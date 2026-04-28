葵青戏棚传统文化节2026｜即日起开锣！免场入场看竹棚粤剧 50+干货/美食摊档
更新时间：13:39 2026-04-28 HKT
发布时间：13:39 2026-04-28 HKT
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葵青戏棚传统文化节2026｜香港的传统节庆活动多姿多彩，而戏棚文化更是其中不可或缺的一环。葵青区每年一度的重要盛事「葵青戏棚传统文化节」今日（28日）起将于青衣体育会运动场开锣，除了有万众期待的竹棚粤剧表演外，文化节更为市民及游客带来一场结合传统艺术、美食与工艺的文化盛宴。
葵青戏棚传统文化节2026开锣！前后10日免场入场看竹棚粤剧
竹棚粤剧表演 50+特色干货/美食/手工艺品摊档
葵青戏棚传统文化节结合了「真君诞」及「天后诞」两大重要传统诞期，于4月28日至5月2日及5月17日至21日举行，弘扬传统节日文化。今年文化节的灵魂在于以传统工艺搭建的巨型竹制戏棚。届时，戏棚内将上演连场精彩的传统文化表演节目，让观众近距离感受中国戏曲的震撼。
除了精彩的表演，戏棚外亦将设置超过50个特色摊档，场内汇聚各式各样的怀旧小食与新派美食，从香气扑鼻的街头小吃到精致的传统糕点，应有尽有。此外，多个传统手工艺品摊档亦会进驻，展示并售卖如面粉公仔、绳结、剪纸等工艺品，让市民及游客在品味美食的同时，也能将这份传统记忆带回家。
葵青戏棚传统文化节2026活动详情：
- 活动日期：
第一期（配合「真君诞」）：2026年4月28日至5月2日
第二期（配合「天后诞」）：2026年5月17日至21日
- 地点：青衣体育会运动场（青衣青绿街38号）
- 特色摊档：1pm-11pm
- 粤剧日戏：2pm-5pm
- 粤剧晚戏：7pm-11pm
- 费用：免费入场
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