Chiikawa Baby香港限定店旺角开幕！港日同步发售新品 BB造型毛公仔/盲盒/吊饰$40起

更新时间：12:32 2026-01-22 HKT
发布时间：12:32 2026-01-22 HKT

Chiikawa Baby香港期间限定店开幕！由即日起，香港全新Chiikawa Baby期间限定店正式登陆旺角MOKO，除了重现日本官方巡回快闪店场景及可爱打卡位，现场不少得还有一众粉丝期待已久的多款日本直送官方授权商品，涵盖角色变身可爱宝宝造型公仔，以及一系列兼具可爱及实用的生活杂货，而第2弹「Chiikawa Baby」新品更是与日本同步发售！即睇详情！

Chiikawa Baby香港限定店旺角开幕！第2弹新品与日本同步发售

香港全新Chiikawa Baby期间限定店将由1月23日起于旺角MOKO开幕，「Chiikawa Baby」第2弹全新商品更将与日本同步登场，包括爬行 BB 公仔、坐便器造型公仔吊饰、迷你口水肩、星星公仔吊饰、亚加力磁贴等。Chiikawa Baby 系列产品每人每款限购2件（盲盒除外），势必掀起全城热话。

2大必影打卡位 走进可爱Chiikawa Baby世界

Chiikawa Baby期间限定店设有两大可爱打卡位，重现日本话题装置，其中包括巨型BB床场景，吉伊卡哇、小八与兔兔会以宝宝造型登场，戴口水巾、坐在小马桶上的造型超级可爱；角色合照墙更可让粉丝与最爱角色近距离合影，带来满满幸福感！

Chiikawa Baby 香港期间限定店

  • 日期：2026 年 1 月 23 日至 3 月 2 日
  • 开放时间：上午 11 时至下午 9 时 （最后进场时间为下午 8 时 30 分）
  • 地点：旺角 MOKO 新世纪广场 地下中庭
  • 网上预约进店方式：https://chiikawa.thegulu.com/（进店安排会视乎现场人流安排作调整，详情以NIKO-NIKO Lifestyle Store 官方Instagram专页资料为准。如有任何争议，NIKO-NIKO Lifestyle Store将保留最终解释及决定权。）
  • 付款方式：只接受支付宝、VISA、Master Card、WeChat Pay、银联及八达通，现金不适用。

