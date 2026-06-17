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周末好去处｜萌喵狂热足球祭 Ulike x Hello Kitty 快闪店 限定登场

好去处
更新时间：00:05 2026-06-17 HKT
发布时间：00:05 2026-06-17 HKT

世界杯令足球热浪席卷全城，好似北角汇就率先变身成「萌喵狂热足球祭」，近千呎的充气萌喵足球竞技场，极具噱头。另一边厢，水上活动也是夏日极受欢迎的好节目，位于大尾笃的恐龙水上乐园，以及西沙的GO PARK Aqua，同样是亲子玩乐好去处。

 

周末好去处1︰吸睛竞技场 萌度爆灯

在一片足球狂热下，北角汇举行「萌喵狂热足球祭」活动，近千呎的充气萌喵足球竞技场绝对吸睛，打卡位包括5米高「王牌喵前锋」， 身穿巴西10号球衣霸气坐镇，而「圆滚滚喵后卫」以胖嘟嘟可爱英姿严阵以待，萌度爆灯。

此外，又打造了两大游戏嘉年华，活动包括萌宠街头足球大挑战，扭过雪糕筒、冲破障碍阵、盘球穿梭、一脚精准射门，成功过关者即时获赠限定纪念品。竞技第二关是泡泡足球大对决，参加者可自组球队，与家人、朋友一同上阵。穿上巨大透明泡泡球后，参加者可尽情射门争取入球，或与对手进行轻松的碰撞互动，体验泡泡足球独有的乐趣。无论大家是热血运动迷，还是打卡留倩影，都可以投入体育狂欢。

 

Info

萌喵狂热足球祭

日期︰ 6月12日至8月31日

地点︰ 北角汇二期对出海滨公园

 

萌宠街头足球大挑战

日期︰ 6 月13日至 14 日 (星期六及日）

地点︰北角汇二期露天广场及一期地下 G13 号铺

 

泡泡足球大对决

日期︰6月21、28 日及 7 月 5、19 日

地点︰充气萌喵足球竞技场

查询︰www.harbournorth.com.hk

周末好去处2︰ Ulike美容新科 Hello Kitty 主题装置

家用脱毛仪及美容科技品牌 Ulike将于6月19日至6月29日限时登陆尖沙咀 K11 Art Mall 地下中庭，活动首度跨界联乘人气偶像 Hello Kitty，将居家美容科技与经典美学结合。全新的联名限量版延续了Air10 系列的高效冰感科技，并以 Hello Kitty 经典粉色进行全新设计。现场亦以少女味十足的粉色作打卡装置，大家除可即场入手产品，更可与闺密留倩影。

 

INFO

Ulike x Hello Kitty 期间限定快闪店

地点︰尖沙咀 K11 Art Mall 地下中庭

日期︰6月19日至6月29日

查询︰hk.ulike.com

全新的联名限量版延续了Air10 系列的高效冰感科技，并以 Hello Kitty 经典粉色进行全新设计。
全新的联名限量版延续了Air10 系列的高效冰感科技，并以 Hello Kitty 经典粉色进行全新设计。
全新的联名限量版延续了Air10 系列的高效冰感科技，并以 Hello Kitty 经典粉色进行全新设计。
全新的联名限量版延续了Air10 系列的高效冰感科技，并以 Hello Kitty 经典粉色进行全新设计。

周末好去处3︰恐龙主题 滑水游戏

占地 4 万呎的大尾笃人气BBQ场繁星烧烤，打造全新夏日亲子限定的恐龙水上乐园，乐园内布满色彩缤纷的充气水池、滑梯及互动游戏区，以恐龙世界为设计蓝图，重现电影般的历险场景。五大水上主题区包括恐龙的奇幻乐园、海盗船及鲸鱼之旅等，让小朋友在暴龙、三角龙身旁滑水嬉戏。场内更设有不同刺激程度的充气滑梯布置出 「迷宫障碍区」 ，让孩子运用小脑袋，穿越重重关卡。


而深受孩子欢迎的 「泡泡大战」 会喷出漫天绵密白雪泡泡，伴随动感水花，将现场变成梦幻又疯狂的夏日派对。乐园同时贴心照顾不同喜好及年龄层的小朋友，设置船池、爬爬池等较低刺激性的充气设施，让到场的小朋友也可开怀玩乐。

 

Info

大尾笃恐龙水上乐园

日期︰6月13日 至9月13日

地点︰大尾笃汀角路202号 繁星烧烤（大埔）
查询︰www.tlcbbq.com.hk/taipo

周末好去处4︰坐小帆船 深度体验

位于西沙的GO PARK Aqua，集水上运动与海岸线深度游与生态体验与于一身。而今个夏天更提供多元水上运动课程，包括独木舟、直立板、尾波滑水、龙舟、风翼冲浪、小帆船及双体船等，并于6月份陆续登场。活动机构精心设计的海岸线深度游亦同步迎来大升级，新增极具话题性的「榕树澳龙虾导赏鱼排之旅」，带领大家深入香港唯一可持续青龙虾养殖基地仟国水产，发掘本地龙虾与海鱼养殖基地，体验亲手喂饲海产，并探索可持续养殖生态。

 

INFO

GO PARK Aqua

地点︰西沙海映路9号

查询︰www.goparksaisha.hk

文︰Angel 图︰相关机构提供

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