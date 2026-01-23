素食控注意！逛亚洲素食展领取迎新好礼 《星岛头条》APP送杞子果汁及蒸气眼膜

素食界盛事「亚洲素食展2026」将一连三日（1月23日至25日）假湾仔会展举行！大家可以抢先睇尽6,000款亚洲大热素食产品，更可体验人气新兴运动匹克球、竞逐「香港睡眠王」宝座。

至于密密送好礼的《星岛头条》APP也将于亚洲素食展为新会员送上会场迎新限定礼物。大家只要亲临《星岛头条》第12届「亚洲素食展」《星岛头条》APP摊位（编号：L11），即场下载《星岛头条》APP，并成功注册为《星岛头条》新会员，即可获得位元堂杞子鲜果汁及花王蒸气温热眼膜等会场限定迎新礼物！现场有更多惊喜礼品等着大家，数量有限，送完即止。请立即把握机会逛素食界盛事兼轻松取迎新好礼！



第12届「亚洲素食展」及首届「亚洲活力生活博览」

日期及时间：1月23日至24日（星期五至六）10am-8pm

1月25日（星期日）10am-7pm

地点：湾仔会展 Hall 1ABC

网站：www.vegfoodasiahk.com（亚洲素食展）

www.vlivingasia.com（亚洲活力生活博览）

《星岛头条》摊位：第12届「亚洲素食展」L11

