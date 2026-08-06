黎彼得离世丨晚年受病痛煎熬 2招自测血管健康 及早预防中风/心血管疾病

黎彼得离世丨资深填词人及演员黎彼得（Peter 哥）于 2026 年 8 月 5 日早上因病离世，享年 76 岁。其晚年健康状况欠佳，历经心脏「通波仔」手术、严重流感引发肺部感染、肾脏疾病，并于同年 3 月不幸中风卧床。心血管疾病对高龄人士威胁严重，及早了解心血管健康状况。

心脏疾病与中风同属心血管系统病变

心脏外科医生指出，心肌梗塞、冠心病、中风及主动脉剥离等急症，本质上均属于心血管系统的病变。心脏作为人体的动力核心，负责透过血管将血液及氧气输送至各个器官；一旦心脏功能受损或血管发生阻塞，便会直接影响肺部、肾脏及脑部等关键器官的血液供应，进而引发多器官功能衰竭，严重危及生命。

流感可诱发严重并发症致呼吸困难 4年前曾进行通波仔手术

黎彼得晚年曾因严重流感引发呼吸困难，被送入深切治疗部（ICU）抢救，当时医生更发现其肺部出现感染病变。医学专家提醒，高龄或患有慢性病的人士免疫力较弱，感染流感后极易诱发肺炎、贫血及急性肾功能不全等严重并发症。住院期间往往需要进行输血及插尿喉等入侵性治疗，过程对患者的体能与心理均造成极大负担。

早在 2022 年，黎彼得已因心脏冠状动脉阻塞而接受俗称「通波仔」的冠状动脉介入治疗术。心脏血管硬化与阻塞是中风及心肌梗塞的高危因子，若未有妥善控制血压、血脂及生活作息，血管病变会持续恶化，最终可能导致脑部血管阻塞或破裂，诱发中风并导致肢体瘫痪或长期卧床。

中风/心脏病难预知？医生教2招自测

想了解自己的血管健康，除了到医院做检查，据心脏外科医生黄竣旸在节目《健康零距离》亦建议可透过观察身体2个部位，简单自测自己的心血管健康状况：

如何自测血管健康？

2招自测血管健康：

1. 手掌

首先用力地握拳，维持30秒后再打开手掌，观察变白的掌心，能否在3秒内回复红润。如果掌心回复红润的速度较慢，甚至维持苍白，则要特别留神身体或有机会出现心血管疾病风险。

2. 双脚

首先躺在床上，尝试抬高其中一只脚约1分钟。如脚部血液循环不佳，脚部肤色可能会逐渐变白，脚部血管有机会出现阻塞狭窄问题。

如何测试中风风险？3步骤可自测

除了血管健康外，神经科医生许凯程亦在节目中分享指，中风亦可透过以下3个步骤自测：

举手：查看身体有否出现单边肢体无力。

微笑：检查脸部表情有没有对称。

说你好：留意声音是否沙哑，或出现发音困难、讲不出话等症状。

许凯程医生指，如自测期间出现上述情况，有可能是出现中风的征兆。

相关文章：心脏病年杀7200港人 专家教多吃9种护心食物 这种谷物助降血糖/降胆固醇

2大常见心血管疾病：中风/心脏病

心脏健康受损恐引发中风和心脏病，随时可夺命，注意以下征兆及症状：

中风常见症状

根据本港衞生署资料，中风患者一般会出现以下症状：

身体变得虚弱，脸部、手臂或腿部感到麻痺及/或颤动、半身不遂、言语不清或失去说话能力、嘴歪、眼斜、视力模糊不清、吞咽困难、头部剧痛、行动不稳或跌倒、大小便失禁、流口水。

严重者更可能会昏睡，甚至死亡。

心脏病常见症状

据本港衞生署资料，心脏病泛指各类与心脏有关的疾病（例如冠心病、心肌梗塞）。其中，最易引致死亡的是冠状动脉心脏病（冠心病）。当胆固醇层在心脏冠状动脉内壁积聚，令动脉管腔收窄，导致心肌血液供应减少，从而形成冠心病，常见症状包括：

心肌梗塞（心脏病发）：病人在心脏病发时，心绞痛的程度会加剧，时间也会延长。休息或服用心脏药物后心绞痛仍然持续。

心绞痛：患有冠心病的病人往往会在剧烈运动后或情绪激动下产生心绞痛，病人胸前感到压迫性的痛楚，有如被大石压着，疼痛可扩散至手臂、肩膀、颈部和下颚，休息数分钟后可能会好转。

呼吸困难：因心肌得不到足够血液，病人在活动时会感呼吸困难及疲累。

其他症状：心悸、晕眩、出汗、恶心和四肢无力。

延伸阅读：睡觉打鼻鼾恐心脏衰竭/中风？9大生活习惯易伤心脏 「冇朋友」亦高危？

资料来源：衞生署