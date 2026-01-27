大埔林村许愿节2.17开锣！免费入场抛宝碟、放莲花灯 $188一日团连农庄摘士多啤梨

每逢农历新年，大量市民及来自全球的旅客都会前往大埔林村祈福开运，体验具本土特色的节庆活动之余，感受热闹新春气氛。今年大埔林村许愿节将于2月17日至3月3日举行，有旅游平台趁势推出一日团限定优惠，以震撼价$188起，便能轻松参与这项年度盛事，行程更包括到访人气农庄采摘时令士多啤梨，让您与家人朋友共度一个愉快又丰盛的年初。

大埔林村许愿节2.17开锣！新年免费入场抛宝碟、放莲花灯

于大埔林村举行的「香港许愿节」为一年一度的新春盛事，传统的抛宝碟、点放祈福莲花灯，以及为新生儿祈福的万家点灯仪式，每一项都承载著满满的祝福。此外，同场更有连串丰富的节庆活动，设有多个摊位游戏和精彩的表演节目，大小朋友都能乐在其中，感受游人如鲫的热闹新年气氛。

大埔林村「香港许愿节2026」详情

日期：2026年2月17日至3月3日

时间：2月17日 9am至7pm；2月18日至22日 9am至9pm；2月23日至3月3日 9am至9pm

地点：大埔林村许愿广场

票价：免费入场

电话查询： +852 2657 8382

网址：>>按此<<

大埔林村许愿一日团 $188连农庄摘士多啤梨

不过，新年期间前往大埔林村，交通往往是让人头痛的一环。旅游平台一日游贴心安排了豪华巴士在市区指定地点接送，由专业导游带领，省去转车的烦恼和时间，让参加者能以最轻松的状态，全情投入许愿节的喜悦中。此外，导游亦会带领团友到访古色古香的天后庙，祈求风调雨顺，阖家平安。

祈福过后，行程将转至粉岭的「老徐农庄」，让参加者体验亲手采摘新鲜士多啤梨的田园乐。农庄种植的士多啤梨果实饱满多汁，香气扑鼻。参加者不但可以亲手从田里摘取最新鲜的果实，农庄更特别安排了免费试食，可以品尝暖笠笠的煨番薯一条及即摘的香甜士多啤梨一粒。若意犹未尽，更可以按重量选购自己亲手采摘的士多啤梨回家，与家人分享这份甜蜜的收获。

大埔林村一日团优惠