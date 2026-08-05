JUPAS放榜逾20名状元拣医科 中大医学院前院长列「7个不要读医的理由」寄语白袍是责任

大学联招（JUPAS）今日公布结果，今届文凭试共诞生24名状元，创历届新高，其中多达21人选择入读医科。成绩优异的学生争相投身杏林，中大医学院前院长陈家亮教授早前撰文，列出「7个不要读医的理由」，寄语准医科生认真思考行医的真正意义。

1. 不是英雄主义 是与慢性病同行

陈教授指出，电视剧中医生在生死关头力挽狂澜的场面，与现实相差甚远。病房和门诊中，医生面对的多是与慢性疾病纠缠多年的病人，无法令他们痊愈，还要应付「眼蒙耳聋」的长者和诸多要求的家属。他提醒：「没有掌声、没有奇迹。需要的不是那张光芒四射的毕业证书，而是实而不华的爱心。」

【同场加映】用游戏作麻醉药安抚病童 伊院护士投身人道救援10年 「未必能改变世界 帮得一个得一个」

2. 白袍是责任 非优越感

他形容白袍「既轻且重」，病人需要的是愿意落地、懂得讲人话、乐意同行的医生，而非自以为高人一等的人。他强调：「越聪明，越要谦逊。这是行医的根本。」

3. 社会对医生的期望只会更高

陈教授坦言，即使尽力问心无愧，病人不一定这样看。做得好是本分，做得不够好便是疏忽。「会对医生的期望只会越来越高，永远比你想像中更高。」他寄语：「行医越久，越要懂得时刻觉得自己仍有不足。这份谦逊，才是保护你长远走下去的盔甲。」

【同场加映】沙田威院仁医为兑现承诺午休踩单车去捐血 身后再捐器官作「最好的礼物」

4. 六年毕业只是起点 终身学习才是常态

他自言行医逾35年，仍然每天都在学习。「没有真正的权威，这条路没有终点，只有终身学习。」

5. 铁饭碗已过时 初心才是支柱

陈教授直言「行医会发达的年代」已经过去，医生一样可以被减薪、失业。他反问：「你愿意为了金钱背弃原则吗？」强调能让你站稳脚的，从来不是薪酬，而是初心。

6. 病人的信任 不容出卖

他提醒，病房所见、电脑档案所读，不属于医生个人，不可随意分享，「守得住病人托付的信任，才配穿白袍。」

【同场加映】玛丽医院「搞笑医生」守护童心26年 坚持「生病都有玩乐权利」 扮小丑化解病童术前恐惧

7. 考试高分不等于懂得面对失败

陈教授指出，从小考试顺利是福气，但也是隐忧。行医会让人看清自己的不足，甚至狠狠跌倒。「从未真正跌倒过的人，往往是最容易一跌不起的。学会与失败同行，是行医最重要的一课。」

盼年轻人诚实面对自己

陈教授请年轻人认真问自己：「如果医生的社会地位不再崇高，薪酬大幅削减，饭碗不再稳固，你还会选择这条路吗？」若答案是肯定的，欢迎大家踏上这条艰辛但充满意义的路；「若犹豫，也非坏事——一个诚实的起点，会引导你找到真正属于自己的方向。」

资料来源：中大医学院肠胃及肝脏科教授陈家亮（获授权转载）

延伸阅读：弃高薪闯加沙战火救人 吴少彬医生获颁中大杰出校友奖：盼为受灾者带来改变

---