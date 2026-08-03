44岁棒棒堂阿本患脑瘤后立遗嘱：趁活着把握当下 曾被医生警告「非死即残」与病同行3年

现年44岁的棒棒堂成员阿本，曾于2016年淡出演艺圈兼退居幕后；现时活跃于综艺圈的他，原来因为经历过一场生死关卡，决心重返幕前「做想做的事」。2023年初，阿本被诊断出脑动脉瘤，当时医生断言他「非死即残」；他走过了3年与脑瘤共存的岁月，日前在个人IG分享自己已经写好遗嘱，正面看待生离死别。

已写好遗嘱 为家人尽最后一分力

随着台湾的遗嘱修法通过，阿本近日在个人IG分享已正式立下遗嘱。他坦言想法已经酝酿多时：「我们永远无法预知自己会以什么方式离开这个世界——可能是意外、可能是疾病，也可能是安详地老去。既然无法决定离去的方式，那么在我们还健康活著的时候，就应该好好把握当下，而不是等到将来才后悔。」

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他希望透过此举提醒大家：「如果有一天不幸离开了，至少也能尽最后一点心力去照顾他们。虽然能留下的东西不多，但只要一点点也好，那也是一份心意。」

医生指「非死即残」 阿本：以为是整人节目

阿本去年受台媒访问时表示，自己过去因幕后的高压工作及饮食不定时，慢慢出现头痛、视力模糊等症状。经检查后，医生告知他脑部有动脉瘤，直言「非死即残」，并指状况严重至「眼球会爆开喷出来」。他笑言：「当下以为自己在拍综艺节目，觉得医生随时会揭开面具说是整人。」阿本坦言，听到诊断时，脑袋一片空白，走出诊间后在医院门口站了半小时，不知如何是好。起初他根本无暇震惊，忙著应付工作与客户。后来，他开始正视身体的警号，检视过去自己的生活模式。

他指自己一向有运动、饮食健康，但一次检查发现胆固醇高达300至400（正常约90），后来才得知是遗传性问题，需服药将指数降至正常范围。由于长期胆固醇过高，检查发现左脑血管较窄，后来血管异常连接至左眼视神经，影响供血。由于目前动脉瘤位置与大小暂未须手术，医生只建议阿本定期覆诊、密切监察。

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与脑瘤同行3年 生病后重返幕前

阿本透露，曾与男友说「这个病无药可医」，男友当下愣住，他却平静补充：「不用每天吃药，掌控权在我手上，我可以选择好好生活、调整节奏。」他笑言自己选择用「买一个Dior手袋」去奖励自己，体会到人生不必等到最后才享受。

阿本指，当初曾因发现自己的酬劳不如一位后辈而感到打击，毅然转往幕后发展，累积近8年经验，幕后工作的压力比幕前还大。如今重返幕前的他，以更自在的态度面对艺人工作：「因为我们的工作就是开心地玩、开心地分享自己人生的故事就够了，大家就感受到你的正面的能量。我觉得这是一个很幸福的事情。」

他坦言自己很正面看待患病：「把它当成是我人生的第二个机会。就是我如果现在一直烦恼这件事情也没用，因为它就是以后可能变大。」在脑瘤未变大时，跟它和平共处，自己继续开心地过人生。

脑动脉瘤7大症状 剧烈头痛是警号

甚么是脑动脉瘤？脑动脉瘤一般较难被发现，可能要等到出血、破裂，导致身体严重不适，才能被察觉。根据香港港怡医院资料，如果出现7种症状，可能是患有脑动脉瘤。

视力和语言能力受损 失去知觉或短暂昏迷 反胃和呕吐 颈痛 身体的一侧瘫痪或乏力 脑痫发作 突如其来的剧烈头痛

脑动脉瘤高危因素：

年龄较大

患有高血压

患有结缔组织疾病

患有多囊性肾病

患有动静脉畸形

经常喝酒

吸毒过量

头部受创伤

身体受感染

患有肿瘤

在治疗方面，当患者发现脑动脉瘤后，必须立即接受治疗，以免危及生命。以下治疗旨在防止动脉瘤破裂，或在动脉瘤破裂后防止出血：

绕道手术：手术将脑动脉瘤四周的动脉闭塞，让血液绕道而行。此手术将与闭塞手术同时进行。

血管腔内治疗：利用导管将铂线圈置入动脉瘤而诱导血栓形式。

显微夹闭术：医生会用夹子夹着隆起的动脉瘤，以阻断供血并防止进一步出血。

闭塞手术：这项开放性手术会阻断从动脉的血液流往动脉瘤的血流。

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