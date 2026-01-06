陈校长免费补习天地「补天慈善跑2026」3月开跑！麦唛麦兜现身力撑 附报名详情

陈校长免费补习天地（下称「补天」）致力为基层学童提供学习支援，为庆祝机构成立15周年，将于2026年3月1日假沙田运动场举行「补天慈善跑2026」，以「往前跑，向上飞」为主题，同时邀来深受港人欢迎的麦唛及麦兜出任慈善大使，与基层学生一起同行，参加者更可获麦唛及麦兜限量版纪念品，即睇报名详情！

补天慈善跑2026！3月沙田开跑 麦唛麦兜齐撑基层学童

「补天」以推动「教育平等」为宗旨，成立以来一直致力为基层学童免费提供一对一补习服务、学前教育及才艺训练班等学习支援。为庆祝成立15周年，补天将于2026年3月1日选址沙田运动场举行「补天慈善跑2026」，为机构日常营运及服务筹募善款。今次活动更邀来麦唛及麦兜邀出任「补天慈善跑2026」慈善大使，除了与春天花花幼稚园校长录制全新3D动画短片，亦会于活动当天现身为参加者打气！

设计时/非计时赛 早鸟优惠送麦唛麦兜证件套+水樽

至于路线方面，「补天慈善跑2026」以沙田运动场作为起点，设有计时的10公里（公开组）及3公里（青年组）个人及团体挑战赛；非计时的3公里个人奔FUN跑，以及3公里及1公里的开心跑，不论是专业跑手，抑或是亲子、情侣或亲友都可以一同参加，有益身心，同时为帮助基层儿童出一分力。

「补天慈善跑2026」所有参加者均可获赠麦唛及麦兜限量版纪念品。凡于2026年1月23日或之前报名，参加者更可享早鸟优惠，可获赠麦唛及麦兜八达通证件套连挂绳及精美水樽，有兴趣记得把握机会参加！

「补天慈善跑2026」