陈校长免费补习天地「补天慈善跑2026」3月开跑！麦唛麦兜现身力撑 附报名详情
更新时间：16:07 2026-01-06 HKT
陈校长免费补习天地（下称「补天」）致力为基层学童提供学习支援，为庆祝机构成立15周年，将于2026年3月1日假沙田运动场举行「补天慈善跑2026」，以「往前跑，向上飞」为主题，同时邀来深受港人欢迎的麦唛及麦兜出任慈善大使，与基层学生一起同行，参加者更可获麦唛及麦兜限量版纪念品，即睇报名详情！
补天慈善跑2026！3月沙田开跑 麦唛麦兜齐撑基层学童
「补天」以推动「教育平等」为宗旨，成立以来一直致力为基层学童免费提供一对一补习服务、学前教育及才艺训练班等学习支援。为庆祝成立15周年，补天将于2026年3月1日选址沙田运动场举行「补天慈善跑2026」，为机构日常营运及服务筹募善款。今次活动更邀来麦唛及麦兜邀出任「补天慈善跑2026」慈善大使，除了与春天花花幼稚园校长录制全新3D动画短片，亦会于活动当天现身为参加者打气！
设计时/非计时赛 早鸟优惠送麦唛麦兜证件套+水樽
至于路线方面，「补天慈善跑2026」以沙田运动场作为起点，设有计时的10公里（公开组）及3公里（青年组）个人及团体挑战赛；非计时的3公里个人奔FUN跑，以及3公里及1公里的开心跑，不论是专业跑手，抑或是亲子、情侣或亲友都可以一同参加，有益身心，同时为帮助基层儿童出一分力。
「补天慈善跑2026」所有参加者均可获赠麦唛及麦兜限量版纪念品。凡于2026年1月23日或之前报名，参加者更可享早鸟优惠，可获赠麦唛及麦兜八达通证件套连挂绳及精美水樽，有兴趣记得把握机会参加！
「补天慈善跑2026」
- 日期：2026年3月1日（星期日）
- 地点：沙田运动场
- 时间：上午8时至下午1时
- 组别及费用：
- 计时组别：
- 10公里挑战赛——个人组（16岁或以上，分男子及女子各年龄组别）：每位$400
- 10公里挑战赛——公众团体组／学校团体组／企业团体组（16岁或以上）：每队$1400
- 3公里挑战赛——青年个人组（10岁至15岁，分男子及女子各年龄组别）：每位$400
- 3公里挑战赛——青年团体组（10岁至15岁）：每队$1400
- 非计时组别：
- 3公里个人奔FUN跑（16岁或以上）：每人$400
- 3公里开心跑／1公里开心跑（3岁或以上）：每队$800
- 计时组别：
- 报名连结：按此
- 活动查询：WhatsApp至6623 5017／电邮至[email protected]
