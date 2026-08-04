家长注意！暑假带子女去沙滩玩 随时感染「食肉菌」必学4招加强防护

暑假期间，不少家长都会带子女到沙滩玩水，但必须时刻注意安全，一不小心随时感染恶菌！内地媒体报道，去年八月，一名母亲带同六岁儿子到福建厦门沙滩游玩时，男童被鱼鳍扎伤，不幸感染俗称「食肉菌」的创伤弧菌，一度被送入深切治疗部（ICU）抢救！

海水、海产为创伤弧菌主要传播途径 伤口接触有感染风险

男童踩到死鱼被鱼鳍扎伤，先后出现高烧、呕吐及肢体剧痛，一度被送入深切治疗部（ICU）抢救。虽然经及时清创及抗生素治疗后成功保住性命与脚部，但仍需进行多次清创及植皮手术。医生特别提醒市民，若不慎被海鲜或鱼刺扎伤，切勿使用生理盐水冲洗，以免嗜盐的创伤弧菌感染加剧。创伤弧菌是一种自然存在于和暖海洋环境（如咸水及咸淡水）的革兰氏阴性细菌，被誉为「海洋中的无声杀手」，以毒力强及感染死亡率高著称。

人类感染创伤弧菌主要有两大途径：第一是皮肤表面带有伤口时接触到带菌海水或海洋生物，让细菌趁虚而入；第二则是生食贝类海产（特别是生蚝）。创伤弧菌引致的伤口感染可快速恶化为坏死性筋膜炎（即坏死性软组织感染），破坏身体组织；而生食染菌海产亦会引致呕吐、腹泻，严重者更可导致血液感染。

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坏死性筋膜炎可致剧痛与组织坏死

根据香港卫生防护中心资料指出，任何人士均有机会患上此病，但患有肝病、癌症、糖尿病、地中海贫血或免疫系统疾病等长期病患者属于最高危群组。感染潜伏期一般为 24 至 72 小时，此类高危人士若不幸感染，极易诱发原发性脓毒症或血液感染，本地研究显示由创伤弧菌引致坏死性筋膜炎的死亡率高达约三成，严重者随时需要截肢甚至危及生命。

被刺伤应用清水冲洗 切勿用生理盐水清洁

若在沙滩或处理海鲜时不慎被虾、蟹或鱼刺扎伤，现场的即时处理至为关键。医疗专家提醒，受伤后应立即将伤口血液挤出，并使用清洁的清水彻底冲洗。创伤弧菌属于「嗜盐性」细菌，高盐分环境反而有利于其繁殖。因此，市民切勿使用生理盐水冲洗伤口，亦切忌直接用海水清洗，以免弄巧反拙加重感染。清洁伤口后应妥善覆盖防水敷料，若出现持续红肿、发烧或剧痛，必须尽快求医。

4招预防措施 有效防止创伤弧菌感染

沙滩玩乐穿鞋防护 ：家长带子女到沙滩玩耍或进行拾贝活动时，应避免赤脚行走，建议穿著水陆两用鞋或厚底沙滩鞋，防止被死鱼、贝壳碎屑或刺头扎伤。

避免伤口接触海水 ：若皮肤上有未愈合的伤口、手脚有倒刺或患有皮肤病，应避免进行水上活动或接触生的海产；如必须接触，应使用防水胶布妥善覆盖伤口。

注重饮食、个人卫生 ：避免生食贝壳类海产，特别是蚝类，应彻底煮熟后方可食用；处理生海产时应戴上保护手套，并于接触前后彻底洁手。

及时求医：如在接触海水或海产后出现发烧、发冷、患处异常剧痛或发红，应尽快前往医院求医，并告知医生相关的海洋接触史，以便争取黄金治疗时间。

资料来源：抖音@路过的风景、香港食物安全中心