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打机当做运动？运动型电玩助癌友抗疲劳 研究揭可改善化疗患者肌力与生活质素

医生教室
更新时间：19:00 2026-08-05 HKT
发布时间：19:00 2026-08-05 HKT

癌症康复者常受「癌症相关疲劳」困扰，即使休息亦难以恢复，影响日常活动与社交。香港都会大学学者指出，适当运动已被国际临床指引列为纾缓此类疲劳的重要非药物方法；而新兴的「运动型电玩」（Exergaming）结合电子游戏与身体活动，或可成为患者重拾运动习惯的突破点。

运动型电玩｜如何运作？有甚么潜在效益？

癌症治疗过程漫长，不少患者即使睡眠充足，仍经常感到极度疲倦，走一段路便乏力，甚至影响日常与社交生活。这种「癌症相关疲劳」与一般劳累不同，休息后亦未必能恢复，且可持续甚久。国际临床指引已将运动列为纾缓此类疲劳的重要非药物方法。

【同场加映】 运动型电子游戏的七大优势 

 

近年兴起的「运动型电玩」，将复康运动融入游戏之中，让患者更容易投入，并可量化进度，为不愿或难以进行传统训练的患者提供另一可行选择。运动型电玩不是单纯坐著按掣，而是透过体感镜头、平衡板或混合实境装置，让玩家以踏步、伸展、下蹲等动作控制画面。系统提供即时回馈、分数及关卡，并按患者体能逐步调整运动量，减低开始运动的心理障碍，增加持续参与的动力。

运动型电玩｜研究揭可改善疲劳、功能与生活质素

综合多项临床研究，运动型电玩对不同年龄及癌症类别的患者，可带来潜在复康效益，不但提升身体功能及生活质素，更能成为患者重新投入活动的桥梁：

1. 体感运动训练：减轻化疗患者疲劳

一项小型随机交叉研究发现，正接受化疗的成年患者参与20节体感游戏训练（每周约两至三次）后，癌症相关疲劳有所减轻，生活质素改善。同时，控制足踝活动的肌肉力量与耐力提升，对站立、步行及维持平衡均有帮助，有助患者逐步恢复日常活动能力。研究规模虽不大，但结果显示，对未必适合进行复杂运动的治疗中患者而言，互动式活动可能是重新起步的实用选择。

2. 运动型电玩：减低血癌病童复康抗拒

另一项针对6至14岁、正接受化疗的急性淋巴性白血病儿童的研究发现，介入组儿童每周两次、为期三周的中等强度运动型电玩训练后，疲劳程度下降，步行测试表现提升，活动量亦有所增加。「玩」的元素有效减少儿童对复康训练的抗拒，将运动由医疗任务转化为更易投入的活动。

3. 混合实境运动：改善乳癌康复者上肢功能

不少乳癌患者在治疗后出现肩膊僵硬及手臂活动受限，影响穿衣及提取高处物品。一项临床随机试验将77名已完成主要治疗至少六个月的乳癌康复者，分配至八周混合实境运动组或家居伸展组。结果显示，混合实境运动组的肩膀前抬幅度平均增加，部分外展及内收动作亦有改善；日常上肢功能受限程度减轻，整体生活质素评分上升。

运动型电玩｜建立安全运动习惯

许多癌症康复者不愿运动，未必是缺乏健康知识，而是源于长期疲劳、害怕受伤、缺乏自信，或觉得传统运动乏味。运动型电玩的短期目标与即时回馈，能让患者看见自己的进步；若有家人一同参与，更能增加陪伴与鼓励，提升动力，亦有助建立规律的活动习惯。

国际癌症运动指引强调，多数康复者应避免长期不活动，但运动计划需按癌症类型、治疗副作用、体能及个人目标调整。若患者有骨转移、近期有肺部或腹部手术、平衡失调、严重疲劳、心肺疾病或淋巴水肿等情况，应先咨询肿瘤科团队或物理治疗师。

运动型电玩不是抗癌秘方，也不能取代覆诊或药物治疗。对康复者而言，最适合的运动未必是最新科技，而是安全、适合个人状况，且能持续进行的方式。

资料来源：美国癌症协会（American Cancer Society），美国生活方式医学学院（American College of Lifestyle Medicine），《临床肿瘤学杂志》（Journal of Clinical Oncology），《运动与体育医学科学》（Medicine & Science in Sports & Exercise），《健康游戏期刊》（Games for Health Journal），《医学年鉴》（Annals of Medicine），《癌症研究与治疗》（Cancer Research and Treatment）

撰文：香港都会大学护理及健康学院高级讲师张鑫博士、香港都会大学护理及健康学院诊断科学系主任邓伟豪教授 

延伸阅读：面对生死常焦虑感压力 恐惹8大癌症上身？营养师教多吃5类食物防癌摆脱负能量

 

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张鑫博士香港都会大学护理及健康学院高级讲师简介:

研究与教学长期聚焦癌症等疾病转化医学及生活方式在健康管理中的应用。他取得国际生活方式医学委员会认证，并于《柳叶刀-肿瘤学》、《癌症生物学专论》等国际期刊发表研究。

邓伟豪教授香港都会大学护理及健康学院诊断科学系主任简介:

长期从事心血管等疾病诊断及转化医学研究，并积极推动研究成果转化为具临床应用潜力的诊断工具。其于《自然-心血管研究》、《循环》等国际期刊发表研究，并获授权国际发明专利。

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