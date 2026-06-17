周末好去处｜萌喵狂热足球祭 Ulike x Hello Kitty 快闪店 限定登场

世界杯令足球热浪席卷全城，好似北角汇就率先变身成「萌喵狂热足球祭」，近千呎的充气萌喵足球竞技场，极具噱头。另一边厢，水上活动也是夏日极受欢迎的好节目，位于大尾笃的恐龙水上乐园，以及西沙的GO PARK Aqua，同样是亲子玩乐好去处。

周末好去处1︰吸睛竞技场 萌度爆灯

在一片足球狂热下，北角汇举行「萌喵狂热足球祭」活动，近千呎的充气萌喵足球竞技场绝对吸睛，打卡位包括5米高「王牌喵前锋」， 身穿巴西10号球衣霸气坐镇，而「圆滚滚喵后卫」以胖嘟嘟可爱英姿严阵以待，萌度爆灯。

此外，又打造了两大游戏嘉年华，活动包括萌宠街头足球大挑战，扭过雪糕筒、冲破障碍阵、盘球穿梭、一脚精准射门，成功过关者即时获赠限定纪念品。竞技第二关是泡泡足球大对决，参加者可自组球队，与家人、朋友一同上阵。穿上巨大透明泡泡球后，参加者可尽情射门争取入球，或与对手进行轻松的碰撞互动，体验泡泡足球独有的乐趣。无论大家是热血运动迷，还是打卡留倩影，都可以投入体育狂欢。

Info

萌喵狂热足球祭

日期︰ 6月12日至8月31日

地点︰ 北角汇二期对出海滨公园

萌宠街头足球大挑战

日期︰ 6 月13日至 14 日 (星期六及日）

地点︰北角汇二期露天广场及一期地下 G13 号铺

泡泡足球大对决

日期︰6月21、28 日及 7 月 5、19 日

地点︰充气萌喵足球竞技场

查询︰www.harbournorth.com.hk

周末好去处2︰ Ulike美容新科 Hello Kitty 主题装置

家用脱毛仪及美容科技品牌 Ulike将于6月19日至6月29日限时登陆尖沙咀 K11 Art Mall 地下中庭，活动首度跨界联乘人气偶像 Hello Kitty，将居家美容科技与经典美学结合。全新的联名限量版延续了Air10 系列的高效冰感科技，并以 Hello Kitty 经典粉色进行全新设计。现场亦以少女味十足的粉色作打卡装置，大家除可即场入手产品，更可与闺密留倩影。

INFO

Ulike x Hello Kitty 期间限定快闪店

地点︰尖沙咀 K11 Art Mall 地下中庭

日期︰6月19日至6月29日

查询︰hk.ulike.com

全新的联名限量版延续了Air10 系列的高效冰感科技，并以 Hello Kitty 经典粉色进行全新设计。

全新的联名限量版延续了Air10 系列的高效冰感科技，并以 Hello Kitty 经典粉色进行全新设计。

周末好去处3︰恐龙主题 滑水游戏

占地 4 万呎的大尾笃人气BBQ场繁星烧烤，打造全新夏日亲子限定的恐龙水上乐园，乐园内布满色彩缤纷的充气水池、滑梯及互动游戏区，以恐龙世界为设计蓝图，重现电影般的历险场景。五大水上主题区包括恐龙的奇幻乐园、海盗船及鲸鱼之旅等，让小朋友在暴龙、三角龙身旁滑水嬉戏。场内更设有不同刺激程度的充气滑梯布置出 「迷宫障碍区」 ，让孩子运用小脑袋，穿越重重关卡。



而深受孩子欢迎的 「泡泡大战」 会喷出漫天绵密白雪泡泡，伴随动感水花，将现场变成梦幻又疯狂的夏日派对。乐园同时贴心照顾不同喜好及年龄层的小朋友，设置船池、爬爬池等较低刺激性的充气设施，让到场的小朋友也可开怀玩乐。

Info

大尾笃恐龙水上乐园

日期︰6月13日 至9月13日

地点︰大尾笃汀角路202号 繁星烧烤（大埔）

查询︰www.tlcbbq.com.hk/taipo

周末好去处4︰坐小帆船 深度体验

位于西沙的GO PARK Aqua，集水上运动与海岸线深度游与生态体验与于一身。而今个夏天更提供多元水上运动课程，包括独木舟、直立板、尾波滑水、龙舟、风翼冲浪、小帆船及双体船等，并于6月份陆续登场。活动机构精心设计的海岸线深度游亦同步迎来大升级，新增极具话题性的「榕树澳龙虾导赏鱼排之旅」，带领大家深入香港唯一可持续青龙虾养殖基地仟国水产，发掘本地龙虾与海鱼养殖基地，体验亲手喂饲海产，并探索可持续养殖生态。

INFO

GO PARK Aqua

地点︰西沙海映路9号

查询︰www.goparksaisha.hk