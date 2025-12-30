Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

免费乘搭天星小轮！只限一日 尖沙咀往返中环 赏维港靓景

更新时间：19:05 2025-12-30 HKT
发布时间：19:05 2025-12-30 HKT

在12月31日晚，不少港人都会外出欢渡除夕，迎接2026年的来临。而今年除夕当日，保诚保险会请全香港市民免费乘搭天星小轮来往尖沙咀与中环，在维多利亚港的璀璨夜景下，与挚爱亲朋一同迎接新一年的来临，即睇内文详情！

天星小轮「免费乘搭日」！只限一日 尖沙咀往返中环 

保险公司保诚于今个除夕夜会举办《保诚天星小轮免费乘搭日》，请市民免费搭天星小轮往返尖沙咀至中环。

于今个除夕夜，即2025年12月31日，保险公司保诚将会举办《保诚天星小轮免费乘搭日》，让全港市民可于当日上午6时30分至晚上11时30分，免费乘搭天星小轮来往尖沙咀至中环。

天星小轮作为香港最具代表性的交通工具之一，承载著几代港人的集体回忆。加上刚过去的圣诞及即将来临的元旦日，维港两岸的建筑挂满璀璨灯饰，市民可坐上天星小轮沿途欣赏维港靓景，顺道到中环，与挚爱好友参加由香港旅游发展局举办的跨年倒数活动，迎接2026年。


保诚保险「天星小轮免费乘搭日」

  • 活动日期：2025年12月31日（星期三）
  • 活动时间︰6:30am至11:30pm
  • 适用路线：尖沙咀 ⇄ 中环
  • 备注︰免费乘搭日的日期及时间仅供参考，实际安排将视当日情况而定，包括封路措施、交通及天气状况。如活动当日因各种因素受影响，保诚有权根据实际情况取消活动，并保留最终决定权，包括随时暂停、更改或终止活动，恕不另行通知。
     

资料来源︰Prudential Hong Kong 

