计成为暑期亲子活动热门选择。

11大主题展区 VR技术、互动装置打造沉浸体验

今次展览由Exhibition Hub与Last Bullet Productions共同制作。展览透过VR技术、主题房间及互动装置，让访客仿佛进入一个由泡泡主宰的平行世界。展览核心亮点在于11个精心设计的主题展区。其中「泡泡海洋」展区提供深层放松氛围，访客可沉浸在宁静泡泡海中；「无限空间」则利用镜面与光影幻觉，营造无尽延伸的视觉效果；「水底泡泡」更重现深海潜水魔力，让人感受催眠般的海洋奇观。其他区域还包括震撼充气建筑、巨型泡泡装置及VR互动旅程，结合科学原理与艺术创意，带来视觉与触觉的双重惊喜。

泡泡星球体验展（Bubble Planet Experience）

展览地点：启德邮轮码头二楼行李提取区A

开放时间：周一至周四及周日为上午10时至晚上7时；周五及周六至晚上8时

即日起于官方网站及Klook平台发售

门票 成人：（星期一至四）$210；（星期五）$230；（星期六至日）$260 小童（0至12岁）：（星期一至四）$170；（星期五）$190；（星期六至日）$210 优惠票（长者 / 学生 / 伤残人士）：（星期一至四）$190；（星期五）$210；（星期六至日）$240 另供应VIP门票及团体套票，详情见官方网站



文：M