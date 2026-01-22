靓声琴手Vincie+谢霈臻Zita慈善演唱会！3月一连两场推动关爱共融 音乐无界疗愈人心

在节奏急速的城市生活中，音乐往往能够为人带来让心灵澄澈的空间。今年3月，音乐人Vincie咏诗及谢霈臻（Zita Tse）将会举行一连两场慈善音乐会，不仅带来动听旋律，还推广伤健共融的精神，让每位观众在歌声中感受到生命的包容与活力。

靓声琴手Vincie+谢霈臻Zita慈善演唱会！3月一连两场举行

「Zita 及 Vincie 拉阔共融慈善演唱会」分为两场，第一场于3月10日（星期二）举行，由谢霈臻担纲，邀来前辈歌手伍绮玲（Sabrina Ng）和Vincie作为嘉宾；第二场则在3月11日（星期三）同样时间登场，由Vincie咏诗领衔，嘉宾包括朗嘎拉姆和谢霈臻，选址湾仔伊利沙伯体育馆。

演唱会票价分为$380、$580、$680、$880及$1280 VIP席位，全日制学生、60岁或以上长者、残疾人士及其看护人、综合社会保障援助受惠人可享9折；如同时购买两场门票，更有原价85折优惠。

相信不少人都曾经在著名电台DJ区瑞强（Albert Au）的电台节目中听过Vincie的歌声，她跟随恩师在香港电台服务超过15年，而节目「2000靓歌再重聚」更是陪伴香港人渡过不少高低起跌的时光。她在Albert的感染下投身慈善公益事务，这次演唱会更效法他一直以来的做法，将门票赠与不同慈善机构与及社会弱势团体，希望透过视障人士的音乐表演，激励社会不同阶层的人。

近年签约大湾区唱片公司，投身内地市场发行个人hi-Fi专辑，荣幸2025年凭着首张在大陆发行的专辑「明星」获得最佳粤语女新人奖项，Vincie笑说自己是入行20年的女新人。

这次已经不是Vincie第一次举办演唱会了，2017年首次举行演唱会便踏上伊馆的台板，从幕后乐手摇身一变成为了歌手，当年很多歌手（包括：王祖蓝、夏韶声、区瑞强、黎瑞恩、孙耀威、马浚伟、罗敏庄与女儿、吴岱融、李志刚及「叻哥」陈百祥等也被拉了上台唱歌）济济一堂全力支持她的处女个唱。时隔八年多再次站上舞台前，带领视障人士、听障人士一起分享音乐共融的理念。

2019年首次协办「视听共融慈善音乐会」为视障人士及听障人士制作了演出舞台，带领他们到香港大会堂作多项的表演，为心光盲人院暨学校筹款，让社会大众也能认识视障人士的音乐潜能，是次音乐会更邀得区瑞强和80年代的香港视障歌手梁球成为压轴表演嘉宾。2026年再次举办「共融慈善音乐会」，希望再次推进大众视野。

「Zita 及 Vincie 拉阔共融慈善演唱会」