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不喝酒都有脂肪肝 是否水果都唔食得？专家分析糖分先系致命元凶

医生教室
更新时间：12:59 2026-08-05 HKT
发布时间：12:59 2026-08-05 HKT

许多人不烟不酒都患有脂肪肝，营养功能医学专家刘博仁发文分享，现代人常见的脂肪肝多属于「代谢性脂肪肝」，主因是胰岛素阻抗以及摄取过多精制糖分。面对脂肪肝，不少人有疑问：「患上脂肪肝后，是不是连水果都不能吃？」

精制糖分进入肝脏易转化为脂肪 戒游离糖助肝脂肪下降 

许多人误以为脂肪肝纯粹由饮酒或吃得太油腻引致，事实上，含糖饮料、手摇饮品、甜品以及果汁中的「游离糖」才是背后最易被忽略的警号。权威医学期刊《JAMA》刊登的一项随机临床试验显示，让脂肪肝患者大幅降低饮食中的游离糖摄取，短短 8 周后，磁力共振（MRI）扫描显示患者的肝脏脂肪显著下降，肝功能指数（ALT）亦同步得到改善，证实透过饮食改变即可让肝脏功能逐渐恢复。

完整水果富含纤维适量食用无碍 不会对肝造成过大负担

对于「是不是水果都不能吃」的迷思，专家强调关键在于食物的型态与吸收速度。完整的水果因为含有丰富的膳食纤维，能延缓糖分的吸收速度，只要适量食用通常不会对肝脏造成过大负担。真正需要大幅减少的是含糖饮料、手摇饮品、市售果汁、蛋糕甜品、饼干以及各类加工食品中的添加糖，这些精制糖分进入人体后会迅速转化为脂肪并囤积于肝脏。

4大生活习惯逆转脂肪肝 规律有氧运动配合阻力训练 

幸好脂肪肝属于可逆转的健康问题，市民可透过以下4大生活习惯调整改善病情：

  • 戒除含糖饮料：将白开水当成日常主要的饮品，避免摄取液体糖分。

  • 规律运动锻炼：每周进行至少 150 分钟中等强度的有氧运动，并配合 2 至 3 次阻力训练以增加肌肉量，有效改善胰岛素阻抗并降低肝脏脂肪。

  • 控制适当体重：只要成功减去约 5% 至 10% 的体重，多数人的脂肪肝状况便能获得显著改善。

  • 均衡原型饮食：多摄取原型食物、优质蛋白质、蔬菜、豆类及坚果，减少精制淀粉与加工食品的摄取。

专家提醒，脂肪肝往往没有任何明显不适，绝大多数人都是在例行健康检查时无意中发现。脂肪肝并非单纯是肝脏单一器官出现问题，而是整个身体代谢系统正向健康发出的求救讯号。市民应把握这个「完全来得及逆转」的黄金时机，积极调整饮食与生活作息，守护肝脏与整体心血管健康。

资料来源：营养功能医学专家刘博仁

 脂肪肝6大症状

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