50岁妇日日抱孙患「妈妈手」 右手腕痛兼无力3个月 中医针灸治疗10次痛楚全消

照顾小孩经常要长时间抱抱，加上要处理大量重复性家务，容易令手部不适，甚至引发「妈妈手」。注册中医师陈俊彦分享一宗真实个案，并详细拆解「妈妈手」的成因与改善贴士。

50岁妇日日抱孙患「妈妈手」 右手腕痛兼无力3个月

陈医师分享，曾接诊一位50岁的家庭主妇，她由3个月前开始帮忙照顾刚出生的外孙，右手手腕因而痛足3个月，且痛楚逐渐加重。患者每次用右手抱婴时，即感到手腕疼痛无力；即使在没有负重的状态下屈伸右拇指，亦会痛楚难忍。除了单手抱婴儿，她平时还要处理众多家务，手腕频繁劳动且休息不足，导致肌腱受损。加上她双手经常沾水，寒湿阻络，极不利手腕康复。陈医师经检查并结合病史后，确诊她患上「妈妈手」。

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陈医师为患者进行每周一次的针灸治疗，并在她痛处两端寻找压痛点进行皮下针刺，以松解黏连；落针时要求她缓慢活动拇指和手腕，令痛楚消退。同时，处方了具活血化瘀、舒筋止痛功效的中药，让患者每日外敷手腕3小时。在首两周配合中药外敷及进行到第4次针灸后，患者的痛楚已基本消失，活动拇指时仅剩微拉扯感。患者其后坚持每一至两周针灸一次，并佩戴护腕及避免用右手抱婴。完成10次针灸疗程后，患者至今约一个月未有再求诊。

「妈妈手」的成因与症状

陈医师解释，「妈妈手」又称为「迪魁文氏症」，是涉及拇指根部肌腱和腱鞘的炎症，属于中医学的「手部筋伤」或「腕痹」。当患者过度使用拇指，肌腱在腱鞘中频繁摩擦，便会导致手腕桡侧局部肿胀和疼痛。气血亏虚和经常沾染寒湿的人更容易发病。「妈妈手」与手腕关节扭伤和腕管综合症，都可以引起手腕疼痛。而「妈妈手」的痛处在手腕的桡侧，即手腕靠近拇指的一端。患者若以四指包著拇指握紧拳头，将手腕向尾指一侧扭动，会引起剧烈疼痛，而部份患者伸屈拇指都可以引起疼痛。此外，「妈妈手」因为常见于手抱婴儿的产后妇女而得名。患者抱起婴儿时，若手腕过度弯曲或大拇指过度外展用力，婴儿体重集中落在虎口及大拇指处，引起劳损。

产后妇女因体内荷尔蒙变化，关节较常人松弛，更容易受伤。然而，「妈妈手」的发病不限于产后妇女，各年龄层的男女均有机会患上，尤其是气血亏虚和感受寒湿的人更容易发病。气血亏虚的人，血不荣筋，正气不足，寒湿侵袭，阻滞经络，不通则痛。其他常见的劳损动作包括以错误姿势使用滑鼠和键盘、手持电话以拇指玩手机等。

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「妈妈手」发作的应对方法

「妈妈手」发病时，除了手腕桡侧疼痛外，较严重的病人可能会感受到疼痛向拇指或前臂漫延，手腕桡侧肿胀和发热，拇指的活动不畅顺，握拳无力，以拇指和食指捏持物件受影响，提笔写字困难，拇指甚至可能因严重肿胀和黏连而完全不能伸屈。

陈医师建议「妈妈手」患者，应立即停止需要使用拇指的动作，例如手抱婴儿、单手玩手机、扭毛巾、开樽盖等，也应尽快求医。更提醒大家，若怀疑自己「妈妈手」急性发作，切忌胡乱拉筋、按压痛处或热敷痛处，因为「妈妈手」与其他常见痛症不同，有不少患者经过自己拉筋、按摩和热敷后，病情往往变得更加严重。若「妈妈手」频繁发作且延误就医，可能会导致病变组织发生不能逆转的纤维化、腱鞘永久性狭窄，届时病人的手部功能严重退化，上肢肌肉废用性萎缩，手握力明显下降，精细动作丧失。

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