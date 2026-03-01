LocoBike再推免费踩单车！一连7日无限次解锁任踩 1港铁站外有
香港共享单车平台龙头品牌LocoBike早前推出多次免费踩单车活动，刚踏入马年，LocoBike再度推出这项人气优惠，这次联乘港铁公司一连7日于东涌区举行「绿铁B请你免费踩单车」活动，每日将有50至100架单车让市民免费使用，共同缔造低碳出行体验，即睇内文详情！
LocoBike再推免费踩单车活动！一连7日联乘港铁提供100架单车
LocoBike与港铁公司为推广及鼓励市民低碳出行，宣布推出「绿铁B请你免费踩单车」联乘活动，透过提供免费单车服务，让市民亲身体验结合铁路与单车的便捷，并推动环保生活。由3月1日至7日期间，LocoBike将于港铁东涌站及翔东邨内，每日摆放50至100架指定单车，供市民免费解锁使用。
简单4招揾车解锁 无限时任踩
解锁方法非常简单，用户只需在LocoBike应用程式中的「单车」页面内，选择有港铁绿色大使「绿铁B」头像的单车，确认车身编号与App内资料相同，便可扫描单车上的二维码解锁，成功后即可免费使用。
主办方更指出，由港铁东涌站踩单车出发，只需约15分钟便能到达翔东邨，非常方便。而活动期间，用户可无限次免费开锁有「绿铁B」的指定单车，更不限次数免费踩。但户口内必须有踩车券、踩车余额或踩车计划，才可开锁单车，而且每位用户在同一时间内仅可使用一架。
解锁「绿铁B」单车方法
- 于LocoBike应用程式中打开「单车」页面
- 于「地图」中选择有「绿铁B」 标志的单车
- 确定单车车身编号与App内有「绿铁B」标志单车编号相同
- 扫描单车上二维码解锁，成功后即可免费开锁该单车
「绿铁B请你免费踩单车」活动详情
- 日期︰2026年3月1至3月7日（星期日至星期六）
- 单车分布及地区：港铁东涌站及翔东邨
- 数量：每日50至100架
- 条款及细则：
- 用户的帐户内必须持有有效的踩车券、踩车余额或踩车计划方可开锁单车每位用户在同一时间内仅可使用一架「绿铁B」指定单车
资料来源︰LocoBike乐区踩
