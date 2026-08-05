打机当做运动？运动型电玩助癌友抗疲劳 研究揭可改善化疗患者肌力与生活质素

癌症康复者常受「癌症相关疲劳」困扰，即使休息亦难以恢复，影响日常活动与社交。香港都会大学学者指出，适当运动已被国际临床指引列为纾缓此类疲劳的重要非药物方法；而新兴的「运动型电玩」（Exergaming）结合电子游戏与身体活动，或可成为患者重拾运动习惯的突破点。

运动型电玩｜如何运作？有甚么潜在效益？

癌症治疗过程漫长，不少患者即使睡眠充足，仍经常感到极度疲倦，走一段路便乏力，甚至影响日常与社交生活。这种「癌症相关疲劳」与一般劳累不同，休息后亦未必能恢复，且可持续甚久。国际临床指引已将运动列为纾缓此类疲劳的重要非药物方法。

【同场加映】 运动型电子游戏的七大优势

近年兴起的「运动型电玩」，将复康运动融入游戏之中，让患者更容易投入，并可量化进度，为不愿或难以进行传统训练的患者提供另一可行选择。运动型电玩不是单纯坐著按掣，而是透过体感镜头、平衡板或混合实境装置，让玩家以踏步、伸展、下蹲等动作控制画面。系统提供即时回馈、分数及关卡，并按患者体能逐步调整运动量，减低开始运动的心理障碍，增加持续参与的动力。

运动型电玩｜研究揭可改善疲劳、功能与生活质素

综合多项临床研究，运动型电玩对不同年龄及癌症类别的患者，可带来潜在复康效益，不但提升身体功能及生活质素，更能成为患者重新投入活动的桥梁：

1. 体感运动训练：减轻化疗患者疲劳

一项小型随机交叉研究发现，正接受化疗的成年患者参与20节体感游戏训练（每周约两至三次）后，癌症相关疲劳有所减轻，生活质素改善。同时，控制足踝活动的肌肉力量与耐力提升，对站立、步行及维持平衡均有帮助，有助患者逐步恢复日常活动能力。研究规模虽不大，但结果显示，对未必适合进行复杂运动的治疗中患者而言，互动式活动可能是重新起步的实用选择。

2. 运动型电玩：减低血癌病童复康抗拒

另一项针对6至14岁、正接受化疗的急性淋巴性白血病儿童的研究发现，介入组儿童每周两次、为期三周的中等强度运动型电玩训练后，疲劳程度下降，步行测试表现提升，活动量亦有所增加。「玩」的元素有效减少儿童对复康训练的抗拒，将运动由医疗任务转化为更易投入的活动。

3. 混合实境运动：改善乳癌康复者上肢功能

不少乳癌患者在治疗后出现肩膊僵硬及手臂活动受限，影响穿衣及提取高处物品。一项临床随机试验将77名已完成主要治疗至少六个月的乳癌康复者，分配至八周混合实境运动组或家居伸展组。结果显示，混合实境运动组的肩膀前抬幅度平均增加，部分外展及内收动作亦有改善；日常上肢功能受限程度减轻，整体生活质素评分上升。

运动型电玩｜建立安全运动习惯

许多癌症康复者不愿运动，未必是缺乏健康知识，而是源于长期疲劳、害怕受伤、缺乏自信，或觉得传统运动乏味。运动型电玩的短期目标与即时回馈，能让患者看见自己的进步；若有家人一同参与，更能增加陪伴与鼓励，提升动力，亦有助建立规律的活动习惯。

国际癌症运动指引强调，多数康复者应避免长期不活动，但运动计划需按癌症类型、治疗副作用、体能及个人目标调整。若患者有骨转移、近期有肺部或腹部手术、平衡失调、严重疲劳、心肺疾病或淋巴水肿等情况，应先咨询肿瘤科团队或物理治疗师。

运动型电玩不是抗癌秘方，也不能取代覆诊或药物治疗。对康复者而言，最适合的运动未必是最新科技，而是安全、适合个人状况，且能持续进行的方式。

资料来源：美国癌症协会（American Cancer Society），美国生活方式医学学院（American College of Lifestyle Medicine），《临床肿瘤学杂志》（Journal of Clinical Oncology），《运动与体育医学科学》（Medicine & Science in Sports & Exercise），《健康游戏期刊》（Games for Health Journal），《医学年鉴》（Annals of Medicine），《癌症研究与治疗》（Cancer Research and Treatment）

撰文：香港都会大学护理及健康学院高级讲师张鑫博士、香港都会大学护理及健康学院诊断科学系主任邓伟豪教授

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