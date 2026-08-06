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YENA崔叡娜泪忆儿时患淋巴癌 父母卖紫菜包饭筹医药费：觉得一切都是我的错｜附小儿淋巴瘤7症状

医生教室
更新时间：13:06 2026-08-06 HKT
发布时间：13:06 2026-08-06 HKT

韩国女歌手、前女团IZ*ONE成员YENA崔叡娜，近年凭借洗脑神曲《Catch Catch》人气急升、成为炙手可热的Solo女歌手。YENA近日在综艺节目《我剩下的恋爱》中，罕有公开童年患上小儿淋巴瘤的经历。她坦言，当时见到家人因自己医药费而崩溃，「觉得好像一切都是我的错」。真挚剖白令同台主持人和不少粉丝观众都大为感动。

节目勾起抗癌回忆 父母卖紫菜包饭筹医疗费

SBS节目《我剩下的恋爱》记录曾患绝症或经历生死关头的20、30世代年轻人寻找爱情的过程。当日一位出演者回忆军中服役期间确诊第4期癌症，存活率不到50%，因担心成为父母负担而不敢坦白病情。YENA听后坦言：「我小时候也得过小儿淋巴瘤，所以对他们的故事更能感同身受，心情有点复杂。」

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YENA透露，父母为了筹措医药费，一直卖紫菜包饭。「虽然那时候还小，但这些画面我都记得。」她指：「看到家人因为我而崩溃、难过，我一直觉得很抱歉，甚至觉得好像都是我的错。」主持人郑容和与李世荣对此深表不舍。YENA过往曾在组合IZ*ONE的节目中表示，在淋巴癌康复后，为了强身健体及自我防卫，开始跟随哥哥学习韩国传统武术「跆跟」（Taekkyeon）。

小儿淋巴瘤：儿童第3常见癌症

根据香港儿童癌病基金资料显示，淋巴瘤是源发于淋巴组织及淋巴结的恶性肿瘤，每年约有20名儿童确诊，占所有儿童肿瘤约一成，仅次于白血病及脑肿瘤。淋巴瘤主要分为两类：

1. 何杰金氏病（Hodgkin's Lymphoma）

  • 多见于较大儿童，3岁以下罕见
  • 常见症状：
  1. 无痛性颈部或腋下淋巴结肿大
  2. 纵隔腔淋巴结肿大致咳嗽气喘
  3. 发烧
  4. 疲倦
  5. 皮肤痕痒
  6. 夜间盗汗
  7. 体重减轻
  • 治疗方案：化疗为主，局部肿瘤可采用放射治疗
  • 治愈率：约8成可成功治愈

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2. 非何杰金氏淋巴瘤（Non-Hodgkin's Lymphoma）

  • 任何年龄儿童均可发病，诊断时多已广泛扩散
  • 常见症状：
  1. 无痛性颈部或腋下淋巴结肿大
  2. 腹腔淋巴结肿大致腹痛腹胀
  3. 纵隔腔淋巴结肿大致咳嗽气喘
  4. 发烧
  5. 皮肤痕痒
  6. 体重减轻
  7. 贫血、易出血
  • 治疗方案：联合化疗，疗程约需2年
  • 治愈率：约5成成功治愈

持续无痛淋巴结肿大应及早检查

小儿淋巴瘤早期症状不明显，易与普通感染混淆；若儿童出现颈部、腋下或腹股沟淋巴结持续肿大、不明原因发烧、夜间盗汗、体重下降或疲倦，应尽快求医，进行详细检查。

资料来源：综合韩媒报道

延伸阅读：饿死癌细胞竟超错？医生拆解7大抗癌饮食迷思 狂吃西兰花防癌随时伤身？

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